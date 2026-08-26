Técnico del Deportes Tolima pidió disculpas a la hinchada tras la eliminación de la Copa Libertadores: “Hay que tener un equipo consolidado”

El técnico del vinotinto y oro habló sobre lo que fue el juego que se disputó en Quito-crédito @ESPNColombia/X

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El 25 de agosto de 2026, Independiente del Valle derrotó por 3-1 al Deportes Tolima en el juego de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, y quedó por fuera del torneo de clubes más importante del continente.

Con los goles de Daykol Romero al 59, de Carlos González al 70 y de Matías Perelló al 90+5, el equipo ecuatoriano selló a favor la serie en el marcador global por 4-1, y dejó el golazo que marcó el defensor Junior Hernández al 84 como una anécdota.

Tras la diferencia en los 180 minutos que se disputaron, y la superioridad en el juego que mostraron los quiteños, el técnico bogotano Sebastián Oliveros expresó sus disculpas a la hinchada del vinotinto y oro por la eliminación, además de los malos juegos que mostró el “Pijao” en la serie.

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El técnico bogotano explicó lo que ocurrió en el juego que se disputó en el estadio Banco Guayaquil de Amaguaña (Quito) -crédito Jorge A. Cuéllar/Colprensa

En primer lugar, Oliveros asumió la responsabilidad por la eliminación de la Copa Libertadores, y le pidió disculpas públicas a la hinchada del Tolima por el segundo tiempo que jugaron, además de lamentar las opciones que no concretaron en el duelo de ida disputado en el Murillo Toro de Ibagué, el 18 de agosto de 2026:

“Asumo la responsabilidad del caso porque, como entrenador, tengo la responsabilidad al igual que todos los miembros del equipo. Siento que debemos pedirle disculpas a la hinchada, sobre todo por lo ocurrido en el segundo tiempo de hoy. El partido en Ibagué fue un encuentro en el que teníamos una ventaja de uno a cero, donde tuvimos opciones y ellos también tuvieron una. Fueron muy efectivos y cuando nosotros tuvimos oportunidades, no logramos marcar. Hoy, en el primer tiempo, ellos tuvieron algunas aproximaciones y una opción muy clara tras un tiro de esquina, pero logramos mantener el partido cero a cero. En cuanto al plan de juego, teníamos controladas muchas de las situaciones; tanto así que, finalizando el primer tiempo, tuvimos una situación clara con un centro por izquierda de Junior”, dijo.

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Analizó también lo que fue el segundo tiempo para Tolima, y en el cual Independiente del Valle mostró su superioridad al marcar los tres goles en el partido:

“En el segundo tiempo, después del gol que nos hicieron tras una pelota quieta, siento que perdimos la concentración y la atención que habíamos mantenido durante los ciento sesenta o ciento ochenta minutos. Nos desordenamos y el equipo se partió en el campo. El segundo gol llegó tras una transición en la que no asumimos bien la vigilancia y nos marcaron el dos a cero. Luego vino el gol de Junior, que fue una genialidad, pero sobre el final, cuando el equipo estaba volcado buscando empatar, llegó el tercer gol”, explicó.

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Finalmente, Oliveros asumió la responsabilidad por armar el equipo, y por el resultado, además de la falta de competitividad que mostró Tolima en la serie ante el cuadro ecuatoriano:

“Asumo la responsabilidad y creo que, para competir a este nivel, hay que estar pendientes de muchos detalles, entre ellos contar con un equipo consolidado desde el proceso y en todos los aspectos. Pido disculpas a la hinchada. Conozco el esfuerzo de los directivos, de los jugadores y el nuestro en el día a día, pero hoy enfrentamos a un rival que nos superó en el segundo tiempo. Duele porque todos queremos lo mejor para el club, para Tolima, y simplemente tengo que mostrar autocrítica y saber que, para pelear a este nivel, hay que trabajar muy duro y construir para volver a estar en este momento”, finalizó.

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Así fue la eliminación del Deportes Tolima ante Independiente del Valle

Independiente del Valle eliminó este 25 de agosto de 2026 al Deportes Tolima de la Copa Libertadores y avanzó a cuartos de final tras imponerse 4-1 en el global.

El primer duelo, disputado en Ibagué, quedó marcado por un gol al minuto 11 de Aron Rodríguez, que le dio la victoria a los ecuatorianos. En la revancha, el marcador se mantuvo 0-0 hasta el descanso, con una atajada de Neto Volpi a un cabezazo de Carabajal al minuto 23 y una llegada del Tolima que terminó en córner tras una definición incómoda de Aguayo al 42 de partido.

Jordy Alcívar (d) de Independiente disputa un balón con Sebastián Guzmán de Tolima este martes, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Independiente del Valle y Deportes Tolima en el estadio Banco Guayaquil, en Quito (Ecuador)-crédito STR/EFE

En el complemento, Romero abrió la cuenta al 59′ tras capturar un rebote luego de un tiro libre cobrado por Sornoza. A los 70′, Carlos González amplió con un remate de zurda tras controlar un envío largo del propio Romero.

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Tolima descontó con un remate al ángulo de Junior Hernández tras una desatención defensiva, pero no logró acercarse más. En el 94′, Pellero, que había ingresado en la segunda parte, marcó el tercer gol de la noche y cerró la clasificación de su equipo a cuartos, donde enfrentará a Flamengo.

Independiente del Valle derrotó al Tolima, y ahora jugará ante Flamengo-crédito STR/EFE

Así quedaron los duelos de cuartos de final de la Copa Libertadores

Estos son los duelos más destacados en la "Gloria Eterna"-crédito @Libertadores/X

Estudiantes de La Plata (Argentina) vs. Corinthians (Brasil)

Flamengo (Brasil) vs. Independiente del Valle (Ecuador)

Liga de Quito (Ecuador) vs. Palmeiras (Brasil)

Platense (Argentina) vs. Fluminense (Brasil)