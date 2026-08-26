Abelardo de la Espriella anunció nuevas medidas para controlar la emergencia por los incendios en el Tolima: “No vamos a bajar la guardia”

El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que el Gobierno mantendrá el despliegue en Tolima, el departamento con más incendios forestales activos del país. Advirtió: “No vamos a bajar la guardia frente a los incendios en el Tolima”. La emergencia supera los 15 días y, según el último reporte, el territorio concentra 10 focos en desarrollo.
Hasta las 9:30 a. m. del 26 de agosto de 2026, el informe oficial contabilizó 18 incendios activos en Colombia y dos controlados. En Tolima, las afectaciones se presentan en sectores y veredas de Suárez, San Luis, Armero, Coello, Guamo, Ambalema, Ataco, Lérida, Rovira y Purificación, con riesgo para zonas rurales y fincas por la propagación del fuego.
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De la Espriella detalló que en ese departamento la Fuerza Pública tiene “desplegados 782 hombres y mujeres”. Añadió que “otros 33 integrantes de la Brigada de Atención a Desastres se trasladan hacia Ibagué con 4.000 kilos de equipos”.
El presidente indicó que hay apoyo aéreo en marcha y el refuerzo de más aeronaves: “Tenemos en operación 2 helicópteros Black Hawk, 2 aviones AT-802 y está previsto el apoyo de un MI-17”.
En el balance operativo, informó que “Hasta ahora, la Fuerza Pública ha realizado 1.084 descargas aéreas y empleado más de 452.000 galones de agua para combatir las llamas”. El despliegue incluye aeronaves de la Policía Nacional, Fuerza Aérea, Ejército y Gobernación, con helicópteros UH-60, HUEY, MI-17 y AS 350, además de equipos terrestres de Bomberos, la Ungrd, Defensa Civil y otras entidades.
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El jefe de Estado anunció investigaciones para determinar el origen de los fuegos. “Paralelamente, Sijín y Sipol investigan en Coello, San Luis, Venadillo y Suárez las causas de los incendios y la posible responsabilidad de manos criminales”, señaló.
Fuera de Tolima, el reporte ubicó un incendio en Valle del Cauca, en El Cerrito, en el corregimiento Tenerife y las veredas Los Andes y El Placer. En Cundinamarca, se mantienen dos emergencias en Viotá, en la vereda La Florencia, y en Nilo, en el Fuerte Militar de Tolemaida.
En Nariño, las autoridades registraron cinco incendios activos en La Florida, Linares, Cumbal, El Tambo y San Pablo, con dificultades por la extensión y el acceso a las zonas afectadas. En ese departamento se reportó controlado el foco de Policarpa, mientras que en Tolima se controló el de Venadillo.
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De la Espriella anunció que se trasladará a Ibagué para supervisar el operativo: “Mañana estaré personalmente en Ibagué coordinando las operaciones y verificando en terreno el despliegue de todas las capacidades necesarias para enfrentar esta emergencia”.
Falsas rifas a nombre de Bomberos en Ibagué prenden alerta en plena emergencia por sismo e incendios
Las autoridades de Ibagué emitieron una advertencia ante la circulación de personas que, haciéndose pasar por representantes de organismos de socorro, ofrecen rifas y bonos solidarios para supuestamente ayudar a víctimas de recientes emergencias, como sismos e incendios forestales.
La Alcaldía y el Cuerpo Oficial de Bomberos aclararon que no han autorizado campañas de este tipo y enfatizaron que sus servicios son gratuitos. El comandante de los Bomberos, Pedro Nel Patiño, señaló: “Ningún funcionario está autorizado para solicitar aportes económicos a nombre de la institución. No caigan en engaños de personas inescrupulosas que buscan lucrarse utilizando el buen nombre y hasta el uniforme de nuestros héroes”.
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La advertencia se extiende tanto a los Bomberos Oficiales como a los Voluntarios, quienes tampoco realizan colectas económicas en calles o comercios. Las autoridades recomendaron a la ciudadanía verificar cualquier solicitud de donación a través de los canales institucionales y no entregar dinero sin confirmar la legitimidad de la campaña.
Se pidió reportar situaciones sospechosas a las líneas oficiales 119, 123 o 109, con el fin de evitar fraudes en un contexto de alta sensibilidad social, donde la solidaridad podría ser aprovechada por estafadores.
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