Fuerte temblor alertó nuevamente a Colombia: el sismo de 5,1 tuvo epicentro en Santander, según el reporte del Servicio Geológico

El movimiento de 5,1 en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santader, se reportó a las 11:45 a. m. - crédito SGC

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En la mañana del miércoles 26 de agosto, se reportó un nuevo temblor en Colombia, en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, con magnitud 5,1 y profundidad 149 kilómetros, según el Servicio Geológico Colmbiano (SGC).

De acuerdo con el informe, el movimiento telúrico ocurrió a las 11:45 a. m., en los municipios cercanos: Los Santos (Santander) a 7 km, Jordán (Santander) a 10 km, Zapatoca (Santander) a 17 km.

Así como explicó Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia del Servicio Geológico Colombiano: “A la hora tenemos más de 2.000 reportes de sentidos de más de 100 centros poblados, principalmente en los departamentos de Santander, Boyacá y Antioquia. Es importante recordarle a la comunidad que Colombia es un país sísmicamente activo, donde tenemos diferentes procesos geológicos que generan actividad sísmica”.

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De igual manera, el funcionario señaló que “este evento de Los Santos corresponde a una región que denominamos el nido sísmico de Bucaramanga, donde se presenta cerca del cuarenta a sesenta por ciento de la actividad sísmica diaria”.

El movimiento telúrico ocurrió en la mañana del miércoles 26 de agosto, de magnitud de 5,4 - crédito SGC

Reacciones institucionales

En el canal oficial de la Presidencia de la República informó que “tras el sismo de magnitud 5,4 registrado a las 11:45 a. m., se mantiene comunicación permanente con las autoridades y organismos de gestión del riesgo para verificar posibles afectaciones”.

De igual manera, extendieron tranquilidad a los ciudadanos: “Invitamos a los colombianos a mantener la calma, atender las recomendaciones de las autoridades y reportar cualquier novedad a los canales oficiales”.

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Por su parte, la Unidad Nacional de la Gestión para la Gestión del Riesgo y el Desastre (Ungrd) aseguró que “tras el sismo registrado a las 11:45 a. m., con epicentro en Los Santos, Santander, la Sala de Crisis Nacional de la Ungrd mantiene monitoreo permanente y adelanta la verificación de posibles afectaciones en articulación con las autoridades territoriales y las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia”.

El alcalde del municipio de Los Santos, Diego Armando Mendoza, en diálogos con Noticias Caracol aseguró que: “aquí desde el municipio de Los Santos, pues sufriendo un susto, un susto bastante complejo. Fue un sismo bastante fuerte de los que estamos acostumbrados, ya que el municipio de Los Santos es el nudo sísmico más grande de América, dicen que el segundo del mundo”.

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El mandatario regional notificó que por el momento" Gestión del Riesgo no me ha notificado fallas, pero sí dos fallas por ahí de la comunidad me estuvieron llamando, que tuvieron problemas en sus viviendas. No fue grave, no hay por el momento lesionados ni personas afectadas, pero sí estamos en el trámite".

A través de las redes sociales, los ciudadanos hicieron el reporte del sismo: “En Medellín, fuerte”; “Temblor fuerte, ya se volvió costumbre”; “Temblor corto pero duro se siente en Floridablanca”; “En Madrid cundinamarca se sintió fuerte, en un piso 10″; “Bogotá en el centro. Lo sentí leve en un segundo piso”; “En Puerto Boyacá se sintió mucho”; “En Bello Antioquia, también se sintió leve pero demoró varios segundos”.

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A través de las redes sociales se conocieron las primeras imágenes de las evacuaciones en las diferentes zonas donde se sintió el movimiento telúrico de magnitud de 5,1 - crédito Redes sociales

Siete temblores se reportaron en Colombia durante la madrugada del miércoles 26 de agosto

Varias regiones de Colombia experimentaron una madrugada inusual el miércoles 26 de agosto, con siete sismos en un lapso de menos de cinco horas, según los reportes del SGC.

Los epicentros se distribuyeron entre los departamentos de Chocó, Bolívar, Santander y Cesar, manteniendo a sus comunidades en estado de alerta constante, aunque sin reportes de daños ni víctimas.

La actividad telúrica comenzó en Istmina, Chocó, a la 1:08 a. m. con un movimiento de 3,0 de magnitud y 39 kilómetros de profundidad. Poco después, Bolívar registró un sismo superficial de 2,3 a la 1:51 a. m., con impacto en zonas cercanas como Simití y Santa Rosa del Sur.

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El evento de mayor magnitud ocurrió en Los Santos, Santander, donde un temblor de 3,1 a las 1:53 a. m. y a 152 kilómetros de profundidad fue sentido en municipios vecinos. Otros sismos de baja magnitud se sucedieron en Istmina y Bosconia, Cesar, en las horas siguientes.

El epicentro del temblor se ubicó a 29 kilómetros de Sipí y a cerca de 50 kilómetros de Trujillo y Riofrío, en el Valle del Cauca - crédito SGC

De acuerdo con los reportes oficiales, la serie de movimientos sísmicos no dejó daños materiales ni personas afectadas. Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación y recomiendan a la población seguir las indicaciones oficiales ante cualquier réplica.

Durante la madrugada del miércoles, el territorio colombiano registró siete sismos en diferentes puntos y horarios, con magnitudes entre 2,0 y 3,1. El episodio más fuerte se detectó en Santander. A pesar de la frecuencia, no hubo consecuencias graves más allá de la alarma en las comunidades cercanas a los epicentros.

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