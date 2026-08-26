Colombia

Siete obreros heridos tras el colapso parcial de una construcción en Bogotá: la estructura cedió sin previo aviso

El reporte preliminar indica que la caída de componentes estructurales dejó escombros dentro del predio y activó la respuesta de organismos de socorro, que atendieron a siete lesionados en el punto

La emergencia por el colapso en Puente Aranda activó la respuesta de organismos de atención y entidades del Distrito - crédito Reuters/Captura de video
La emergencia por el colapso en Puente Aranda activó la respuesta de organismos de atención y entidades del Distrito - crédito Reuters/Captura de video
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El colapso de una estructura en construcción en Puente Aranda dejó como saldo siete obreros heridos y una fuerte preocupación por las condiciones de seguridad laboral en el occidente de Bogotá.

La emergencia se produjo el martes 25 de agosto en medio de la jornada laboral, cuando una viga que estaba siendo fundida cedió y provocó la caída de materiales pesados.

Cinco de los obreros lesionados requirieron traslado a centros asistenciales para recibir atención médica especializada. El despliegue incluyó cinco ambulancias y equipos de atención prehospitalaria, quienes brindaron auxilio en el sitio y coordinaron los traslados correspondientes.

El incidente ocurrió hacia las 11:00 a. m., mientras se realizaban trabajos de fundición de columnas y vigas de concreto. Según la información preliminar difundida por las autoridades, el colapso provocó la caída de varios elementos estructurales, los cuales quedaron convertidos en escombros sobre la obra.

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Cinco de los siete heridos fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica después del colapso - crédito Captura de video
Cinco de los siete heridos fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica después del colapso - crédito Captura de video

Las primeras indagaciones apuntan a que el accidente se produjo en plena ejecución de los trabajos de fundición, cuando una parte de la estructura cedió sin previo aviso.

Diversas ambulancias y equipos de emergencia acudieron al sitio para atender a los lesionados. Los heridos, entre los que se encuentran ciudadanos colombianos y venezolanos, fueron trasladados a un hospital del barrio La Asunción.

Testigos en la zona relataron que el estruendo alertó a la comunidad y que muchos salieron a auxiliar a los trabajadores afectados. “Estábamos trabajando en la ferretería cuando de un momento a otro se sintió un ruido muy fuerte y cuando salí, pues se había colapsado la parte de las vigas que las estaban fundiendo el día de hoy. Ya, pues ya el alboroto de toda la gente tratando de conseguir bomberos, ambulancias y eso, y pues atender de pronto unas personas que de pronto por ahí se, se suponía o se asumía que estaban heridas”, explicó un comerciante local a la emisora LA FM, quien describió el caos que siguió al desplome de la estructura.

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Los organismos de socorro y ambulancias tardaron cerca de media hora en llegar, según denunciaron habitantes del sector. Uno de ellos aseguró: “La demora fue prácticamente de media hora”, lo que generó inconformidad entre los vecinos, especialmente porque varios de los trabajadores presentaban lesiones graves.

Las autoridades valoraron a los obreros lesionados y revisaron las condiciones del lugar tras el incidente en la construcción - crédito Captura de video
Las autoridades valoraron a los obreros lesionados y revisaron las condiciones del lugar tras el incidente en la construcción - crédito Captura de video

Medidas oficiales tras el colapso

Ante la magnitud del incidente, la Alcaldía Local de Puente Aranda ordenó la suspensión inmediata de la obra. Esta decisión fue comunicada a través de la Inspección de Policía, que condicionó la reanudación de los trabajos a la presentación de la documentación y permisos requeridos por parte de los responsables de la construcción.

A solicitud del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) llevará a cabo una evaluación técnica para analizar la estabilidad de la estructura colapsada y de los elementos remanentes. El objetivo es garantizar la seguridad en el área y prevenir futuros accidentes en la obra.

En el lugar permanece personal del Cuerpo Oficial de Bomberos, la Policía Nacional, la Secretaría Distrital de Salud, el IDIGER y la Alcaldía Local, quienes supervisan y mantienen acordonado el sector. Las causas precisas del colapso estructural serán objeto de una investigación técnica por parte de las entidades competentes.

En el sitio de la emergencia se desplegaron cinco ambulancias y equipos de atención prehospitalaria - crédito Captura de video
En el sitio de la emergencia se desplegaron cinco ambulancias y equipos de atención prehospitalaria - crédito Captura de video

El despliegue de recursos y la rápida intervención de los equipos de emergencia permitieron que los afectados recibieran atención oportuna, evitando consecuencias más graves. Las causas específicas del colapso continúan bajo investigación por parte de las entidades competentes.

Por el momento, la comunidad de Puente Aranda permanece en alerta, a la espera de resultados sobre la salud de los obreros afectados y de las conclusiones que arroje la evaluación de la infraestructura comprometida.

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