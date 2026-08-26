Colombia

Estudio reveló cuánto gastan los colombianos para mantener y cuidar a su mascota

En los resultados se encontró que muchas personas han reorganizado los gastos del hogar para suplir las necesidades de los animales

Cuaderno con el título presupuesto familiar, una calculadora, alimento para mascotas y un perro sentado junto a la mesa de madera.
El gasto anual para mantener una mascota en Colombia se aproxima a los 2 millones de pesos, según una investigación de la Universidad Manuela Beltrán - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La consolidación de mascotas en la vida de los hogares colombianos está modificando la estructura del gasto familiar. Una reciente investigación del Programa de Administración de Empresas de la Universidad Manuela Beltrán (UMB) aportó datos reveladores: el desembolso anual por cada animal de compañía puede aproximarse a los 2 millones de pesos. Esta cifra se traduce en un componente estable y prioritario dentro de la economía doméstica.

El fenómeno no es menor: según el Dane, el 67% de los hogares colombianos tiene al menos un perro, un gato u otra especie como compañero habitual. Esta tendencia obliga a muchas familias a contemplar, de manera sistemática, gastos mensuales que incluyen alimentación, salud y otros cuidados específicos.

PUBLICIDAD

El impacto financiero de los animales en casa

El estudio de la UMB, basado en encuestas a 315 personas, identificó que el gasto promedio mensual por hogar destinado al bienestar de las mascotas ronda los 164.000 pesos. Si se proyecta este monto durante un año, el resultado se acerca al 1,968 pesos, equivalentes al 9,4% del salario mínimo mensual vigente en 2026.

Una familia analiza gráficos digitales junto a una alcancía con forma de casa, un perro, un gato, tazones de comida y cruces médicas.
La compra de alimentos representa el principal rubro del presupuesto destinado a las mascotas, alcanzando el 82,9 % del gasto mensual - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este nuevo escenario financiero afecta las prioridades del hogar. El 49,8% de los encuestados reconoció haber sacrificado alguna compra personal para cubrir las necesidades de sus animales. Así, el presupuesto familiar se reorganiza para dar cabida a estos integrantes no humanos.

El compromiso económico varía entre los propietarios. Más de la mitad de los encuestados, 54,9%, gasta menos de 100.000 pesos mensuales, pero el 45,1% supera esa suma y un 7,6% de este grupo destina más de 400.000 pesos mensuales a sus mascotas. A medida que crece la inversión, se vuelve más visible la importancia que las familias otorgan al cuidado responsable de sus animales.

PUBLICIDAD

La compra de alimentos es la principal fuente de gasto, concentrando el 82,9% del presupuesto destinado a las mascotas. Mucho más atrás quedan otros rubros como la atención veterinaria (7,6%), accesorios (0,3%), colegio para mascotas (0,3%) y otros conceptos que suman el 8,9% restante.

Manos de una persona escribiendo en un calendario, un gato anaranjado dormido, un frasco con monedas y una tarjeta de cita veterinaria.
Cerca de la mitad de los propietarios encuestados por la UMB afirma haber renunciado a compras personales para cubrir necesidades de sus animales de compañía - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Decisiones familiares y planificación ante imprevistos

La presencia de animales de compañía ha impulsado un cambio en la percepción sobre el rol de las mascotas. Según la investigación, el 90,2% de los participantes las considera parte de la familia. Este vínculo emocional influye en las decisiones de gasto, ya que los propietarios priorizan el bienestar de sus animales incluso por encima de sus propias necesidades.

Además tener una mascota no solo se trata de gastos previsibles como comida o accesorios, sino de prever posibles emergencias veterinarias que pueden desestabilizar la economía familiar si no se han contemplado con antelación.

Los investigadores de la UMB advierten que, aunque la mayoría de los hogares logra administrar los gastos regulares, los imprevistos médicos pueden incrementar significativamente los costos. Por eso, recomiendan que los propietarios integren los gastos de la mascota en la planificación mensual, constituyan un fondo de ahorro para emergencias y evalúen la contratación de seguros o planes de salud para animales.

Recomendaciones para una tenencia responsable y sostenible

Un joven sostiene una libreta titulada Presupuesto de cuidado de mascotas junto a un perro golden retriever y diversos íconos financieros.
El 90,2 % de los encuestados considera a su mascota como un miembro más de la familia, lo que influye en sus prioridades financieras - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para evitar que el mantenimiento de mascotas se convierta en una carga financiera inesperada, los expertos sugieren medidas específicas. Entre ellas, incorporar de forma explícita los gastos del animal en el presupuesto familiar, establecer un fondo para emergencias veterinarias y revisar periódicamente el monto destinado al cuidado de la mascota.

