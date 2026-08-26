Deportes

Técnico del Deportes Tolima pidió disculpas a la hinchada tras la eliminación de la Copa Libertadores: “Hay que tener un equipo consolidado”

Sebastián Oliveros explicó lo que ocurrió en el estadio Banco Guayaquil de Quito ante Independiente del Valle, y dio los motivos por el cual el cuadro ecuatoriano fue superior en la serie

El técnico del vinotinto y oro habló sobre lo que fue el juego que se disputó en Quito-crédito @ESPNColombia/X
Guardar

El 25 de agosto de 2026, Independiente del Valle derrotó por 3-1 al Deportes Tolima en el juego de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, y quedó por fuera del torneo de clubes más importante del continente.

Con los goles de Daykol Romero al 59, de Carlos González al 70 y de Matías Perelló al 90+5, el equipo ecuatoriano selló a favor la serie en el marcador global por 4-1, y dejó el golazo que marcó el defensor Junior Hernández al 84 como una anécdota.

Tras la diferencia en los 180 minutos que se disputaron, y la superioridad en el juego que mostraron los quiteños, el técnico bogotano Sebastián Oliveros expresó sus disculpas a la hinchada del vinotinto y oro por la eliminación, además de los malos juegos que mostró el “Pijao” en la serie.

PUBLICIDAD

-crédito Jorge A. Cuéllar/Colprensa
El técnico bogotano explicó lo que ocurrió en el juego que se disputó en el estadio Banco Guayaquil de Amaguaña (Quito) -crédito Jorge A. Cuéllar/Colprensa

En primer lugar, Oliveros asumió la responsabilidad por la eliminación de la Copa Libertadores, y le pidió disculpas públicas a la hinchada del Tolima por el segundo tiempo que jugaron, además de lamentar las opciones que no concretaron en el duelo de ida disputado en el Murillo Toro de Ibagué, el 18 de agosto de 2026:

“Asumo la responsabilidad del caso porque, como entrenador, tengo la responsabilidad al igual que todos los miembros del equipo. Siento que debemos pedirle disculpas a la hinchada, sobre todo por lo ocurrido en el segundo tiempo de hoy. El partido en Ibagué fue un encuentro en el que teníamos una ventaja de uno a cero, donde tuvimos opciones y ellos también tuvieron una. Fueron muy efectivos y cuando nosotros tuvimos oportunidades, no logramos marcar. Hoy, en el primer tiempo, ellos tuvieron algunas aproximaciones y una opción muy clara tras un tiro de esquina, pero logramos mantener el partido cero a cero. En cuanto al plan de juego, teníamos controladas muchas de las situaciones; tanto así que, finalizando el primer tiempo, tuvimos una situación clara con un centro por izquierda de Junior”, dijo.

PUBLICIDAD

Analizó también lo que fue el segundo tiempo para Tolima, y en el cual Independiente del Valle mostró su superioridad al marcar los tres goles en el partido:

“En el segundo tiempo, después del gol que nos hicieron tras una pelota quieta, siento que perdimos la concentración y la atención que habíamos mantenido durante los ciento sesenta o ciento ochenta minutos. Nos desordenamos y el equipo se partió en el campo. El segundo gol llegó tras una transición en la que no asumimos bien la vigilancia y nos marcaron el dos a cero. Luego vino el gol de Junior, que fue una genialidad, pero sobre el final, cuando el equipo estaba volcado buscando empatar, llegó el tercer gol”, explicó.

Finalmente, Oliveros asumió la responsabilidad por armar el equipo, y por el resultado, además de la falta de competitividad que mostró Tolima en la serie ante el cuadro ecuatoriano:

“Asumo la responsabilidad y creo que, para competir a este nivel, hay que estar pendientes de muchos detalles, entre ellos contar con un equipo consolidado desde el proceso y en todos los aspectos. Pido disculpas a la hinchada. Conozco el esfuerzo de los directivos, de los jugadores y el nuestro en el día a día, pero hoy enfrentamos a un rival que nos superó en el segundo tiempo. Duele porque todos queremos lo mejor para el club, para Tolima, y simplemente tengo que mostrar autocrítica y saber que, para pelear a este nivel, hay que trabajar muy duro y construir para volver a estar en este momento”, finalizó.

Así fue la eliminación del Deportes Tolima ante Independiente del Valle

Independiente del Valle eliminó este 25 de agosto de 2026 al Deportes Tolima de la Copa Libertadores y avanzó a cuartos de final tras imponerse 4-1 en el global.

El primer duelo, disputado en Ibagué, quedó marcado por un gol al minuto 11 de Aron Rodríguez, que le dio la victoria a los ecuatorianos. En la revancha, el marcador se mantuvo 0-0 hasta el descanso, con una atajada de Neto Volpi a un cabezazo de Carabajal al minuto 23 y una llegada del Tolima que terminó en córner tras una definición incómoda de Aguayo al 42 de partido.

