Beto Coral criticó orden de Abelardo de la Espriella de perseguir migrantes irregulares: “El Trump corroncho”

Beto Coral sobre políticas migratorias de Abelardo de la Espriella: 'El Trump corroncho' - crédito @Betocoralg/X

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La discusión sobre la migración ilegal en Colombia escaló cuando el presidente Abelardo de la Espriella ordenó operativos contra ciudadanos venezolanos sin papeles, abriendo un choque político con el activista Beto Coral, quien lo acusó de estigmatizar a toda una comunidad y de imitar la retórica de Donald Trump.

El punto de mayor tensión surgió tanto en la promesa de priorizar a los nacionales como en la instrucción a Migración Colombia para coordinar acciones con la Policía de Barranquilla, estableciendo como prioridad a quienes cometan delitos y luego a quienes no tengan regularizada su situación.

Coral, cuyo nombre completo es Franklin Humberto Coral Garrido, afirmó que la medida afecta también a venezolanos que respaldaron políticamente al mandatario. En sus redes sociales resumió su crítica con una frase directa: llamó al presidente “El Trump corroncho” y lo acusó de amenazar con deportar a los venezolanos.

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De la Espriella fijó una consigna de prioridad nacional. “Aquí no voy a aceptar migración ilegal. Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”, dijo el presidente, antes de dar la orden de iniciar operativos.

Beto Coral y Abelardo de la Espriella figuran junto al rostro de Donald Trump en una ilustración con estilo de acuarela - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La orden presidencial puso el foco en venezolanos sin situación regular

El mandatario detalló el alcance del operativo y estableció dos grupos bajo observación. “Que empiecen los operativos coordinados con la Policía de Barranquilla para dar con los inmigrantes ilegales. Primero, los que están cometiendo delitos. Segundo, los que no tienen regularizada su situación y en el término de la instancia tendrán que ser deportados”, señaló.

Abelardo de la Espriella ordenó actuar contra inmigrantes ilegales y anticipó deportaciones para quienes no regularicen su estatus. Beto Coral respondió que esa decisión convierte hechos delictivos de una minoría en un señalamiento contra toda la comunidad venezolana.

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La crítica del activista se centró en este punto. “Aquí nadie está diciendo que una persona que comete un delito no deba responder ante la justicia. Claro que debe hacerlo, pero estamos hablando de una minoría y no se puede utilizar a quienes delinquen como excusa para señalar, estigmatizar, amenazar y perseguir a toda una comunidad venezolana”, sostuvo.

El activista sostuvo que la medida no puede separarse del lenguaje con el que fue presentada. Según él, el problema no es solo la persecución del delito, sino la extensión de la sospecha a un grupo migrante completo.

La discusión sobre la migración ilegal en Colombia escaló cuando el presidente Abelardo de la Espriella ordenó operativos contra ciudadanos venezolanos sin papeles, abriendo un choque político con el activista Beto Coral - crédito Reuters/@betocoral - Instagram

En ese marco, reclamó un trato digno para los venezolanos residentes en el país. “Los venezolanos merecen respeto, consideración y un trato digno”, afirmó Coral, tras cuestionar que se use la condición migratoria como eje de una amenaza pública.

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Su objeción incluyó una lectura política más amplia sobre el estilo del mandatario. “Este señor, en su afán permanente de imitar a Donald Trump, de copiarle su discurso, las formas y hasta la retórica contra los migrantes, ahora sale con este tipo de disposiciones y amenazas”, expresó.

Coral sumó una dimensión política al recordar que hubo venezolanos involucrados en la defensa del proyecto del presidente. Según él, participaron en discusiones políticas, redes sociales y en los barrios, bajo la consigna “Firmes por la patria”.

Presentó la decisión como una muestra de ingratitud. “Así trata el señor Abelardo de la Espriella a muchos de los venezolanos que incluso ayudaron a elegirlo”, afirmó.

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Beto Coral fue deportado el 16 de junio desde Estados Unidos - crédito Captura de Pantalla X/@GiovannyEnciso

También rechazó usar ese antecedente para burlarse de quienes hoy se sienten amenazados. “No voy a salir ‘se los advertimos’ ni a celebrar porque algunos hayan apoyado políticamente a Abelardo. Al contrario, lo que corresponde es apoyarlos, solidarizarnos y defender que sus derechos sean respetados”, dijo.

Coral utilizó un argumento histórico para cuestionar la decisión. Recordó que durante los años más duros de la violencia en Colombia, Venezuela recibió a colombianos que cruzaron la frontera en busca de trabajo y refugio.

“Durante décadas, especialmente los años más duros de la violencia colombiana, Venezuela recibió a cientos de miles de colombianos que buscaron allá trabajo, refugio y una nueva vida”, afirmó. A partir de ese antecedente, pidió “memoria y reciprocidad” para los venezolanos que hoy viven en Colombia.

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Su intervención finalizó con una referencia a quienes, según él, llegaron al país tras ser expulsados de Estados Unidos. “Muchos venezolanos han sufrido persecución y estigmatización en Estados Unidos y algunos tienen que escuchar en Colombia discursos que los vuelven a poner en el mismo lugar”.