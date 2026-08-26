Colombia

Insólita escena durante una oración: en video quedó la reacción de un perro con el sacerdote

Simón, un perro rescatado, protagonizó un curioso momento durante una oración de intercesión al permanecer sentado junto a una mujer y acercarle una de sus patas al sacerdote. El gesto despertó ternura entre los usuarios de redes sociales

Simón, el perro que se robó la ceremonia al darle la pata al padre Carlos Mario Peña Lopera - crédito @padrecarlosmariobendito/tiktok

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Las mascotas se han convertido en protagonistas inesperadas de todo tipo de situaciones y, en esta ocasión, un perro criollo captó la atención de los usuarios de redes sociales por la particular manera en que acompañó una ceremonia religiosa.

El animal permaneció tranquilo durante una oración de intercesión, pero en un momento decidió acercar una de sus patas al sacerdote que dirigía el encuentro.

La escena fue compartida por el padre Carlos Mario Peña Lopera, quien ha ganado reconocimiento en redes sociales por mostrar la relación que mantiene con los animales que ha rescatado y adoptado.

En el video aparece Simón, nombre con el que bautizó al canino, sentado sobre una silla junto a una mujer, mientras el sacerdote realiza la oración.

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El perro Simón extiende una pata al sacerdote durante una oración - crédito @padrecarlosmariobendito/tiktok
El perro Simón extiende una pata al sacerdote durante una oración - crédito @padrecarlosmariobendito/tiktok

Aunque el perro permanece atento durante buena parte de la ceremonia, el momento que terminó convirtiéndose en el centro de la grabación ocurre cuando levanta una de sus patas y la extiende hacia el religioso. El padre, lejos de ignorar el gesto, toma la pata del animal y continúa con la oración.

“Simón ayudando en la oración”, escribió el sacerdote al acompañar la publicación, una frase que rápidamente generó reacciones entre quienes encontraron en el comportamiento del can una escena cargada de ternura.

La reacción del perro provocó cientos de comentarios de usuarios que interpretaron el momento desde el humor, la fe y el cariño hacia los animales. Algunos destacaron especialmente la decisión del sacerdote de tomar la pata del can durante la oración.

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“Le tomo su patita y se ganó mi corazón”, escribió uno de los usuarios. Otros aprovecharon la escena para pedir protección para los animales que viven en condición de calle: “Por todos los perritos que están en la calle, amén”.

El padre Carlos Mario Peña Lopera comparte el video viral de un perro en una misa - crédito @padrecarlosmariobendito/tiktok
El padre Carlos Mario Peña Lopera comparte el video viral de un perro en una misa - crédito @padrecarlosmariobendito/tiktok

El sentido del humor también estuvo presente en las reacciones. “El perrito: ‘no se apure padrecito, yo le ayudo en la imposición de patitas’”, comentó otra persona.

La publicación también generó reflexiones sobre el vínculo emocional que existe entre las personas y sus mascotas. “El problema no es tener a estos animalitos, el problema está cuando se mueren, que le dejan a uno un vacío enorme”, expresó un usuario.

Otros aseguraron sentirse identificados con la escena y destacaron el comportamiento tranquilo del animal. “Este perrito tiene más fe de la que yo tengo en este momento”, fue otro de los comentarios que recibió la publicación.

Aunque algunas personas interpretaron el gesto como una especie de participación del animal en la oración, su comportamiento también puede explicarse simplemente por la interacción con las personas que estaban a su alrededor. Lo cierto es que la manera en que permaneció sentado, tranquilo y atento convirtió a Simón en uno de los protagonistas de la ceremonia.

Simón y Luna, los perros que acompañan las misas

Esta no es la primera ocasión en la que Simón llama la atención por acompañar al sacerdote durante una actividad religiosa. El perro y Luna, otra mascota rescatada por el padre Carlos Mario Peña Lopera, ya habían protagonizado un particular episodio durante una misa celebrada en la parroquia Santo Domingo Savio de Villavicencio.

Estos perros monaguillos se han robado el corazón de la comunidad de la iglesia Santo Domingo Savio de Villavicencio y los internautas del internet - crédito Padre Carlos Mario Peña Lopera / TikTok
Estos perros monaguillos se han robado el corazón de la comunidad de la iglesia Santo Domingo Savio de Villavicencio y los internautas del internet - crédito Padre Carlos Mario Peña Lopera / TikTok

En aquella oportunidad, ambos perros permanecieron cerca del altar mientras el sacerdote oficiaba la ceremonia. La particularidad llegó durante las alabanzas, cuando los animales comenzaron a emitir aullidos que fueron interpretados en redes sociales como una especie de “coro” que acompañaba las canciones.

El sacerdote grabó y compartió aquel momento en sus redes sociales, donde rápidamente se multiplicaron las reacciones. Los usuarios bromearon con la presencia de los animales y algunos incluso los calificaron como los “monaguillos” de la parroquia.

“Padre, discúlpeme, pero no me pude concentrar en la alabanza, sus monaguillos me distraen”, escribió una persona. Otro usuario aseguró que los animales eran parte de la creación y también merecían amor y respeto.

La historia detrás de Simón y Luna también ha despertado interés. Ambos fueron rescatados después de haber vivido en situación de abandono y posteriormente fueron adoptados por el sacerdote, quien decidió brindarles un hogar. Desde entonces, los perros se han convertido en sus compañeros y aparecen ocasionalmente en actividades desarrolladas en la parroquia.

Simón y Luna, los perros rescatados del padre Carlos Mario Peña Lopera, sorprendieron a la comunidad al aullar junto al altar durante una misa, convirtiéndose en los “monaguillos” más queridos de Villavicencio - crédito Padre Carlos Mario Peña Lopera / TikTok

Su presencia, sin embargo, también abre una conversación sobre el ingreso de animales a los templos religiosos. En muchas iglesias existen restricciones relacionadas con la necesidad de mantener el orden, evitar distracciones durante los ritos y garantizar condiciones adecuadas de higiene.

En el caso de la parroquia Santo Domingo Savio, la presencia de las mascotas del sacerdote se ha convertido en una característica particular de algunas de las actividades que allí se realizan.

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