Jordy Alcívar (d) de Independiente disputa un balón con Sebastián Guzmán de Tolima este martes, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Independiente del Valle y Deportes Tolima en el estadio Banco Guayaquil, en Quito (Ecuador)-crédito STR/EFE
Jordy Alcívar (d) de Independiente disputa un balón con Sebastián Guzmán de Tolima este martes, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Independiente del Valle y Deportes Tolima en el estadio Banco Guayaquil, en Quito (Ecuador)-crédito STR/EFE

En el complemento, Romero abrió la cuenta al 59′ tras capturar un rebote luego de un tiro libre cobrado por Sornoza. A los 70′, Carlos González amplió con un remate de zurda tras controlar un envío largo del propio Romero.

Tolima descontó con un remate al ángulo de Junior Hernández tras una desatención defensiva, pero no logró acercarse más. En el 94′, Pellero, que había ingresado en la segunda parte, marcó el tercer gol de la noche y cerró la clasificación de su equipo a cuartos, donde enfrentará a Flamengo.

Independiente del Valle derrotó al Tolima, y ahora jugará ante Flamengo-crédito STR/EFE
Independiente del Valle derrotó al Tolima, y ahora jugará ante Flamengo-crédito STR/EFE

Así quedaron los duelos de cuartos de final de la Copa Libertadores

Estos son los duelos más destacados en la "Gloria Eterna"-crédito @Libertadores/X
Estos son los duelos más destacados en la "Gloria Eterna"-crédito @Libertadores/X
  • Estudiantes de La Plata (Argentina) vs. Corinthians (Brasil)
  • Flamengo (Brasil) vs. Independiente del Valle (Ecuador)
  • Liga de Quito (Ecuador) vs. Palmeiras (Brasil)
  • Platense (Argentina) vs. Fluminense (Brasil)

Temas Relacionados

Deportes TolimaCopa LibertadoresSebastián OliverosIndependiente del Valle vs. Deportes TolimaCopa Libertadores 2026Colombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

River Plate vs. Santa Fe Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Cardenal

El equipo dirigido por Pablo Repetto buscará dar el golpe para entrar en los 8 mejores equipos de América de la “Gran Conquista”

River Plate vs. Santa Fe Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Cardenal

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico de verdes en el Atanasio Girardot

El cuadro “Azucarero” visitará al “Verdolaga” en uno de los partidos más destacados de la fecha

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico de verdes en el Atanasio Girardot

Huelga en el Deportivo Pereira: jugadores anunciaron cese de actividades por falta de salarios

El sismo del 10 de agosto provocó algunos problemas estructurales en el Hernán Ramírez Villegas, que sumado a los retrasos de la remodelación, dejan al estadio inutilizable

Huelga en el Deportivo Pereira: jugadores anunciaron cese de actividades por falta de salarios

EN VIVO - América de Cali vs. Junior FC: siga aquí el partido de la fecha 7 en la Liga BetPlay II-2026

El cuadro Escarlata tuvo que solucionar de última hora el estadio en donde será local, tras la negativa de Bogotá por los disturbios ocasionados por su barra durante el partido contra Independiente Santa Fe

EN VIVO - América de Cali vs. Junior FC: siga aquí el partido de la fecha 7 en la Liga BetPlay II-2026

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver el duelo de verdes en la octava fecha de la Liga BetPlay 2026-II

El equipo, que oficiará como local, es décimo en la tabla de posiciones, mientras que el visitante se ubica dentro de los ocho, casilla siete con la siete unidades

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver el duelo de verdes en la octava fecha de la Liga BetPlay 2026-II
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Carlitos Vargas, el presentador de ‘La Red’, anunció que se alejará de las redes sociales: “A veces me lleno de odio”

Carlitos Vargas, el presentador de ‘La Red’, anunció que se alejará de las redes sociales: “A veces me lleno de odio”

Iván Marín quedó fuera de ‘MasterChef Celebrity Colombia’: este fue su error en la preparación del cerdo

Karina García contó cuál ha sido el síntoma de salud más fuerte de su embarazo y cómo lo afronta: “Tengo rituales”

Blessd sorprendió a sus fanáticos tras anunciar una nueva colaboración con Anuel AA, en medio de su gira por Latinoamérica

Tricky, leyenda del trip-hop y de los años 90, anunció su regreso a Colombia: fecha, lugar y precios

Deportes

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico de verdes en el Atanasio Girardot

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico de verdes en el Atanasio Girardot

River Plate vs. Santa Fe Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Cardenal

EN VIVO - América de Cali vs. Junior FC: siga aquí el partido de la fecha 7 en la Liga BetPlay II-2026

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver el duelo de verdes en la octava fecha de la Liga BetPlay 2026-II

Deportes Tolima le dijo adiós a la Copa Libertadores 2026: fue eliminado por Independiente del Valle con derrota 3-1 en Quito