Tricky, leyenda del trip-hop y de los años 90, anunció su regreso a Colombia: fecha, lugar y precios

El músico británico Tricky se presentará en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán, a ocho años de su más reciente presentación en el país, en ese mismo recinto - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Una de las figuras más enigmáticas e influyentes en la música alternativa de los años 90, el británico Tricky, anunció su regreso a Bogotá como parte de una gira continental que también incluye fechas en Chile y Argentina.

De acuerdo con lo informado por la productora Páramo Presenta, responsable del concierto, el cantante, rapero y productor, reconocido como una de las figuras clave para impulsar el trip-hop durante los años 90, se presentará en Bogotá el 24 de noviembre de 2026 en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, dentro de una gira continental que forma parte de la promoción de su más reciente trabajo discográfico, Different When It’s Silent, publicado en plataformas digitales en julio pasado.

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La gira que trae a Tricky a Colombia es la primera que el artista realiza en Norteamérica y Latinoamérica en ocho años, y representa su regreso al país luego de 10 años. La misma arrancó en festivales del Reino Unido y Europa durante el verano boreal, con paradas en el Green Man Festival y el Forwards Festival de Bristol, la ciudad natal del músico. A partir de septiembre, la gira se extenderá por ciudades de Estados Unidos y Canadá, con fechas en Dallas, Los Ángeles, Brooklyn y Toronto, entre otras.

El británico se presentará el 24 de noviembre de 2026, interpretando sus clásicos y temas de su más reciente álbum, 'Different When It's Silent' - crédito Páramo Presenta

Tricky estará acompañado en escena por su colaboradora habitual, la cantante polaca Marta Zlakowska, quien también participa en Different When It’s Silent. Dos días después del concierto en Bogotá, el 26 de noviembre, el artista se presentará en São Paulo, Brasil, en el Cine Joia. La gira latinoamericana concluye el 28 de noviembre en Santiago de Chile (Fauna Primavera) y el 1 de diciembre en Buenos Aires, donde compartirá escena con New Order —banda que también visitará Colombia, el 9 de diciembre— en el Mandarine Park.

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Las entradas están disponibles desde $139.000 pesos más cargos por servicio, a través de Tuboleta, con localidades distribuidas en cinco zonas: platea delantera, platea posterior, palco, balcón delantero y balcón posterior.

Las entradas para el concierto de Tricky podrán adquirirse en Tuboleta, única tiquetera autorizada - crédito Páramo Presenta

A la fecha, Tricky se presentó en dos ocasiones en Colombia, ambas en la capital del país. La primera de ellas ocurrió el 25 de mayo de 2011, cuando el músico se presentó en el desaparecido Teatro Metro de Bogotá ecomo parte de su Mixed Race Tour. Esta visita permitió al público local conocer en vivo el material de su noveno álbum de estudio, Mixed Race.

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Posteriormente, el artista regresó a la capital colombiana el 26 de abril de 2018 para ofrecer un concierto en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Durante esta presentación, Tricky promocionó su álbum Ununiform y realizó un recorrido por los hitos más relevantes de su trayectoria musical.

Tricky, el profeta de la paranoia y la decadencia urbana en los 90

Tricky inició su carrera en Massive Attack y luego desarrolló una exitosa carrera en solitario, transformándose en una de las figuras más influyentes del trip-hop - crédito Anton Corbijn @trickyofficial/Instagram

Adrian Nicholas Matthews Thaws, conocido artísticamente como Tricky, emergió de la escena musical de Bristol a finales de los años 80. Su participación inicial en el colectivo The Wild Bunch —la semilla de lo que luego sería la agrupación Massive Attack— resultó determinante para la consolidación del trip-hop, un género caracterizado por ritmos lentos, atmósferas envolventes y una fusión de elementos electrónicos con hip-hop, soul, dub, y sampleos de bandas sonoras de cine negro.

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Esta etapa inicial permitió al músico desarrollar una identidad sonora marcada por la experimentación y la introspección, dejando su sello en el influyente debut del proyecto, Blue Lines (1991), poniendo su voz en la canción titular, así como en Daydreaming y Five Man Away.

En 1995, el lanzamiento de su álbum debut en solitario, Maxinquaye, marcó un punto de inflexión en su carrera y en la música alternativa de la época, gracias en buena medida a su inquietante sencillo Hell Is Round The Corner. El disco, que recibió el nombre de su madre, fallecida durante su infancia, obtuvo elogios de la crítica especializada y una nominación al prestigioso Mercury Prize, siendo reconocido hasta hoy como uno de los trabajos bisagra en la historia del trip-hop.

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La canción que definió el estilo de su aclamado LP 'Maxinquaye', es reconocida como una de las más importantes de los años 90 - crédito @TrickyOfficial/YouTube

La obra consolidó su asociación artística con la vocalista Martina Topley-Bird, cuya voz aportó un contraste distintivo a los susurros y la entrega vocal cruda del propio Tricky, abordando temáticas como la paranoia, el consumo de drogas y la identidad fragmentada.

Durante la segunda mitad de los años 90, el artista mantuvo un ritmo de producción constante, explorando sonidos más oscuros y experimentales en trabajos como Pre-Millennium Tension y Nearly God, ambos de 1996. Su capacidad para integrar influencias dispares y colaborar con figuras de diversos espectros musicales, desde Björk hasta PJ Harvey, reforzó su estatus como una figura ineludible de la escena electrónica. A través de estas colaboraciones, el músico logró expandir su lenguaje sonoro sin abandonar la estética sombría que define su catálogo hasta hoy.

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Con la llegada del nuevo siglo, Tricky continuó con una trayectoria marcada por la independencia creativa y la diversificación de su obra. Con múltiples lanzamientos bajo diversos sellos, incluyendo su propio sello discográfico, False Idols, el artista ha persistido en la búsqueda de texturas sonoras complejas. Su regreso puntual a los escenarios con Massive Attack en 2016, tras dos décadas de distanciamiento, subrayó la vigencia de su legado dentro de la música británica contemporánea.

En julio de 2026, el artista reafirmó su relevancia con el lanzamiento de Different When It’s Silent, su 15° álbum de estudio y su primera producción de larga duración en seis años. Publicado a través de su sello False Idols, este trabajo representa un reencuentro con el lenguaje sonoro que definió su trayectoria desde sus inicios. Con la participación recurrente de Mitch Sanders en la mayoría de sus pistas, el álbum ha sido recibido por la crítica como un retorno a la intensidad y la densidad atmosférica que caracterizaron sus obras fundamentales.

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