Petro le echó la culpa a los terratenientes de los incendios forestales en el Tolima: “Buscan el cambio del uso de la tierra”

Petro insinuó que hay manos criminales detrás de incendios en el Tolima para cambiar los intereses de la tierra - crédito Juan Diego Cano/Presidencia - Cristian Bayona/Colprensa

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Petro insinuó que los incendios forestales que afectan al Tolima responden a una estrategia deliberada para concentrar la propiedad de la tierra y someter a la población a un estado permanente de crisis.

El expresidente publicó sus señalamientos en su cuenta de X horas después de que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmara la captura de dos personas presuntamente implicadas en la provocación de los siniestros.

“¿Qué buscan quienes ordenan la quema de las tierras del Tolima aprovechando el mayor calor que genera la crisis climática?”, escribió el exmandatario en su cuenta de la red social, planteando el interrogante por la constante en la problemática que enfrenta el departamento.

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Gustavo Petro insinuó que detrás de los incendios en el Tolima hay manos que cambiarían el uso del suelo - crédito @petrogustavo/X

Su respuesta fue directa: “Buscan el cambio del uso de la tierra hacia formas más concentradas y, repito, concentradas de la tierra y quizás su uso por extranjeros, como está sucediendo en la Patagonia”.

La teoría del expresidente sobre las catástrofes como herramienta política

En el mismo mensaje, Petro añadió una segunda lectura política al fenómeno. Según él, la generación permanente de catástrofes —“naturales o humanas”— y la deliberada omisión de soluciones mantienen a millones de personas en un estado de victimización que facilita “la transformación del Estado contra el pueblo sin la capacidad de reacción del pueblo en contra”.

El exmandatario no identificó a los responsables de ordenar las quemas ni aportó evidencias que sustentaran sus afirmaciones. Su publicación llegó pocas horas después del pronunciamiento oficial del ministro Lara, quien confirmó capturas y calificó la emergencia como una “acción criminal”.

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La emergencia en el Tolima: capturas y focos activos

El mensaje de Petro se generó justo despúés de que el ministro del Interior Rodrigo Lara, confirmara la captura de presuntos responsables - crédito @Rodrigo_Lara_/X

Fue precisamente el anuncio de Lara el que antecedió los señalamientos de Petro. El ministro informó este miércoles que la Policía capturó a dos personas presuntamente vinculadas a la provocación de los incendios y adelantó que la emergencia tiene causas tanto técnicas como delictivas.

“Hay indicios de acción criminal: la Policía ya capturó a dos personas”, afirmó el funcionario en su cuenta de X.

De acuerdo con el reporte de la Dirección Nacional de Bomberos citado por Lara, los focos activos se registran en al menos diez municipios del departamento: Coyaima, Venadillo, Coello, San Luis, El Guamo, Carmen de Apicalá, Suárez, Lérida, Armero Guayabal y Melgar.

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Petro ya había alertado esta situación

Los incendios forestales en Tolima alcanzaron su punto más crítico el 25 de agosto de 2026, con ocho focos activos según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. El exmandatario Gustavo Petro negó que estos episodios hayan sido provocados por terroristas de izquierda, como sugirieron desde el Gobierno.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, había señalado que los incendios podrían responder a la acción de criminales vinculados con disidencias de las Farc y minería ilegal, por lo cual se ofreció una recompensa de 100 millones de pesos por información que permitiera identificar a los responsables.

El presidente Gustavo Petro negó que los incendios en Tolima hayan sido provocados por terroristas de izquierda - crédito @petrogustavo/X

Petro, en cambio, rechazó la hipótesis oficial y comparó la situación en Tolima con los incendios registrados en Argentina, argumentando que ambos tendrían una causa común ajena a grupos de izquierda.

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El exmandatario insinuó que existirían intereses extranjeros, en particular de Israel y del empresario Peter Thiel, detrás de la supuesta búsqueda de tierras por medio de estos siniestros. No presentó pruebas para respaldar estas afirmaciones.

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, intervino públicamente tras un incidente en el corregimiento de Gualanday, donde un grupo de jóvenes fue increpado por un ciudadano mientras colaboraban en labores para sofocar el incendio. Matiz apoyó al residente, aunque aclaró que su mensaje no buscaba responsabilizar a los estudiantes, sino advertir sobre la politización de la emergencia.