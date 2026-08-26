Coronel Jorge Delgado, apartado del esquema de seguridad de Abelardo de la Espriella, aseguró que hay un ‘complot’ en su contra: “Defenderé mi nombre”

El coronel Delgado aparecía en una investigación por presunto tráfico de influencias y manejo irregular de municiones, armas y explosivos - crédito Ministerio de Justicia

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Un día después de que se conociera la abrupta salida del coronel de la Policía Jorge Alberto Delgado Montoya del esquema de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella, al parecer, por presuntas investigaciones por tráfico de influencias y armas, el alto oficial defendió su nombre ante lo que denominó como una calumnia.

En una versión entregada por el coronel, el escándalo que se hizo público estaría relacionado con un posible intento para desprestigiar su nombre, pese a haberse mantenido por más de 30 años en la institución.

Delgado Montoya rechazó de manera categórica cualquier intento de vincularlo con actividades ilegales, tráfico de influencias o colaboración con organizaciones criminales. Según el uniformado, las informaciones que lo comprometen carecen de fundamento y solo buscan perjudicar su buen nombre y su carrera de ascenso.

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“Rechazo categóricamente cualquier información falsa que pretenda vincularme con actividades ilegales, grupos al margen de la ley o conductas contrarias a mis principios y a mi deber institucional”, afirmó.

El coronel Jorge Alberto Delgado Montoya defendió su nombre tras su salida del esquema de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella - crédito Ministerio de Justicia

El coronel fue enfático al señalar que nunca ha utilizado su posición ni su uniforme para favorecer intereses particulares, ni ha puesto su cargo al servicio de terceros. Para él, el uniforme representa una responsabilidad adquirida desde el hogar y ejercida siempre bajo valores de integridad y disciplina.

“Niego categóricamente haber incurrido en tráfico de influencias o haber utilizado mi posición, mi uniforme o mis responsabilidades institucionales para favorecer intereses particulares. Nunca he puesto mi cargo al servicio de terceros ni he utilizado la confianza depositada en mí para obtener beneficios indebidos”, señaló.

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Además, Delgado Montoya destacó que está dispuesto a responder ante las autoridades competentes sobre cualquier cuestionamiento a su conducta sin ningún tipo de temor y sostuvo que no tiene nada que ocultar.

El alto oficial también manifestó su inconformidad por la forma en que se han difundido las acusaciones, sin que exista una decisión oficial ni se le haya notificado formalmente su retiro del cargo.

El coronel dijo que está dispuesto a responder ante las autoridades y reclamó respeto por el debido proceso y el derecho a la defensa - crédito Abelardo de la Espriella/X

“Considero inaceptable que se pretenda convertir una información no comprobada en una condena pública y que se afecte mi honra sin que exista una decisión oficial y sin que se me permita ejercer plenamente mi derecho a la defensa”, expresó.

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Entretanto, el coronel señaló que no ha sido notificado oficialmente sobre su salida del círculo de protección del jefe de Estado, aunque agradeció a Abelardo de la Espriella por permitirse acompañarlo durante los primeros días de su mandato.

“Al señor Presidente de la República, Abelardo De La Espriella, quiero expresarle, en primer lugar, que para mí fue un honor acompañarlo durante el tiempo en que tuve esa responsabilidad y poder conocer de cerca su coraje, su compromiso con Colombia, su integridad y su decisión de trabajar por el país”, indicó.

Sin embargo, el alto oficial no respondió a las versiones que circulan en medios de comunicación sobre la presunta restricción que pesa en su contra y que le impide portar armamento u ocupar cargos operativos mientras se esclarecen las investigaciones en su contra.

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La salida de Delgado Montoya del esquema presidencial fue vinculada a investigaciones internas por tráfico de influencias y manejo irregular de armas y municiones - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Nunca he beneficiado a un grupo ilegal, nunca he facilitado la actividad de una organización criminal, nunca he incurrido en el tráfico de influencias y nunca he traicionado la confianza que la institución y Colombia depositaron en mí”, concluyó el oficial Delgado.

La controversia que rodea al nombre del coronel surgió tras su retiro del esquema de seguridad presidencial, una decisión motivada por presuntas investigaciones internas sobre tráfico de influencias y manejo irregular de armas y municiones.

Según información revelada en su momento por El Tiempo, la salida del coronel fue ordenada por el área de talento humano de la Policía Nacional, en medio de posibles restricciones que le impedían portar armas o asumir funciones operativas, aunque seguía desempeñando cargos estratégicos.

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El origen del escándalo se remonta a la captura del médico Gerardo Andrés Serrano Pineda en el municipio de Guasca (Cundinamarca) con munición oficial tras una práctica privada de tiro, hecho en el que también fue capturado el intendente Fabián Cuestas. Las investigaciones judiciales señalan que, entre 2002 y 2025, Delgado Montoya y Serrano habrían utilizado cartuchos oficiales para actividades ajenas al servicio.

El expediente incluye además una llamada telefónica en la que el coronel habría intentado interceder por los uniformados implicados, aunque esa intervención no alteró el procedimiento policial.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, hasta el momento no existe notificación oficial que formalice el retiro del coronel ni se han dado explicaciones claras sobre los motivos que permitieron su permanencia en cargos de confianza con restricciones vigentes.

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