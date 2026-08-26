Deportes Tolima se llevó una millonada de la Copa Libertadores: este es el premio tras caer ante Independiente del Valle

Tolima terminó como el mejor equipo colombiano en la Copa Libertadores 2026 - crédito Deportes Tolima

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Deportes Tolima viene de enfrentar a Independiente del Valle en los octavos de final de la Copa Libertadores, certamen en el que se convirtió en el club colombiano con mejor presentación en la edición 2026 de los cuatro que arrancaron con Santa Fe, Junior de Barranquilla y el Independiente Medellín.

Después de ser eliminado en Quito, el cuadro Pijao terminó con un millonario botín por su participación, como parte de los premios que la Conmebol entrega a los clubes desde las fases de clasificación hasta las instancias definitivas. Se trata de un monto que se acumula conforme avanza la campaña de las escuadras.

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Tolima ahora se enfoca en la Liga BetPlay, con partido el lunes 31 de agosto ante Cúcuta Deportivo, en Ibagué, con el objetivo de ganar. En su compromiso anterior, igualó sin goles contra Bucaramanga y desató críticas de los aficionados contra el técnico Sebastián Oliveros.

¿Cuánto dinero se llevó Tolima en la Copa Libertadores?

Los ibaguereños, nuevamente, no se vieron bien frente a un conjunto ecuatoriano que ratificó la razón por la que es líder sólido en su país, pues le ganó las dos series a los colombianos, la vuelta por 3-1, sin desesperarse por pasarle por encima al rival y con mucha concentración en defensa.

Pese a eso, el Deportes Tolima se llevó un premio de 4,03 millones de dólares en la Copa Libertadores gracias a su desempeño a lo largo del certamen, en el que fue el único que no solo pasó de la fase de grupos, sino que venía desde muy lejos para finalizar entre los 16 mejores del continente.

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Estos son premios de la Copa Libertadores 2026, de los cuales, Tolima se llevó más de cuatro millones de dólares - crédito Conmebol

Los ibaguereños iniciaron el camino en la segunda fase previa, así que jugaron cuatro instancias en toda la competencia, por lo que fueron también los únicos provenientes de las primeras rondas preliminares que sobrevivieron hasta los octavos, toda una proeza para los colombianos.

Sumado a eso, el Tolima también se convirtió en el club colombiano con el mayor premio económico en los certámenes de la Conmebol en 2026, por encima de conjuntos como Santa Fe y el Medellín, que cayeron en la Sudamericana porque terminaron en la tercera posición de la Libertadores.

Deportes Tolima terminó la Copa Libertadores con cuatro fases disputadas en 2026 - crédito Jorge A. Cuéllar/Colprensa

Más allá de eso, el Pijao no pudo cumplir el objetivo de alcanzar los cuartos de final por primera vez en su historia, lo que hubiera ratificado el proceso del entrenador Sebastián Oliveros para el segundo semestre de 2026, además de que, desde 2023, un conjunto cafetero no se ubica entre los ocho mejores con el Deportivo Pereira.

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Eliminación en Quito

Deportes Tolima quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 tras perder 3-1 ante Independiente del Valle en Quito, donde el local dominó el partido desde el primer minuto, no necesitó acelerar en todo el encuentro y aprovechó las oportunidades en el segundo tiempo.

El marcador se abrió a los 59 minutos con el 1-0 de Daykol Romero, luego del rebote de Neto Volpi. A los 70′, Carlos González amplió la diferencia con el 2-0 y dejó al conjunto colombiano contra las cuerdas en ese momento, pues no sabía cómo reaccionar.

Independiente del Valle eliminó al Tolima de la Copa Libertadores 2026, al vencerlo por 3-1 en Quito - crédito Conmebol

Tolima descontó a los 84 con un tanto de Junior Hernández, al marcar un golazo de larga distancia, pero el cierre fue para el local: Matías Perello marcó el 3-1 a los 90+4 y confirmó el 4-1 en el global, con el que acabó las aspiraciones del pijao.

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La derrota dejó a Colombia sin representantes en el torneo, luego de que el equipo dirigido por Sebastián Oliveros no lograra revertir la desventaja con la que llegó a Ecuador, tras el 0-1 sufrido en Ibagué en el partido de ida.

Con la clasificación, Independiente del Valle avanzó a cuartos de final y se medirá con Flamengo, el actual campeón de la Copa Libertadores, además de que, por primera vez desde 1990, dos conjuntos ecuatorianos llegan a esa instancia.