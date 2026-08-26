Colombia

Blessd sorprendió a sus fanáticos tras anunciar una nueva colaboración con Anuel AA, en medio de su gira por Latinoamérica

Luego de semanas alejado de las redes sociales, el artista paisa reveló dos estrenos, uno junto al cantante puertorriqueño, generando revuelo entre sus seguidores

La unión musical entre el colombiano y el puertorriqueño llegará el 3 de septiembre con el tema Capcana cocoa, luego de que el cantante paisa reapareciera en Instagram tras varias semanas alejado del entorno digital - crédito prensa Blessd

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El artista colombiano Blessd reapareció en sus redes sociales tras una pausa y sorprendió a sus seguidores al anunciar un próximo lanzamiento junto a Anuel AA.

La noticia llega en medio de su gira E.P.H.D.M. – El Peor Hombre del Mundo por Latinoamérica y marca el inicio de una nueva etapa musical para el paisa, que en las últimas semanas había optado por alejarse del entorno digital para enfocarse en su vida personal.

Un regreso esperado y una nueva etapa para Blessd

La presencia de “el Bendito” en redes sociales había disminuido de manera considerable durante las semanas previas. El propio cantante, cuyo nombre real es Stiven Mesa Londoño, explicó en su momento que su ausencia obedecía a la necesidad de dedicar tiempo a su hijo recién nacido y a sus proyectos personales.

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Blessd reapareció en redes sociales tras una pausa y anunció una colaboración con Anuel AA - crédito prensa Blessd
Blessd reapareció en redes sociales tras una pausa y anunció una colaboración con Anuel AA - crédito prensa Blessd

Blessd comunicó a sus fanáticos que solo volvería a la esfera pública cuando tuviera nueva música para compartir. La pausa concluyó y el 27 de agosto estrenará Ella, un sencillo que marca su regreso a las plataformas digitales. El artista de Medellín aprovechó este relanzamiento para anticipar una seguidilla de novedades en su carrera musical.

El anuncio junto a Anuel AA

Adicionalmente, el artista hizo el anuncio más comentado por los seguidores de la música urbana: Blessd confirmó el lanzamiento de Capcana cocoa, una colaboración junto al puertorriqueño Anuel AA. La canción se estrenará el 3 de septiembre y promete consolidar la relación artística y personal entre ambos exponentes del género urbano.

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A través de publicaciones en Instagram y su canal de difusión, Blessd compartió fragmentos del tema, grabados durante su estancia en Punta Cana, República Dominicana, junto a Anuel AA. “‘Capcana Cocoa’ 🛥️ este 3 de septiembre mi próximo sencillo junto a mi hermanito @anuel 🇵🇷🇨🇴, ASÍ NO MÁS 💸💸💸🌎 (sic)”, publicó el colombiano, generando alta expectativa entre sus seguidores.

Blessd compartió en Instagram fragmentos de Capcana cocoa grabados en Punta Cana, República Dominicana, junto a Anuel AA - crédito prensa Blessd
Blessd compartió en Instagram fragmentos de Capcana cocoa grabados en Punta Cana, República Dominicana, junto a Anuel AA - crédito prensa Blessd

La alianza entre “el Bendito” y Anuel AA no es nueva. Es preciso mencionar que ambos artistas ya han trabajado juntos en otros sencillos como Mírame remix y Deportivo. Además de los lanzamientos musicales, han manifestado públicamente su admiración mutua y una amistad que trasciende el estudio de grabación.

El impacto de la noticia y el contexto personal

La aparición conjunta de Blessd y Anuel AA en las redes sociales generó una oleada de reacciones. Cientos de usuarios celebraron la noticia y expresaron expectativas sobre la dirección que tomará la colaboración. Esta noticia surge en paralelo al momento personal que vive Blessd tras convertirse en padre junto a la influenciadora Manuela QM.

En otro contexto, la vida privada del antioqueño ha sido objeto de atención mediática. La relación con Manuela QM —reconocida influencer y empresaria colombiana— estuvo rodeada de rumores de separación y especulaciones sobre infidelidad. Mientras tanto, ambos comparten públicamente su compromiso con la crianza de su hijo Caleb, aunque la confirmación oficial de su ruptura sigue pendiente.

No obstante, un reciente video publicado por la creadora de contenido en su cuenta de TikTok avivó los rumores de soltería, aludiendo de forma indirecta a su situación sentimental.

Blessd anunció en Instagram el nacimiento de Caleb, su primer hijo con Manuela QM, en Medellín - crédito blessd / Instagram
Stiven Mesa Londoño explicó que su ausencia en redes sociales respondió a su hijo recién nacido y a proyectos personales - crédito blessd / Instagram

El contenido fue interpretado por seguidores de la pareja como una señal clara de distanciamiento definitivo, aunque ninguno de los dos protagonistas se ha pronunciado oficialmente sobre el tema.

Gira, lanzamientos y próximos proyectos

El regreso de Blessd a la escena pública ocurre mientras se encuentra en plena gira por América Latina. Su show E.P.H.D.M. suma fechas en distintas ciudades, consolidando su posición como uno de los referentes del género urbano en la región.

Con el estreno de Ella y la inminente llegada de Capcana cocoa, Blessd inicia un nuevo capítulo en su carrera musical. La expectativa por la colaboración con Anuel AA crece a medida que se acerca la fecha de lanzamiento, mientras la audiencia sigue de cerca tanto sus movimientos profesionales como los aspectos personales que acompañan su regreso.

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