La actualización constante de estos gastos resulta clave, ya que las necesidades de los animales pueden variar según la edad, el tamaño y su estado de salud. Así, la planificación financiera se convierte en una herramienta fundamental para garantizar tanto el bienestar animal como la estabilidad del hogar.

Los animales de compañía no solo generan lazos emocionales profundos, sino que también exigen una gestión económica consciente y adaptada a las nuevas realidades de la vida doméstica.

Temas Relacionados

Mascotas en la casaGasto mensualSalario mínimoUniversidad Manuela BeltránColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Jerome Sanabria explicó por qué según ella “perdimos millones de colombianos”, con la aprobación de la reforma pensional por parte de la Corte Constitucional

La activista y creadora de contenido aseguró que la alta corte “aprobó la reforma pensional de Gustavo Petro”, y lo calificó como “terrible”

Jerome Sanabria explicó por qué según ella “perdimos millones de colombianos”, con la aprobación de la reforma pensional por parte de la Corte Constitucional

Para el partido de Colombia vs. México, el primero después de la Copa Mundial de la FIFA, ya se vendieron 50.000 entradas

La Tricolor enfrentará además a Paraguay y Perú en la triple fecha de partidos amistosos programada por FIFA entre septiembre y octubre

Para el partido de Colombia vs. México, el primero después de la Copa Mundial de la FIFA, ya se vendieron 50.000 entradas

Gustavo Petro arremetió contra Abelardo de la Espriella por propuesta de reducir el Estado: “Es un suicidio”

El exjefe de Estado aseguró que la iniciativa de Abelardo de La Espriella impactaría la estructura institucional y advirtió que el ajuste se traduciría en menos personal y capacidades en seguridad, tribunales y colegios oficiales

Gustavo Petro arremetió contra Abelardo de la Espriella por propuesta de reducir el Estado: “Es un suicidio”

Abelardo De La Espriella reafirmó que construirá megacárceles en Colombia: “Mantengo intacto mi compromiso”

Durante el acto de reconocimiento de la nueva cúpula militar, el mandatario instruyó al coronel Daniel Gutiérrez a recuperar el mando en los penales, y advirtió que habrá salidas del Ejecutivo si no hay avances

Abelardo De La Espriella reafirmó que construirá megacárceles en Colombia: “Mantengo intacto mi compromiso”

Defensoría del Pueblo solicitó al Icbf aclarar el retiro de la palabra “niña” del lenguaje institucional y la entidad respondió: “No pretende borrar a las niñas”

La Defensoría del Pueblo enfatizó que el lenguaje cumple un papel fundamental en la visibilización de grupos históricamente discriminados

Defensoría del Pueblo solicitó al Icbf aclarar el retiro de la palabra “niña” del lenguaje institucional y la entidad respondió: “No pretende borrar a las niñas”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Jorge Barón regañó a Kris R. por su canción ‘Gamina’: “Muchas groserías y no se le entiende nada”

Jorge Barón regañó a Kris R. por su canción ‘Gamina’: “Muchas groserías y no se le entiende nada”

El cantante Nelson Velásquez, involucrado en la parranda vallenata en cárcel de Itagüí, aclaró su relación con Gustavo Petro: “Respete mi nombre y mi trayectoria”

Iván Marín aclaró su relación con Lina Tejeiro tras roces en ‘MasterChef Celebrity’: “No creo que haya sido tan fuerte”

Alexa Torrex confesó que se siente atraída por mujeres desde los 16 años y que Beba de la Cruz “está enamorada” de ella

Katty Osorio, expareja de Andrés Sandoval, desmintió declaraciones del actor sobre proceso de custodia y visitas y aclaró condiciones impuestas por la justicia

Deportes

Para el partido de Colombia vs. México, el primero después de la Copa Mundial de la FIFA, ya se vendieron 50.000 entradas

Para el partido de Colombia vs. México, el primero después de la Copa Mundial de la FIFA, ya se vendieron 50.000 entradas

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali - EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico de verdes en el Atanasio Girardot

Así se jugará la fecha 8 de la Liga BetPlay: incluye partidazo en Barranquilla entre Junior y Santa Fe

River Plate vs. Santa Fe Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Cardenal

Selección Colombia Femenina sub-20 tendrá dos días de viaje para llegar a la sede del Mundial: podría perder una jugadora para la primera fecha 