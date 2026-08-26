Colombia

Abelardo de la Espriella autorizó 30 extradiciones y reportó cientos de capturas: “Haciéndolo con absoluta determinación”

El mandatario colombiano afirmó que no “habrá refugio, privilegios ni contemplaciones” para los criminales en Colombia

El pronunciamiento de Abelardo de la Espriella fue a través de su cuenta oficial de X - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
El pronunciamiento de Abelardo de la Espriella fue a través de su cuenta oficial de X - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó que durante los 16 días de su administración ha firmado más de 30 extradiciones y anunció que continuará con este proceso.

A través de su cuenta oficial de X, el mandatario colombiano señaló que continuará con esa gestión con toda la “determinación”.

En 16 días de Gobierno he firmado más de 30 extradiciones y continuaré haciéndolo con absoluta determinación (sic)”, expresó De la Espriella.

Hombre de espaldas con camiseta de manga larga y las manos esposadas detrás de la espalda, en un cuarto con una mesa.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó que durante los 16 días de su administración ha firmado más de 30 extradiciones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El presidente Abelardo de la Espriella indicó que el mensaje para los criminales es claro: “no habrá refugio, privilegios ni contemplaciones”.

“El mensaje para los criminales es claro: no habrá refugio, privilegios ni contemplaciones (sic)”, expresó el jefe de Estado.

Y agregó: “En la era del Tigre, la seguridad y la grandeza de nuestra Patria se defienden con carácter, autoridad y mano firme”.

En un breve video, Abelardo de la Espriella aparece junto al secretario jurídico de la Presidencia, Andrés Barreto, quien estimó en “alrededor de 30” las extradiciones firmadas por el mandatario, aunque no ofrecieron más detalles sobre los casos.

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Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella aparece junto al secretario jurídico de la Presidencia, Andrés Barreto, quien estimó en “alrededor de 30” las extradiciones firmadas por el mandatario, aunque no ofrecieron más detalles sobre los casos - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente Abelardo de la Espriella informó que, en las últimas 24 horas, la fuerza pública llevó a cabo 51 capturas, incautó 14 armas de fuego y 317 municiones, destruyó 7 laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca y actuó contra estructuras de minería ilegal.

De acuerdo con el balance presentado por el mandatario, desde el 7 de agosto se han realizado 8.424 capturas, se ha impactado a 21 cabecillas y se han incautado 31.174 kilos de estupefacientes, entre ellos 13.669 kilos de cocaína.

De la Espriella reiteró que el objetivo de la ofensiva es debilitar las economías ilícitas y retomar el control de los territorios en Colombia, mediante una persecución constante a las organizaciones criminales.

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Detalles de las primeras extradiciones

El presidente Juan De la Espriella firmó la autorización para cinco extradiciones solicitadas por autoridades de Estados Unidos, Perú, República Dominicana y Panamá, luego de asumir la presidencia el 7 de agosto.

La medida, formalizada el 14 de agosto mediante resoluciones ejecutivas gestionadas por el Ministerio de Justicia, involucra a ciudadanos vinculados con delitos como tráfico de drogas, violencia sexual agravada y tentativa de homicidio.

Entre las personas cuya extradición fue aprobada se encuentran Armando Luis Suárez Calvo y Didier Ignacio García, ambos requeridos por Estados Unidos por cargos asociados al tráfico de cocaína.

De acuerdo con los informes oficiales, Suárez Calvo es acusado de pertenecer a organizaciones criminales como Los Pepes y el Clan del Golfo, con operaciones en Barranquilla y el departamento del Atlántico.

Su arresto ocurrió en septiembre de 2025 en Barranquilla, durante un operativo conjunto de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la DEA. Las autoridades informaron que los capturados eran buscados por cortes distritales de Georgia y Puerto Rico por transportar mensualmente hasta 1,5 toneladas de cocaína.

Vista trasera de un hombre con uniforme naranja de prisión y esposas en las manos, siendo sostenido por los brazos por dos policías.
Entre las personas cuya extradición fue aprobada se encuentran Armando Luis Suárez Calvo y Didier Ignacio García, ambos requeridos por Estados Unidos por cargos asociados al tráfico de cocaína - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las investigaciones sostienen que Suárez Calvo formaba parte de una red dedicada a contaminar contenedores y embarcaciones con estupefacientes en puertos de Barranquilla y Santa Marta, con destino a Centroamérica y el territorio estadounidense. Según datos oficiales, la operación permitió afectar las finanzas de las estructuras criminales en más de 50 millones de dólares y evitar la circulación de aproximadamente 3,7 millones de dosis de cocaína.

Por su parte, Didier Ignacio García enfrenta cargos en Estados Unidos por su presunta implicación en el envío de cocaína oculta en exportaciones de frutas. Las autoridades norteamericanas lo señalan como parte de una red que utilizaba rutas comerciales para introducir la droga en ese país.

Otras extradiciones

La Policía Nacional ejecutó la extradición de siete personas solicitadas por autoridades de Estados Unidos, Panamá, Italia, España y el Reino Unido.

Esta acción, liderada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), incluyó a individuos acusados de delitos como narcotráfico, concierto para delinquir, apoyo a estructuras criminales y delitos sexuales, de acuerdo con información oficial.

Entre los extraditados, tres fueron enviados a Estados Unidos y los otros cuatro a Panamá, Italia, España y el Reino Unido. Las entregas se realizaron según las órdenes judiciales emitidas por cada país y dentro de los acuerdos de cooperación internacional.

Policía Nacional - crédito Policía Nacional
La Policía Nacional ejecutó la extradición de siete personas solicitadas por autoridades de Estados Unidos, Panamá, Italia, España y el Reino Unido - crédito Policía Nacional

Uno de los casos más relevantes es el de Jorge Néstor Sánchez Rodríguez, ciudadano panameño conocido como ‘Comanche’. Panamá lo requiere por tráfico de drogas y lo identifica como uno de los principales integrantes de una red dedicada al narcotráfico y lavado de activos, desmantelada durante la Operación Jericó. Sánchez Rodríguez fue capturado en Medellín el 17 de enero de 2025.

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