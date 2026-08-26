Nuevo sismo en Colombia afectó las sesiones del Congreso: las instalaciones del Parlamento fueron evacuadas pero hubo que someterlo a votación

La senadora Esmeralda Hernández afirmó que en el Senado se votó una proposición para decidir la evacuación tras el sismo en Bogotá - crédito @EsmeHernandezSi/X

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Las instalaciones del Congreso de la República fueron evacuadas de manera preventiva este miércoles 26 de agosto, tras un sismo de magnitud 5,1 que se sintió en distintas regiones de Colombia, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Según el informe de la entidad, el temblor ocurrió a las 11:45 a. m. y tuvo una profundidad de 149 kilómetros. El epicentro se ubicó en Los Santos, en el departamento de Santander, una zona con actividad sísmica frecuente.

El movimiento telúrico obligó a activar los protocolos de seguridad en diferentes instituciones públicas, siendo el Congreso una de las edificaciones evacuadas tras el evento. La decisión buscó garantizar la integridad de quienes se encontraban en el recinto, mientras se realizaba una inspección de la infraestructura para descartar daños estructurales.

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A través de las redes sociales se conoció una situación particular que se vivió en el Senado tras el temblor. La senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, relató: “Esto solo pasa en el Senado: se tuvo que someter a votación una proposición para decidir si evacuábamos o no después el sismo que se sintió en Bogotá, como establecen los protocolos ante una posible réplica, por el miedo a que luego los Senadores no quieran volver a trabajar”.

El Congreso de la República fue evacuado de manera preventiva tras un sismo de magnitud 5,1 en Colombia - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La congresista finalizó su mensaje con una crítica a la dinámica parlamentaria: “Ese es el Congreso que tenemos”.

En el video que publicó la senadora se evidencia la sesión legislativa en el Senado, una pantalla con información sobre la votación y asistencia de los miembros. Los datos incluyen ‘Asistentes’, ‘Quorum’, ‘Presentes’, ‘Sí’, ‘No’, y ‘Votos’, junto con un gráfico de puntos de colores.

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Evacuación

Jhon Fredy Franco Giraldo, a través de su cuenta de X, fue uno de los primeros en confirmar la evacuación: “Tras sismo de 5.1 grados instalaciones del Congreso fueron evacuadas preventivamente”, escribió el funcionario, subrayando la rapidez con que se aplicaron los protocolos previstos para emergencias.

Según las declaraciones de Franco Giraldo, la evacuación se realizó de manera preventiva, con el objetivo de revisar el estado de la edificación y proteger a las personas presentes. El procedimiento se llevó a cabo conforme a los lineamientos para este tipo de emergencias, en respuesta al temor de réplicas o afectaciones estructurales.

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Istmina, Chocó, concentró tres reportes de temblores en Colombia durante la madrugada, con eventos a la 1:08, 2:14 y 6:00 - crédito SGC

El temblor, si bien no dejó víctimas ni daños mayores, activó la alerta en varias ciudades y evidenció la necesidad de mantener actualizados los protocolos de seguridad, especialmente en edificios con alta concentración de personal y funciones esenciales para el país.

Detalles del terremoto

Un nuevo sismo de magnitud 5,1 sacudió la mañana del miércoles el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander. El evento, registrado a las 11:45, tuvo una profundidad de 149 kilómetros, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

La sacudida tuvo su epicentro a pocos kilómetros de las localidades de Jordán y Zapatoca, también en Santander, afectando especialmente a la zona nororiental del país. Según el SGC, Los Santos se encuentra a 7 km del epicentro, Jordán a 10 km y Zapatoca a 17 km.

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Hasta el momento, más de 2.000 reportes de percepción del sismo han llegado desde un centenar de centros poblados, localizados principalmente en los departamentos de Santander, Boyacá y Antioquia. Esta cifra demuestra la amplia área de influencia del movimiento, aunque no se ha informado sobre daños materiales ni personas lesionadas.

Las autoridades recordaron que este tipo de eventos tienen origen en una zona conocida como el nido sísmico de Bucaramanga, una de las áreas con mayor actividad telúrica en Colombia. Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional, explicó que “este evento de Los Santos corresponde a una región que denominamos el nido sísmico de Bucaramanga, donde se presenta cerca del cuarenta a sesenta por ciento de la actividad sísmica diaria”.

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El sismo no tomó por sorpresa a los expertos, quienes subrayan que la región es una de las más activas del país en materia geológica. Según Tovar, “Colombia es un país sísmicamente activo, donde tenemos diferentes procesos geológicos que generan actividad sísmica”.