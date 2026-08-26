Así avanza el operativo de búsqueda de la niña Michelle Dayana Henao Chavarría, desaparecida en Buriticá, Antioquia: drones y perros especializados

La búsqueda de Michelle Dayana Henao Chavarría, la niña desaparecida en Buriticá, se reforzó con drones y perros especializados - crédito corregimientos.antioquia.gov.co y redes sociales

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La búsqueda de Michelle Dayana Henao Chavarría, una niña de seis años desaparecida desde el lunes 24 de agosto en Buriticá, Antioquia, continúa con un amplio despliegue de autoridades, organismos de socorro, familiares y habitantes del municipio.

Las labores se han extendido por diferentes sectores rurales, mientras aumentan los esfuerzos para establecer el paradero de la menor.

Durante la mañana del miércoles 26 de agosto, el operativo recibió un nuevo refuerzo con la llegada de cuatro perros especializados en labores de búsqueda, que fueron trasladados hasta el sector conocido como Alto del Chocho, una zona montañosa y de difícil acceso donde actualmente se concentran parte de los recorridos.

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La personera municipal de Buriticá, Carolina Pineda, informó sobre la incorporación de estos equipos especializados y destacó que la estrategia de búsqueda también cuenta con herramientas tecnológicas que permiten ampliar la cobertura en terrenos donde el ingreso de los grupos de rescate resulta complejo.

La Alcaldía de Buriticá y una empresa minera suman tres drones al rastreo de una menor - crédito redes sociales

Uno de los principales apoyos tecnológicos durante el operativo ha sido el uso de drones. La Alcaldía de Buriticá puso a disposición uno de estos equipos para realizar sobrevuelos en diferentes puntos, mientras que la empresa Continental Gold facilitó otros dos dispositivos para ampliar el área de rastreo.

El uso de estos equipos resulta especialmente importante debido a las características geográficas de la zona, marcada por montañas, vegetación y sectores rurales de difícil acceso.

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Desde el aire, los organismos de búsqueda pueden identificar caminos, zonas despejadas y posibles puntos de interés para posteriormente realizar recorridos terrestres.

La Personería también destacó el acompañamiento de la Gobernación de Antioquia, que se sumó a las labores con recursos y apoyo logístico para fortalecer el operativo desplegado en el occidente del departamento.

Mientras avanzan estas labores, las autoridades mantienen el llamado a la comunidad para entregar cualquier información que pueda contribuir a encontrar a la menor. Los recorridos continúan por senderos, áreas boscosas y sectores rurales cercanos a Buriticá.

La Personería de Buriticá pide información ciudadana y habilita líneas para ubicar a Michelle Dayana Henao - crédito Personería de Buriticá

¿Qué se sabe de la desaparición de Michelle Dayana?

Michelle Dayana desapareció durante la mañana del lunes 24 de agosto, en el sector Cristo Rey, en la zona urbana de Buriticá. De acuerdo con la información entregada por sus familiares, la menor se encontraba acompañada cuando, en determinado momento, salió corriendo del lugar.

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La familia explicó que este comportamiento ya se había presentado anteriormente. Sin embargo, en esas ocasiones los adultos que estaban a su cuidado habían conseguido alcanzarla rápidamente, pero esta vez, pese a la reacción de sus familiares, la niña logró alejarse y posteriormente se perdió su rastro.

La situación generó una rápida reacción de sus allegados, quienes comenzaron a recorrer los alrededores y solicitaron la intervención de las autoridades. También fueron revisadas las cámaras de seguridad disponibles en el sector con el propósito de reconstruir los últimos movimientos de la menor.

Las imágenes permitieron establecer parte del recorrido que habría realizado Michelle antes de desaparecer. Según el material revisado, la niña ingresó inicialmente a una vivienda cercana y posteriormente salió del lugar para dirigirse hacia una zona boscosa.

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La familia de Michelle Dayana advirtió que la niña tiene trastorno del espectro autista y episodios de epilepsia, una condición que mantiene la alerta en Buriticá - crédito Alcaldía Buriticá

De acuerdo con el relato entregado por su familia a los medios locales, la menor salió corriendo nuevamente hacia el área de vegetación, momento desde el cual no se ha logrado establecer con certeza hacia dónde se dirigió.

La condición de salud de Michelle Dayana mantiene en alerta a sus familiares y a los equipos de búsqueda, pues la niña tiene diagnóstico de trastorno del espectro autista y presenta episodios de epilepsia, por lo que sus allegados han insistido en la importancia de encontrarla cuanto antes y garantizar que pueda recibir los cuidados que necesita.

La combinación de búsqueda terrestre, caninos especializados y drones busca cubrir una mayor extensión del territorio y aumentar las posibilidades de encontrar algún indicio que permita establecer hacia dónde pudo desplazarse la niña.

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La Personería de Buriticá y los familiares han insistido en que la colaboración ciudadana puede ser determinante. Cualquier dato, incluso si parece poco relevante, puede ayudar a reconstruir el recorrido de Michelle y orientar a los equipos hacia nuevos puntos de búsqueda.

¿Dónde entregar información sobre Michelle?

Las autoridades habilitaron diferentes canales para recibir información relacionada con el paradero de la menor. Las personas que tengan algún dato pueden comunicarse al correo busqueda_antioquia@antioquia.gov.co, a la Personería de Buriticá, en el número 323 328 1375, o a la Comisaría de Familia, a través de la línea 311 716 6762.