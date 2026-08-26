Katty Osorio, expareja de Andrés Sandoval, desmintió declaraciones del actor sobre proceso de custodia y visitas y aclaró condiciones impuestas por la justicia

Katty Osorio aclara el proceso de custodia tras declaraciones de Andrés Sandoval - crédito @andresando @kttyop/Instagram

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La controversia en torno al proceso de custodia entre el actor Andrés Sandoval y su expareja Katty Osorio alcanzó un nuevo capítulo tras la difusión de un comunicado oficial por parte de Osorio.

La madre de los hijos del actor decidió pronunciarse públicamente para desmentir y aclarar declaraciones recientes de Sandoval sobre el proceso judicial que regula el contacto y las visitas a sus hijos, afirmaciones que el actor realizó en una entrevista para el programa La Red de Caracol Televisión y que fueron replicadas en diversos medios nacionales.

En el comunicado, Katty Osorio expresó: “Durante años me he mantenido en silencio y he evitado a toda costa alimentar escándalos o exponer la vida privada de mi familia. Nunca ha sido mi interés ni mi intención encender alarmas mediáticas ni ventilar en escenarios públicos los delicados asuntos familiares que deben tratarse con el debido respeto en el marco institucional”. La madre subrayó que su decisión de hablar públicamente responde a lo que considera una “obligación moral de hablar por primera vez para restablecer la verdad y proteger la tranquilidad de mis hijos”.

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Katty Osorio respondió públicamente a las declaraciones que Sandoval ofreció en televisión sobre el régimen de visitas a sus hijos - crédito @kttyop/ Instagram

El comunicado surge luego de que Andrés Sandoval asegurara públicamente que volvería a ver a sus hijos después de más de un año y siete meses de distanciamiento, atribuyendo a su expareja la responsabilidad del alejamiento y sugiriendo que la más reciente sentencia judicial le permitiría retomar el contacto con los menores en términos inmediatos y sin mayores restricciones. Según Osorio, estas afirmaciones son “falsas, amañadas e imprecisas” y desvirtúan tanto el origen del proceso como las condiciones actuales impuestas por la justicia.

Uno de los ejes principales del comunicado es la aclaración sobre cómo se inició el proceso judicial y la naturaleza de la relación entre Sandoval y sus hijos.

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Osorio sostiene: “La primera falta a la verdad está en que la demanda base de esta sentencia no es reciente ni constituye un ataque de mi parte. Fue iniciada formalmente por el señor Andrés Sandoval hace más de tres (3) años, época en la cual él contaba con total contacto y comunicación con los niños y con la única intención de obtener la custodia y cuidado personal de los niños además de que yo le pasara una cuota de dinero muy superior a la que él actualmente y de manera incompleta y a destiempo pasa a sus hijos”.

La madre desmintió las afirmaciones del actor sobre un inminente reencuentro sin restricciones, calificándolas de imprecisas y alejadas de la realidad judicial - crédito @kttyop / Instagram

Osorio desmintió que hubiese impedido el contacto entre el padre y los menores, asegurando que “han sido los delicados e infortunados hechos ocurridos durante el tiempo en que los niños compartían con él los que llevaron a que los propios menores manifestaran su temor y el deseo de no continuar pasando tiempo a solas con él”.

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En cuanto al régimen de visitas, la madre fue enfática al señalar que la reciente sentencia judicial no permite un reencuentro inmediato y libre, sino que establece condiciones estrictas: “Es completamente falso que, como el señor Sandoval ha dejado entrever en sus declaraciones públicas, él vaya a retomar de manera inmediata o libre el contacto con los niños. La providencia del Juzgado 35 de Familia ha establecido condiciones estrictas y rigurosas que deben ser comprendidas con total transparencia”. Entre las medidas impuestas por la justicia, Osorio detalló que las visitas serán “estrictamente supervisadas en sede del ICBF”, es decir, en las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y bajo la vigilancia de profesionales designados.

Osorio insistió en que las decisiones judiciales se basan en el bienestar de los menores y no en disputas personales - crédito @kttyop/IG

El comunicado subraya que solo tras un periodo inicial de tres meses de visitas supervisadas, se realizarán “pruebas, valoraciones y seguimientos interdisciplinarios”. La posibilidad de avanzar hacia visitas sin supervisión y con pernocta está condicionada a que exista “un concepto técnico favorable” tras la evaluación psicológica de los niños y de la evolución de la relación paterno-filial. “Si ese concepto no es favorable, las visitas supervisadas continuarán”, puntualizó Osorio.

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Además, la expareja de Sandoval remarcó que “las decisiones que se han adoptado en los estrados judiciales no responden a rencillas personales ni a voluntades caprichosas de mi parte, sino al análisis riguroso de las autoridades sobre las circunstancias que vivieron los menores”. La madre insistió en que su prioridad es “garantizar un entorno de bienestar, estabilidad emocional, seguridad y respeto para mis dos hijos”.

Katty Osorio respondió públicamente a las declaraciones que Sandoval ofreció en televisión sobre el régimen de visitas a sus hijos - crédito Caracol Televisión/Youtube y @laredcaracol/Instagram

En el cierre del comunicado, Osorio hizo un llamado a los medios y la opinión pública a actuar con responsabilidad: “Este comunicado busca de manera exclusiva frenar la narrativa desinformadora que vulnera la verdad y desdibuja el verdadero sentido de la justicia. Hago un llamado respetuoso a los medios de comunicación y a la opinión pública a no replicar versiones acomodadas y a respetar la reserva, la dignidad y el bienestar emocional de dos menores de edad cuyo interés superior debe estar por encima de cualquier figuración pública”.

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