Más de una hora duró el operativo para rescatar una guacamaya que quedó colgando de un árbol en Medellín: hasta el alcalde se pronunció

El alcalde Federico Gutiérrez destaca el aviso ciudadano tras el rescate de una guacamaya en Medellín - crédito @FicoGutierrez/X

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Una guacamaya bandera vivió momentos de angustia después de quedar atrapada por una cabuya mientras permanecía sobre un árbol ubicado en el sector de Robledo, en Medellín.

El ave estuvo suspendida durante más de un día, sostenida únicamente por una de sus patas, mientras habitantes de la zona y autoridades buscaban la manera de llegar hasta ella.

El caso generó preocupación entre los vecinos, quienes observaron que el animal permanecía colgado de cabeza a una considerable altura.

Ante la emergencia, un ciudadano dio aviso a la línea destinada a la atención de fauna silvestre del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, lo que permitió activar el protocolo para intentar poner a salvo al ejemplar. La escena también tuvo un detalle que conmovió a quienes presenciaron el operativo.

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Heroico rescate: guacamaya que duró horas atrapada con una cabuya en un árbol logró ser salvada en Medellín - crédito @FicoGutierrez/X

Mientras los equipos trabajaban para rescatarla, un grupo de guacamayas permaneció cerca del árbol y, de acuerdo con los testigos, incluso se acercó para alimentarla. Las aves no se alejaron del lugar durante el proceso, en una particular muestra de acompañamiento que llamó la atención de la comunidad.

El reporte permitió que los profesionales del Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR) pusieran en marcha el operativo desde las primeras horas de la mañana. El árbol se encontraba aproximadamente a 35 metros de altura, una condición que convirtió el rescate en una tarea especialmente compleja.

En una primera intervención participaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Medellín. Sin embargo, las características del árbol, la cantidad de ramas y las dificultades para acceder de manera segura al punto donde estaba la guacamaya impidieron que el animal pudiera ser bajado durante ese intento.

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Ante esta situación, la Unidad de Emergencias del CAVR gestionó el apoyo de una empresa especializada en silvicultura y manejo de zonas forestales. La intervención conjunta entre los expertos permitió establecer una estrategia diferente para alcanzar la rama y retirar la cabuya que mantenía atrapada al ave.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá atiende a una guacamaya con una lesión grave en una pata - crédito @FicoGutierrez/X

La operación se extendió aproximadamente entre tres y cuatro horas. Finalmente, los especialistas consiguieron llegar hasta la guacamaya y descenderla de manera técnica, evitando agravar las lesiones que había sufrido mientras permanecía suspendida.

Una vez que los profesionales pudieron examinarla en tierra, encontraron que el estado del animal requería atención veterinaria. La guacamaya presentaba una condición corporal regular, hematomas en la extremidad de la que había permanecido colgada y una lesión en uno de los dedos de la pata izquierda.

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Yuly Alexandra Marín, médica veterinaria del CAVR del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó que el animal presentaba pérdida de piel en el cuarto dedo de esa extremidad. La profesional señaló que la lesión pudo haberse agravado por el comportamiento del propio animal, que aparentemente habría picoteado la zona como consecuencia del dolor.

“Encontramos una regular condición corporal, tiene unos hematomas en el miembro del cual estuvo suspendido y tiene una lesión con pérdida de la piel del dedo cuatro de la pata izquierda”, explicó la veterinaria.

La guacamaya que tuvo en vilo a Robledo ya está a salvo tras pasar más de un día colgada de un árbol - crédito @FicoGutierrez/X

Después del rescate, el ave fue trasladada a la estación de paso del CAVR, ubicada en el Jardín Botánico, donde continuó la valoración médica. Los especialistas iniciaron un tratamiento de hidratación y control del dolor mediante analgésicos y antiinflamatorios, además de mantenerla bajo observación permanente.

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El pronóstico, por ahora, es reservado. Una de las posibilidades que analiza el equipo médico es la amputación del dedo afectado, aunque esta decisión todavía no ha sido tomada. Antes de definir el procedimiento, el caso será revisado desde diferentes áreas para establecer cuál alternativa ofrece mayores posibilidades de recuperación y bienestar para el animal.

“El pronóstico de ella es un pronóstico reservado; sin embargo, esperamos que con la terapia instaurada tenga una respuesta positiva”, señaló Marín.

El operativo también despertó interés entre los habitantes de Robledo, quienes permanecieron atentos a las labores de los organismos de emergencia. El activista Juan Jiménez Lara informó posteriormente que la guacamaya había sido puesta a salvo, noticia que generó alivio entre quienes habían seguido el caso desde que fue detectado.

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