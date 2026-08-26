Alexa Torrex confesó que se siente atraída por mujeres desde los 16 años y que Beba de la Cruz “está enamorada” de ella

La cucuteña, una de las figuras más polémicas de la tercera temporada del reality, reveló que entre ella y su excompañera existe "una química, una conexión" - crédito Tik Tok

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La cucuteña Alexa Torrex reveló que siente atracción por mujeres desde los 16 años y que su compañera de La casa de los famosos Colombia, Beba de la Cruz, le genera una química especial, en una conversación que la tiene en el centro de la polémica meses después de que terminara la tercera temporada del programa.

La confesión llegó en una entrevista con Yaya Muñoz durante el programa Tamo en vivo, en el que la ibaguereña es panelista, que le preguntó directamente sobre el tema.

“Desde que tengo dieciséis años me han parecido lindas las mujeres, solamente que nunca he tenido una relación formal con ninguna”, respondió Torrex. Esta confesión sorprende a muchos internautas, pues la comediante sostenía una relación con Jhorman Toloza, con quien estaba comprometida.

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Según dijo Alexa Torrex, Beba estaría interesada en ella también a pesar de que intenta mostrarse como una mujer ruda - crédito Cortesía Canal RCN

El beso que no fue actuado

Torrex explicó que lo que se vio en pantalla entre ella y Beba tuvo un trasfondo real. “Pues ella me buscó el beso y yo se lo di”, dijo. “Desde ahí siento que hay como una química, una conexión”.

La participante fue más lejos al señalar que Beba encarna exactamente el tipo de mujer que le atrae. “Siempre me han atraído las mujeres como Beba, ejemplo”, afirmó durante la entrevista.

El intercambio que generó más revuelo fue cuando Torrex aseguró que el sentimiento es mutuo, aunque no correspondido públicamente. La razón, según ella: el estado civil de su excompañera.

La acusación que apunta a Beba de la Cruz

Torrex no dejó margen para la ambigüedad. “Ella a través de su mala cara y de cómo contesta, pues demuestra lo que siempre he venido pensando, que es que está enamorada de mí”, sostuvo ante Yaya Muñoz.

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Alexa Torrex y Beba de la Cruz protagonizan explosivo enfrentamiento previo a la gala de nominaciones - crédito cortesía Canal RCN

La conductora le pidió que confirmara lo que estaba diciendo: que Beba siente algo por ella, pero que su pareja —su esposo— se lo impide. “Exacto”, respondió Torrex sin dudar.

La declaración llega en un momento de alta exposición mediática para Torrex, quien ya había protagonizado titulares por su vínculo con Tebi Bernal dentro de la casa estudio —a pesar de estar comprometida en ese momento— y por los señalamientos cruzados con su expareja Jhorman Toloza tras su salida del programa.

Qué le respondió Beba al ver sus declaraciones

A través de sus redes sociales, la exparticipante del Desafío y La casa de los famosos Colombia compartió su respuesta, indicando que no le gusta estar envuelta en “shows”, pero que lo expresado por Torrex trasciende más allá del límite que puede permitirse.

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Beba reaccionó a las declaraciones de Alexa Torrex sobre el gusto que siente por la barranquillera - crédito @bebadlacruz/IG

Y agregó: “Levantarme yo hoy para ver semejante burrada de la otra... Yo creo que eso debe ser ya un problema crónico”, escribió Beba de la Cruz, mientras pedía paciencia para no estallar con otro tipo de comentarios que puedan jugar en su contra.

Así fue su proceso de sanación

La salida de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia representó un golpe emocional difícil de asimilar. La creadora de contenido y cantante reconoció que el verdadero impacto llegó al regresar a su vida cotidiana y descubrir que su relación sentimental de tres años había terminado.

Según sus propias palabras, este proceso la obligó a reconstruir su autoestima y aprender a estar sola, situación que coincidió con un cambio de ciudad y el inicio de nuevos proyectos profesionales.

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En entrevista con la emisora Los 40 Colombia, Torrex enfatizó que su proceso actual no tiene que ver con rumores sobre Tebi Bernal ni con escenas del reality, sino con la recuperación emocional tras su eliminación.

Declaró: “Ha sido un duro proceso y hoy en día entiendo el porqué”. Para superar ese periodo, recurrió tanto a la terapia psicológica como al apoyo espiritual de la iglesia, asegurando que no le avergüenza reconocer la importancia de Dios en su vida.