Colombia

Qué pasará con la Feria de Cali 2026 después del terremoto: esto fue lo que dijo el alcalde Alejandro Eder

La administración municipal ratificó que la Feria seguirá pese al sismo del 10 de agosto, con la meta de mover la economía y rendir homenajes a los fallecidos

Alejandro Eder recordó que la primera edición de la feria surgió en 1956 después de la explosión de los trenes como estrategia para reactivar Cali - crédito Alcaldía CAli

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La ciudad de Cali da los primeros pasos en su plan de reconstrucción tras el fuerte terremoto del lunes 10 de agosto, que golpeó con fuerza sus barrios, comercios y espacios públicos. La prioridad, una vez terminadas las labores de rescate y recuperación, es la remoción de escombros y el inicio de nuevas obras para devolver la vida a viviendas y locales.

A pesar del impacto que dejó el desastre natural, las autoridades municipales confirmaron que la tradicional Feria de Cali sí se realizará en 2026. El evento, que normalmente convoca a miles de personas entre diciembre y enero, será clave para la reactivación económica y el bienestar anímico de la ciudad tras la crisis.

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La decisión de mantener esta celebración responde a la necesidad de dinamizar el turismo y el comercio local, sectores que cada año encuentran en la feria una oportunidad para recuperarse y crecer. Además, la versión de este año tendrá un componente especial: incluirá espacios dedicados a rendir homenaje a las víctimas del sismo.

¿Qué dijo el alcalde de Cali?

El alcalde Alejandro Éder recordó que la feria nació precisamente como respuesta a una tragedia, evocando la explosión ferroviaria del 7 de agosto de 1956. “Como resultado de esa tragedia del 7 de agosto de 1956, se creó la primera edición de la feria como una estrategia para reactivar a Cali”, señaló el mandatario durante su intervención.

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La Feria de Cali busca reactivar la economía local después de los daños en viviendas, comercios y espacios públicos por el sismo - crédito Alcaldía Santiago de Cali
La Feria de Cali busca reactivar la economía local después de los daños en viviendas, comercios y espacios públicos por el sismo - crédito Alcaldía Santiago de Cali

La próxima edición se anuncia como una de las más ambiciosas de su historia. “Quiero que sepan los caleños, los colombianos y el mundo que este año vamos a organizar una feria de Cali sin precedente, la feria más espectacular”, anticipó Éder. En sus palabras, el objetivo central es “reactivar la economía, para traer alivio a tantas familias caleñas”.

De acuerdo con el anuncio, la feria combinará su ambiente habitual de alegría y baile con instancias de memoria colectiva. “Si bien será una feria de alegría, una feria de baile, una feria para celebrar la cultura caleña, también habrá espacios para conmemorar a los que hoy no están con nosotros y para sanar heridas del dolor que hemos tenido los caleños”, afirmó el alcalde.

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