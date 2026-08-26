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Iván Ramiro Córdoba, leyenda colombiana, hizo público su respaldo a Gianni Infantino como presidente de la FIFA: otros exfutbolistas hicieron lo mismo

El campeón con Colombia de la Copa América 2001 destacó la inclusión de los exjugadores a la entidad, programa liderado por el actual dirigente

El exdefensor de la selección Colombia se refirió al buen rendimiento de Dayro Moreno en el cuadro caldense - crédito @ivanramiroc / Instagram
El exdefensor de la selección Colombia se refirió al buen rendimiento de Dayro Moreno en el cuadro caldense - crédito @ivanramiroc / Instagram
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Iván Ramiro Córdoba firmó una carta de respaldo a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y se sumó al grupo de exjugadores que salió a apoyarlo en medio de la crisis abierta por el plan, luego retirado, para ceder parte de los derechos comerciales del Mundial a inversores privados.

La carta sostiene que, en los últimos diez años, la FIFA y su presidente dieron a futbolistas activos y retirados representación, voz y participación en comisiones, proyectos y grupos de trabajo. También afirma que el fútbol puede transformar vidas, mejorar sociedades y ampliar oportunidades, según el documento atribuido a Córdoba.

El respaldo de Iván Ramiro Córdoba se conoció junto al de otras figuras como Cafú, Roberto Carlos y Javier Zanetti. También aparecen Esteban Cambiasso, Javier Pastore, Pepe y Jared Borgetti entre los firmantes.

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En la carta del capitán de la selección Colombia campeona de la Copa América se afirma: “En los últimos diez años hemos sido testigos del compromiso de la FIFA y del presidente Infantino para garantizar a los futbolistas una representación en el mundo del fútbol, algo que antes no existía”.

Carta de Iván Ramiro Córdoba respaldando a Gianni Infantino - crédito Instagram
Carta de Iván Ramiro Córdoba respaldando a Gianni Infantino - crédito Instagram

El texto añade que “a los futbolistas, activos y ex, se les ha dado voz y un papel activo en nuestro deporte a través de la participación en comisiones, proyectos y grupos de trabajo”. También señala que sus opiniones son escuchadas y que muchas iniciativas toman forma a partir de sus aportes.

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Javier Zanetti difundió un mensaje de tono similar en el que defendió que los jugadores ganaron espacio en comités, proyectos y grupos de trabajo durante la gestión de Infantino. El exlateral argentino presentó el fútbol como una vía para transformar vidas, mejorar sociedades y ampliar oportunidades.

El respaldo llega en medio de la crisis por la gestión de Infantino

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, asiste a la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de Esports en el Grand Palais de París, Francia. 23 de agosto de 2026. Teresa Suárez/Pool vía REUTERS
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, asiste a la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de Esports en el Grand Palais de París, Francia. 23 de agosto de 2026. Teresa Suárez/Pool vía REUTERS

El apoyo de Córdoba y de otras leyendas apareció mientras crecían los cuestionamientos a Infantino por el proyecto que contemplaba vender una participación del 20% de los derechos comerciales del Mundial a inversores privados. Esa iniciativa finalmente se retiró.

La crisis con la propuesta para crear la FIFA Forward Enterprise, una estructura comercial que incorporaba inversores privados y gestionaba derechos comerciales de las principales competiciones, incluido el Mundial. La presión de confederaciones como la UEFA, la Concacaf y la AFC llevó a la retirada del plan.

Infantino busca seguir al frente de la FIFA en el Congreso previsto para marzo de 2027. La fecha límite para presentar candidaturas es el 18 de noviembre.

Qué federaciones han retirado su apoyo al presidente de la FIFA

La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) fue la última en anunciar que no respaldará la candidatura de Infantino en 2027. Inglaterra, Escocia, Dinamarca y Nueva Zelanda están entre las asociaciones que también marcaron distancia con el actual presidente.

La República de Irlanda también retiró su voto a favor de Infantino, después de que ya lo hubieran hecho Inglaterra, Gales y otras federaciones europeas. La UEFA mantuvo además su boicot a las competiciones de la FIFA y sostuvo que siguen sin existir “garantías” de que no vuelva a impulsarse una privatización parcial del Mundial.

La fractura también alcanzó al sindicato mundial de futbolistas. La FIFPRO acusó al presidente de la FIFA de cometer un “profundo abuso de poder”.

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, asiste a la toma de posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia, en Cali, Colombia. 7 de agosto de 2026. REUTERS/Luisa González
FOTO DE ARCHIVO: El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, asiste a la toma de posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia, en Cali, Colombia. 7 de agosto de 2026. REUTERS/Luisa González

La Concacaf rechazó el plan por falta de consultas y describió lo ocurrido como “unilateral” y como parte de “un patrón de errores y conductas similares”. Junto con la UEFA y la AFC redactó una declaración para dar a Infantino la oportunidad de renunciar “con dignidad”.

La AFC también rechazó la propuesta y pidió una “revisión urgente de su sistema de gobernanza”. Esa posición confirmó que una parte central del fútbol asiático ya no busca solo corregir el proceso, sino desplazar al presidente.

El bloque de apoyo más sólido que conserva está en África. La CAF respaldó de forma unánime al dirigente y sus 54 asociaciones nacionales representan más de una cuarta parte de los 211 miembros de la FIFA, un dato que explica por qué, pese al deterioro político, su salida no aparece resuelta.

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