Colombia

Abelardo de la Espriella anunció nuevas medidas para controlar la emergencia por los incendios en el Tolima: “No vamos a bajar la guardia”

Hasta las 9:30 a. m. del 26 de agosto de 2026, el informe oficial contabilizó 18 incendios activos en Colombia y dos controlados

El Tolima es el departamento más afectado por la actual temporada de incendios forestales - crédito @gobertolima/Instagram
El Tolima es el departamento más afectado por la actual temporada de incendios forestales - crédito @gobertolima/Instagram
Guardar

El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que el Gobierno mantendrá el despliegue en Tolima, el departamento con más incendios forestales activos del país. Advirtió: “No vamos a bajar la guardia frente a los incendios en el Tolima”. La emergencia supera los 15 días y, según el último reporte, el territorio concentra 10 focos en desarrollo.

Hasta las 9:30 a. m. del 26 de agosto de 2026, el informe oficial contabilizó 18 incendios activos en Colombia y dos controlados. En Tolima, las afectaciones se presentan en sectores y veredas de Suárez, San Luis, Armero, Coello, Guamo, Ambalema, Ataco, Lérida, Rovira y Purificación, con riesgo para zonas rurales y fincas por la propagación del fuego.

PUBLICIDAD

De la Espriella detalló que en ese departamento la Fuerza Pública tiene “desplegados 782 hombres y mujeres”. Añadió que “otros 33 integrantes de la Brigada de Atención a Desastres se trasladan hacia Ibagué con 4.000 kilos de equipos”.

El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que el Gobierno mantendrá el despliegue en Tolima, el departamento con más incendios forestales activos del país - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que el Gobierno mantendrá el despliegue en Tolima, el departamento con más incendios forestales activos del país - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente indicó que hay apoyo aéreo en marcha y el refuerzo de más aeronaves: “Tenemos en operación 2 helicópteros Black Hawk, 2 aviones AT-802 y está previsto el apoyo de un MI-17”.

En el balance operativo, informó que “Hasta ahora, la Fuerza Pública ha realizado 1.084 descargas aéreas y empleado más de 452.000 galones de agua para combatir las llamas”. El despliegue incluye aeronaves de la Policía Nacional, Fuerza Aérea, Ejército y Gobernación, con helicópteros UH-60, HUEY, MI-17 y AS 350, además de equipos terrestres de Bomberos, la Ungrd, Defensa Civil y otras entidades.

PUBLICIDAD

El jefe de Estado anunció investigaciones para determinar el origen de los fuegos. “Paralelamente, Sijín y Sipol investigan en Coello, San Luis, Venadillo y Suárez las causas de los incendios y la posible responsabilidad de manos criminales”, señaló.

La emergencia se concentra sobre todo en el departamento del Tolima - crédito red social Facebook
La emergencia se concentra sobre todo en el departamento del Tolima - crédito red social Facebook

Fuera de Tolima, el reporte ubicó un incendio en Valle del Cauca, en El Cerrito, en el corregimiento Tenerife y las veredas Los Andes y El Placer. En Cundinamarca, se mantienen dos emergencias en Viotá, en la vereda La Florencia, y en Nilo, en el Fuerte Militar de Tolemaida.

En Nariño, las autoridades registraron cinco incendios activos en La Florida, Linares, Cumbal, El Tambo y San Pablo, con dificultades por la extensión y el acceso a las zonas afectadas. En ese departamento se reportó controlado el foco de Policarpa, mientras que en Tolima se controló el de Venadillo.

De la Espriella anunció que se trasladará a Ibagué para supervisar el operativo: “Mañana estaré personalmente en Ibagué coordinando las operaciones y verificando en terreno el despliegue de todas las capacidades necesarias para enfrentar esta emergencia”.

crédito Cortolima Corporación Autónoma / Facebook
crédito Cortolima Corporación Autónoma / Facebook

Falsas rifas a nombre de Bomberos en Ibagué prenden alerta en plena emergencia por sismo e incendios

Las autoridades de Ibagué emitieron una advertencia ante la circulación de personas que, haciéndose pasar por representantes de organismos de socorro, ofrecen rifas y bonos solidarios para supuestamente ayudar a víctimas de recientes emergencias, como sismos e incendios forestales.

