Colombia

Andrea Petro resaltó la labor humanitaria que realizó junto a sus hijas: “Cruzamos el océano”

La hija mayor del expresidente Gustavo Petro cerró su misión humanitaria en la zona del terremoto con un mensaje en Instagram en el que agradeció a sus hijas haber trabajado hasta la madrugada junto a las familias damnificadas

- crédito @andreapetro91/Instagram
La hija mayor de Petro terminó con su proceso de ayudas humanitarias para los damnificados del Chocó - crédito @andreapetro91/Instagram
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Andrea Petro cerró su misión humanitaria para el Chocó con un mensaje en Instagram que resumió semanas de trabajo: junto a sus hijas entregó más de 1.000 ayudas a damnificados del terremoto y trabajó hasta la madrugada en contacto directo con las víctimas.

La hija mayor del expresidente Gustavo Petro lo describió en sus propias palabras en un extenso mensaje de agradecimiento por lo que logró entre sus seguidores: “Cruzamos el océano para venir hasta aquí y trabajamos hasta la madrugada. Ellas estuvieron en cada momento, viendo de cerca el dolor de tantas familias y entendiendo por qué estábamos aquí”.

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El balance emocional no fue menor. “Cada ayuda entregada, cada abrazo y cada ‘gracias’ nos recordó que, aunque no podemos borrar su dolor, sí podemos acompañarlos en el camino de reconstruir sus vidas”, escribió en sus historias de Instagram.

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Andrea Petro publicó en sus historias de Instagram el balance de su misión humanitaria en el Chocó, donde junto a sus hijas entregó más de 1.000 ayudas - crédito @andreapetro91/IG

Y reservó para sus hijas la lección que quería que perdurara: “Ayudar no es solo dar; es estar presente cuando más nos necesitan”.

Cómo empezó todo: de Europa al epicentro

El punto de partida fue el 10 de agosto, cuando un sismo de magnitud 7,4 sacudió Colombia. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) confirmó 273 muertos y 40.756 familias afectadas, con el Chocó como epicentro.

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Andrea Petro estaba en Europa cuando ocurrió el desastre. Desde allí reaccionó de inmediato en redes sociales, aunque reconoció el peso de la situación: “Sí, a mí me ha afectado muchísimo la situación del país. No he sido capaz de hacer vídeos antes porque no me daba el corazón y todavía es pesadito, pero bueno”, dijo en una publicación en sus Instastories horas después del movimiento de tierra.

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En su mensaje de cierre, la hija mayor del expresidente Gustavo Petro reflexionó sobre el alcance de la ayuda humanitaria - crédito @andreapetro91/IG

Anunció que trabajaba “24/24” —haciendo referencia a trabajar día y noche, todos los días debido a la diferencia horaria entre Francia, donde vive, y Colombia— a distancia y que tenía claro su siguiente paso: “El corazón no me da para quedarme lejos”.

También pidió a sus seguidores ayuda para actualizar las listas de desaparecidos, que en muchos casos ya tenían más de 48 horas de antigüedad, para poder “redireccionar de la mejor manera a las personas”.

La denuncia sobre el desvío de donaciones

Antes de viajar, Andrea Petro encendió la polémica con una historia de Instagram que luego eliminó. En ella afirmaba que personas con gorras de la campaña “Firmes por la Patria” —afines al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella— se estaban llevando donaciones de los centros de acopio más grandes.

Dijo tener “fotos, videos y toda la información” y prometió presentarlas “en su debido momento”, pero aclaró su prioridad: “Hay gente esperando y ellos son la prioridad”.

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Andrea Petro aseguró que ha sido víctima de críticas por su participación en la recolección de ayudas - crédito @andreapetro91/IG

La ola de críticas que generó esa denuncia no la hizo retroceder. Respondió en otra historia: “Mientras ustedes insultan, nosotros estamos buscando vidas, conectando ayudas y tratando de hacer algo”. Cerró con una advertencia: “Yo no me quedo quieta. Todo tendrá su momento”.

El Chocó y el abandono histórico

Desde el inicio de la emergencia, el departamento del Chocó fue el centro de su atención pública. Petro denunció en sus redes que en Quibdó persistían los cortes de electricidad, que la señal telefónica era inestable y que comunidades enteras seguían aisladas sin cifras claras de afectados.

“Y del resto del Chocó sabemos todavía menos. Siguen aislados. Ellos también cuentan. Sus vidas también importan”, publicó en sus redes sociales. Y conectó la crisis con una deuda más antigua: “No podemos ignorar el racismo estructural y el abandono histórico que han sufrido estas tierras”.

Lanzó también una advertencia que apuntaba más allá de la emergencia inmediata: “Que el Chocó no vuelva a ser olvidado cuando las cámaras se apaguen”.

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