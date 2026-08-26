Abelardo de la Espriella anunció nuevas medidas para controlar la emergencia por los incendios en el Tolima: “No vamos a bajar la guardia”

El Tolima es el departamento más afectado por la actual temporada de incendios forestales - crédito @gobertolima/Instagram

Guardar

El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que el Gobierno mantendrá el despliegue en Tolima, el departamento con más incendios forestales activos del país. Advirtió: “No vamos a bajar la guardia frente a los incendios en el Tolima”. La emergencia supera los 15 días y, según el último reporte, el territorio concentra 10 focos en desarrollo.

Hasta las 9:30 a. m. del 26 de agosto de 2026, el informe oficial contabilizó 18 incendios activos en Colombia y dos controlados. En Tolima, las afectaciones se presentan en sectores y veredas de Suárez, San Luis, Armero, Coello, Guamo, Ambalema, Ataco, Lérida, Rovira y Purificación, con riesgo para zonas rurales y fincas por la propagación del fuego.

PUBLICIDAD

De la Espriella detalló que en ese departamento la Fuerza Pública tiene “desplegados 782 hombres y mujeres”. Añadió que “otros 33 integrantes de la Brigada de Atención a Desastres se trasladan hacia Ibagué con 4.000 kilos de equipos”.

El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que el Gobierno mantendrá el despliegue en Tolima, el departamento con más incendios forestales activos del país - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente indicó que hay apoyo aéreo en marcha y el refuerzo de más aeronaves: “Tenemos en operación 2 helicópteros Black Hawk, 2 aviones AT-802 y está previsto el apoyo de un MI-17”.

En el balance operativo, informó que “Hasta ahora, la Fuerza Pública ha realizado 1.084 descargas aéreas y empleado más de 452.000 galones de agua para combatir las llamas”. El despliegue incluye aeronaves de la Policía Nacional, Fuerza Aérea, Ejército y Gobernación, con helicópteros UH-60, HUEY, MI-17 y AS 350, además de equipos terrestres de Bomberos, la Ungrd, Defensa Civil y otras entidades.

PUBLICIDAD

El jefe de Estado anunció investigaciones para determinar el origen de los fuegos. “Paralelamente, Sijín y Sipol investigan en Coello, San Luis, Venadillo y Suárez las causas de los incendios y la posible responsabilidad de manos criminales”, señaló.

La emergencia se concentra sobre todo en el departamento del Tolima - crédito red social Facebook

Fuera de Tolima, el reporte ubicó un incendio en Valle del Cauca, en El Cerrito, en el corregimiento Tenerife y las veredas Los Andes y El Placer. En Cundinamarca, se mantienen dos emergencias en Viotá, en la vereda La Florencia, y en Nilo, en el Fuerte Militar de Tolemaida.

En Nariño, las autoridades registraron cinco incendios activos en La Florida, Linares, Cumbal, El Tambo y San Pablo, con dificultades por la extensión y el acceso a las zonas afectadas. En ese departamento se reportó controlado el foco de Policarpa, mientras que en Tolima se controló el de Venadillo.

PUBLICIDAD

De la Espriella anunció que se trasladará a Ibagué para supervisar el operativo: “Mañana estaré personalmente en Ibagué coordinando las operaciones y verificando en terreno el despliegue de todas las capacidades necesarias para enfrentar esta emergencia”.

crédito Cortolima Corporación Autónoma / Facebook

Falsas rifas a nombre de Bomberos en Ibagué prenden alerta en plena emergencia por sismo e incendios

Las autoridades de Ibagué emitieron una advertencia ante la circulación de personas que, haciéndose pasar por representantes de organismos de socorro, ofrecen rifas y bonos solidarios para supuestamente ayudar a víctimas de recientes emergencias, como sismos e incendios forestales.

La Alcaldía y el Cuerpo Oficial de Bomberos aclararon que no han autorizado campañas de este tipo y enfatizaron que sus servicios son gratuitos. El comandante de los Bomberos, Pedro Nel Patiño, señaló: “Ningún funcionario está autorizado para solicitar aportes económicos a nombre de la institución. No caigan en engaños de personas inescrupulosas que buscan lucrarse utilizando el buen nombre y hasta el uniforme de nuestros héroes”.

PUBLICIDAD

La advertencia se extiende tanto a los Bomberos Oficiales como a los Voluntarios, quienes tampoco realizan colectas económicas en calles o comercios. Las autoridades recomendaron a la ciudadanía verificar cualquier solicitud de donación a través de los canales institucionales y no entregar dinero sin confirmar la legitimidad de la campaña.

Se pidió reportar situaciones sospechosas a las líneas oficiales 119, 123 o 109, con el fin de evitar fraudes en un contexto de alta sensibilidad social, donde la solidaridad podría ser aprovechada por estafadores.