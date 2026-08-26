Corte Constitucional se refirió a la prohibición a alcaldes y gobernadores de renunciar a sus cargos para aspirar al Congreso: “Puede afectar la confianza de los ciudadanos”

La Corte Constitucional prohibió que alcaldes, gobernadores y otros funcionarios elegidos por voto popular renuncien para aspirar al Congreso - crédito Colprensa

Guardar

La Corte Constitucional prohibió que alcaldes, gobernadores y otros funcionarios elegidos por voto popular renuncien a sus cargos para aspirar al Congreso de la República, una decisión fijada en la sentencia C-080 de 2026 que reordena desde ahora el camino hacia las próximas elecciones del Legislativo porque cierra la posibilidad de eludir la inhabilidad por coincidencia de períodos mediante la dimisión anticipada.

El fallo solo tendrá efectos hacia el futuro y empezará a regir en las elecciones al Congreso de 2030. La determinación no modifica los comicios celebrados el pasado 8 de marzo.

Según informó el alto tribunal, la Sala Plena concluyó que los períodos de los cargos de elección popular tienen carácter institucional desde la reforma política de 2003. Eso significa que no dependen de la voluntad personal del funcionario ni se alteran por su permanencia o su salida del cargo.

PUBLICIDAD

“Establecer que los períodos de los cargos de elección son institucionales, refleja no solo el propósito de otorgar certidumbre sobre los momentos de alternancia en el ejercicio del poder, sino que también concreta el objetivo de asegurar que el elegido enaltezca el encargo asignado”, dijo la Sala Plena.

La Corte Constitucional sostuvo que los períodos de los cargos de elección popular tienen carácter institucional desde la reforma política de 2003 - crédito Luisa González/Reuters

Así mismo, la sentencia, con ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero, dejó sin efecto el numeral 8 del artículo 280 de la Ley 5.ª de 1992. Esa norma permitía que funcionarios elegidos por voto popular renunciaran para postularse al Congreso de la República sin incurrir en inhabilidad por coincidencia de períodos.

PUBLICIDAD

La alta corte también declaró inexequible la excepción del inciso 2 del artículo 44 de la Ley 136 de 1994. Esa disposición habilitaba a los concejales para aspirar al Congreso si renunciaban antes de inscribir su candidatura.

La Corte sostuvo que la renuncia rompe el mandato de representación conferido por los electores

La sentencia C-080 de 2026 empezará a regir en las elecciones al Congreso de 2030 y no modifica los comicios del 8 de marzo - crédito Luisa González/Reuters

De acuerdo con el fallo, permitir que la inhabilidad desaparezca por la sola renuncia abre una vía para subordinar el bien común a intereses individuales. La Corte sostuvo que el abandono anticipado del cargo afecta el vínculo de representación porque interrumpe el mandato que los ciudadanos entregaron para un período completo.

“La renuncia no opera como un instrumento de apertura democrática, sino como un mecanismo que puede desnaturalizar la función representativa y afectar la confianza depositada por los ciudadanos. Por ello, la consideración –según la cual– la renuncia no neutraliza la inhabilidad, en ningún momento restringe la movilidad política en abstracto, sino que asegura que esta no se realice afectando los importantes intereses que subyacen a la prohibición constitucional prevista en el artículo 179.8 del Texto Superior”, añade el alto tribunal.

PUBLICIDAD

Así mismo, la Sala Plena lo resumió así: “El período debe entenderse como una unidad temporal objetiva, predeterminada e inalterable, cuyo transcurso no depende del funcionario designado ni de su permanencia en el cargo”.

En la misma línea, el tribunal afirmó que la salida anticipada para buscar otro cargo con período coincidente no constituye una decisión individual neutra. En palabras de la sentencia: “Cuando un servidor público de elección popular renuncia con el propósito de aspirar a otro cargo cuyo período coincide, no se limita a ejercer una opción individual legítima, sino que altera el vínculo de representación, al abandonar anticipadamente el mandato conferido para ocupar una posición política diversa”.

PUBLICIDAD

Ese criterio responde de forma directa al alcance de la decisión: desde las legislativas de 2030, un alcalde, un gobernador o un concejal elegido por voto popular no podrá apartarse del cargo para presentarse al Congreso si con ello pretende sortear la inhabilidad derivada de la coincidencia de períodos.

La demanda cuestionó que la excepción legal permitiera esquivar una inhabilidad constitucional

La Sala Plena afirmó que la renuncia anticipada rompe el mandato de representación conferido por los electores durante un período completo - crédito Luisa González/Reuters

La decisión se originó en una demanda presentada por Andrés Gustavo Pérez Medina. El demandante sostuvo que la excepción legal permitía eludir una inhabilidad prevista en la Constitución y contrariaba el sentido institucional de los cargos de elección popular.

La Corte acogió esa lectura y señaló que desvincularse del cargo debilita el mandato conferido por los electores. El fallo remarca que quienes resultan elegidos representan al pueblo y están obligados a honrar la confianza ciudadana durante el período para el que fueron escogidos.

PUBLICIDAD

El tribunal reconoció que esta interpretación restringe las opciones de quienes ya accedieron a un cargo de elección para buscar otro espacio de representación. Aun así, la sentencia sostuvo que esa limitación es inherente a la función representativa en una democracia: “Es ese el costo de asumir el ejercicio de la trascendental función de representación en un ordenamiento que le atribuye a la democracia la condición de eje definitorio”.

De acuerdo con el comunicado del alto tribunal, el magistrado Héctor Carvajal salvó el voto frente a la decisión adoptada por la Sala Plena.