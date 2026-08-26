Este jueves 27 la luna se pondrá roja: estos son los horarios para ver el eclipse en Colombia

El último eclipse lunar parcial del año ofrecerá a los colombianos una experiencia única la noche del 27 de agosto, cuando más del 96% de la Luna quedará sumergida en la sombra de la Tierra, tiñéndose de tonos rojizos y convirtiendo el cielo del país en escenario de uno de los espectáculos astronómicos más esperados de 2026 - crédito NASA

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El firmamento de Colombia se prepara para una noche especial: el último eclipse lunar parcial del año ocurrirá este jueves 27 de agosto, con una visibilidad privilegiada en todo el territorio nacional.

La Luna será protagonista de un fenómeno que, según los cálculos de la Nasa, cubrirá más del 96,3% de su disco en la zona de máxima sombra terrestre, conocida como umbra.

Durante las fases más notorias del eclipse, el satélite adquirirá un color rojizo o cobrizo, fenómeno que ha recibido el nombre popular de Luna de Sangre. El motivo es estrictamente físico: la atmósfera terrestre filtra la luz solar, dejando pasar solo las longitudes de onda rojas y anaranjadas, que tiñen la superficie lunar mientras la sombra avanza. Para los observadores en Colombia, este evento representa una oportunidad única de contemplar uno de los espectáculos celestes más intensos de los últimos años.

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El evento astronómico tendrá una duración cercana a cinco horas y 38 minutos, desde el inicio de la fase penumbral hasta la salida completa de la sombra terrestre - crédito NASA

Horarios precisos del eclipse lunar en Colombia

Quienes deseen seguir el desarrollo completo del eclipse deberán tener presente el siguiente listado de horarios, expresados en hora local colombiana:

8:23 p. m. (27 de agosto): Inicio de la fase penumbral. En este momento, la Luna entra en la parte más tenue de la sombra terrestre y las variaciones de brillo serán mínimas.

9:33 p. m. (27 de agosto): Comienzo de la fase parcial. Aquí la sombra oscura de la Tierra empieza a cubrir una porción significativa del disco lunar.

11:12 p. m. (27 de agosto): Máximo del eclipse. Cerca del 96% del área lunar estará sumergida en la umbra y la superficie reflejará tonalidades rojizas o cobrizas.

12:51 a. m. (28 de agosto): Fin de la fase parcial. La sombra principal abandona la Luna.

2:01 a. m. (28 de agosto): Finalización total del eclipse, cuando el satélite sale por completo de la penumbra.

¿Qué ocurrirá durante el eclipse lunar parcial?

La Tierra se interpondrá entre el Sol y la Luna, proyectando una sombra que cubrirá de forma progresiva el satélite. A medida que la umbra avance, el disco lunar se oscurecerá y mostrará el característico tinte rojizo.

Durante el máximo del fenómeno, más del 96% de la Luna estará cubierta por la umbra, proyectando un característico tono rojizo en el satélite - crédito NASA

Este efecto, popularizado como Luna de Sangre, se produce de manera natural y no guarda relación con creencias de catástrofes o eventos extraordinarios.

El punto culminante del eclipse será a las 11:12 p. m. según los cálculos astronómicos para Bogotá y otras ciudades del país. En ese instante, la Nasa estima que el 96,3% del disco lunar estará cubierto por la umbra, lo que convertirá este evento en uno de los eclipses parciales más profundos de la década.

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La duración total del fenómeno será de aproximadamente cinco horas y 38 minutos, desde el inicio de la fase penumbral hasta la salida final de la Luna de la sombra terrestre. El proceso es gradual, permite a los observadores apreciar los cambios de brillo y color sin necesidad de protección ocular.

Consejos para la observación y condiciones especiales

El fenómeno será visible desde todas las regiones de Colombia, siempre que las condiciones meteorológicas permitan observar el cielo sin nubosidad significativa.

Expertos recomiendan buscar sitios con baja contaminación lumínica para apreciar mejor el avance de la sombra y las variaciones de color en la superficie lunar - crédito NASA

Expertos y comunidades astronómicas recomiendan buscar lugares con baja contaminación lumínica y cielos despejados para disfrutar del espectáculo. No hacen falta filtros ni gafas especiales. Sin embargo, un par de binoculares puede mejorar la experiencia y revelar detalles de la superficie lunar que a simple vista pasan desapercibidos.

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Durante la noche del eclipse, la Luna se encontrará en la constelación de Acuario. Cerca de ella, será posible identificar a Saturno. Para los aficionados, este detalle suma interés al evento y lo convierte en una ocasión propicia para la observación astronómica.

Próximos eventos astronómicos para Colombia

Después del eclipse lunar de agosto, los habitantes del país podrán esperar dos acontecimientos destacados:

26 de enero de 2028: Eclipse solar anular, visible en territorio nacional.

14 de enero de 2029: Eclipse solar parcial, que permitirá notar un oscurecimiento parcial del Sol.

De este modo, el eclipse de este agosto marca el inicio de una serie de eventos celestes que continuarán fascinando al público colombiano en los próximos años.