La Corte Constitucional aprobó la reforma pensional de Petro y así reaccionó el país político: “Preocupante”

La decisión ha generado diferentes posiciones en el Congreso de la República - crédito Senado/@MaclaPosada/X/Colprensa/Charlie Cordero/REUTERS

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El martes 25 de agosto de 2026, la Corte Constitucional avaló la reforma pensional promovida durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, aunque devolvió al menos nueve artículos al Congreso de la República para que sean corregidos.

La decisión generó diversas reacciones en el sector político. María Clara Posada, senadora del Centro Democrático, anunció que presentará un proyecto de ley para “modificar los dos aspectos más críticos del proyecto”, según sus declaraciones.

“1. Se le debe devolver el ahorro a las personas que no logran cumplir los requisitos para pensionarse. Actualmente funciona así, pero la Reforma le roba los recursos y lo cambia por un subsidio mínimo. 2. ⁠El umbral mínimo de cotización en Colpensiones debe ser de 1 salario mínimo. Los recursos del Estado deben enfocarse en garantizar los recursos para los más vulnerables (sic)“, explicó la senadora.

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María Clara Posada anunció que presentará un proyecto de ley para “modificar los dos aspectos más críticos del proyecto”, según sus declaraciones - crédito @MaclaPosada/X

Andrés Camacho, exministro de Minas y Energía, celebró la decisión de la Corte Constitucional y la calificó como un “triunfo” para los trabajadores del país.

“Un enorme triunfo para el país, la aprobación de la Reforma Pensional por parte de la Corte Constitucional deja en firme una de las grandes transformaciones del Presidente Gustavo Petro. Sin duda es un triunfo para los y las trabajadoras de Colombia, para nuestros abuelos y abuelas (sic)”, indicó Camacho.

Andrés Camacho, exministro de Minas y Energía, celebró la decisión de la Corte Constitucional y la calificó como un “triunfo” para los trabajadores del país - crédito @andrescamachom_/X

El exministro del Trabajo, Antonio Sanguino, también celebró la decisión de alto tribunal y aseguró que es un “triunfo de la clase trabajadora y del Gobierno del cambio”.

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“También debemos celebrar que se mantienen medidas para el cierre de brechas, como la protección a quienes llegan a la vejez sin pensión y la reducción de semanas para madres con hijos con discapacidad (sic)”, indicó Antonio Sanguino.

Y puntualizó: “La Corte devolvió a la Cámara nueve asuntos puntuales de trámite, entre ellos la cotización por días o semanas, los fondos generacionales, el manejo del Fondo de Ahorro y la reducción de semanas para mujeres con hijos (...) Le pido al Congreso dar trámite y cumplirle a la gente, así lo ha ordenado el garante de nuestra Constitución (sic)”.

Antonio Sanguino celebró la decisión de alto tribunal y aseguró que es un “triunfo de la clase trabajadora y del Gobierno del cambio” - crédito @AntonioSanguino/X

La senadora Zandra Bernal aseguró que es “preocupante” lo que sucedió con la reforma pensional en la Corte Constitucional.

“Lo ocurrido hoy con la reforma pensional genera inquietud respecto al futuro del ahorro de las próximas generaciones. El fallo de la Corte Constitucional avaló la mayor parte del articulado, destacando la aprobación del pilar contributivo y el pilar semicontributivo. Únicamente nueve artículos, considerados de menor trascendencia, se remitieron a la Cámara de Representantes con el objetivo de corregir vicios de trámite. Esta decisión mantiene la atención sobre el proceso legislativo y la expectativa por conocer el texto definitivo de la sentencia”, afirmó.

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La senadora del Centro Democrático advirtió que persiste incertidumbre para trabajadores, pensionados, Colpensiones y fondos privados. Indicó que aguardarán el texto final de la Corte Constitucional para definir el rumbo del sistema pensional en Colombia.

Zandra Bernal aseguró que es “preocupante” lo que sucedió con la reforma pensional en la Corte Constitucional - crédito @zandrambernal/X

“Mientras tanto, trabajadores, pensionados, Colpensiones y los fondos privados continúan en un escenario de incertidumbre. Como senadora de la República y miembro de la Comisión Séptima, reitero el compromiso de legislar de manera responsable para salvaguardar los derechos y la estabilidad de las pensiones de los colombianos. Se espera que la Corte Constitucional emita el escrito final a la mayor brevedad, para brindar claridad sobre el rumbo del sistema pensional”, aseveró.

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Daniel Briceño, representante a la Cámara por el Centro Democrático, afirmó que la aprobación de la reforma pensional en casi su totalidad es una “muy mala noticia para Colombia”.

“Muy mala noticia para Colombia y las futuras generaciones la aprobación de casi la totalidad de la reforma pensional de Petro por parte de la Corte Constitucional. Una reforma que fue comprada en el Congreso con la plata de la UNGRD y que deja sin ahorro a millones. Ojalá las otras demandas prosperen (sic)“, expresó.

Daniel Briceño afirmó que la aprobación de la reforma pensional en casi su totalidad es una “muy mala noticia para Colombia” - crédito @Danielbricen/X

El senador Hernán Cadavid rechazó la decisión de la Corte Constitucional y recordó el caso de corrupción en la Ungrd.

“Recibimos la noticia de que la Corte Constitucional valida gran parte de la reforma pensional del gobierno Petro, lo cual rechazamos. Esta reforma se aprobó con mayorías construidas a partir de presiones, recursos y el mecanismo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La Corte no cuestionó ni evaluó la legitimidad de este proceso”, expresó.

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Y agregó: “Actualmente, hay personas privadas de la libertad, como el exministro Luis Fernando Velasco, quien estuvo a cargo de impulsar la reforma en el Congreso de la República. Sobre este hecho, la Corte Constitucional no emitió ningún pronunciamiento. Consideramos que la reforma carece de legitimidad debido a estos antecedentes”

Finalmente, indicó que desde el Centro Democrático están dispuestos a presentar un contrarreforma en el Congreso de la República.

“El modelo aprobado tendrá un impacto negativo en los jóvenes, quienes enfrentarán serias dificultades para acceder a una pensión que corresponda al esfuerzo de toda una vida laboral. Desde el Centro Democrático, estamos dispuestos a respaldar una contrarreforma que presente el Gobierno nacional, orientada a corregir los errores de la actual, proteger el ahorro de los colombianos y garantizar el acceso a la pensión para las próximas generaciones”, aseveró.

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