La Alcaldía y el Cuerpo Oficial de Bomberos aclararon que no han autorizado campañas de este tipo y enfatizaron que sus servicios son gratuitos. El comandante de los Bomberos, Pedro Nel Patiño, señaló: “Ningún funcionario está autorizado para solicitar aportes económicos a nombre de la institución. No caigan en engaños de personas inescrupulosas que buscan lucrarse utilizando el buen nombre y hasta el uniforme de nuestros héroes”.

La advertencia se extiende tanto a los Bomberos Oficiales como a los Voluntarios, quienes tampoco realizan colectas económicas en calles o comercios. Las autoridades recomendaron a la ciudadanía verificar cualquier solicitud de donación a través de los canales institucionales y no entregar dinero sin confirmar la legitimidad de la campaña.

Se pidió reportar situaciones sospechosas a las líneas oficiales 119, 123 o 109, con el fin de evitar fraudes en un contexto de alta sensibilidad social, donde la solidaridad podría ser aprovechada por estafadores.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaIncendios en TolimaResponsables de incendiosEmergenciaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Chontico Día resultados de hoy miércoles 26 de agosto, esta fue la jugada ganadora

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cinco números sorteados

Chontico Día resultados de hoy miércoles 26 de agosto, esta fue la jugada ganadora

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico de verdes en el Atanasio Girardot

El cuadro “Azucarero” visitará al “Verdolaga” en uno de los partidos más destacados de la fecha

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico de verdes en el Atanasio Girardot

River Plate vs. Santa Fe Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Cardenal

El equipo dirigido por Pablo Repetto buscará dar el golpe para entrar en los 8 mejores equipos de América de la “Gran Conquista”

River Plate vs. Santa Fe Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Cardenal

EN VIVO - América de Cali vs. Junior FC: siga aquí el partido de la fecha 7 en la Liga BetPlay II-2026

El cuadro Escarlata tuvo que solucionar de última hora el estadio en donde será local, tras la negativa de Bogotá por los disturbios ocasionados por su barra durante el partido contra Independiente Santa Fe

EN VIVO - América de Cali vs. Junior FC: siga aquí el partido de la fecha 7 en la Liga BetPlay II-2026

Oro en Colombia: cual es el precio del gramo fino este miércoles 26 de agosto

Los precios internacionales y el tipo de cambio del dólar son lo que determinan el valor de las piezas de los metales preciosos

Oro en Colombia: cual es el precio del gramo fino este miércoles 26 de agosto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Natalia París fue vista comprando en un D1 y las redes se encendieron: “La calle está muy dura”

Natalia París fue vista comprando en un D1 y las redes se encendieron: “La calle está muy dura”

Robinson Díaz reveló la razón por la que no aceptó estar en ‘La pena máxima 2’: “Le dije a Dago que no”

Reykon reveló detalles de la complicada cirugía a la que se sometió: “Qué hijuep... susto”

Melissa Gate preocupó tras ser hospitalizada de urgencias: “Yo me desentendía del dolor”

Carlitos Vargas, el presentador de ‘La Red’, anunció que se alejará de las redes sociales: “A veces me lleno de odio”

Deportes

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico de verdes en el Atanasio Girardot

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico de verdes en el Atanasio Girardot

River Plate vs. Santa Fe Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Cardenal

EN VIVO - América de Cali vs. Junior FC: siga aquí el partido de la fecha 7 en la Liga BetPlay II-2026

Iván Ramiro Córdoba, leyenda colombiana, hizo público su respaldo a Gianni Infantino como presidente de la FIFA: otros exfutbolistas hicieron lo mismo

Estos serán los miembros de la selección Colombia que participarán en la Copa Davis contra Países Bajos