Atlético Nacional vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver el duelo de verdes en la octava fecha de la Liga BetPlay 2026-II

En el partido más reciente entre estos equipos, Deportivo Cali venció a Atlético Nacional por la mínima diferencia, y respiró en la tabla del descenso - crédito Jorge Orozco - El País / Colprensa

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Atlético Nacional y Deportivo Cali se enfrentan este miércoles 26 de agosto por una nueva jornada de la Liga BetPlay 2026-II, en uno de los partidos más atractivos de la fecha. El duelo de verdes se disputará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde el conjunto antioqueño buscará aprovechar su localía para seguir escalando posiciones y, principalmente, mostrar una mejor versión futbolística.

El compromiso comenzará a las 8:30 p. m., hora de Colombia, y tendrá como escenario uno de los estadios tradicionales del fútbol colombiano. Para los aficionados que no puedan asistir al escenario deportivo, la transmisión estará disponible a través de Win Sports+ y Win Sports Online, las plataformas encargadas de llevar el partido a los hogares del país.

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El compromiso será dirigido por Bismark Santiago, de Atlántico, quien estará acompañado por David Fuentes y Andrés Nieto como asistentes. En el VAR estarán Javier Villa y Ricardo García.

Bismark Santiago será el árbitro central entre Atlético Nacional y Deportivo Cali - crédito Diego Pineda / Colprensa

Posibles alineaciones Atlético Nacional vs. Deportivo Cali

Así forma Atlético Nacional: Franco Armani; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Milton Casco; Jorman Campuzano, Juan Zapata, Juan Rengifo; Nicolás Rodríguez, Andrés Sarmiento, Cristian Arango. D.T.: Lucas González.

Así forma Deportivo Cali: Pedro Gallese; Leyser Chaverra, Keiner Sandoval, José Caldera, Fernando Álvarez, Edwin Velasco; Daniel Giraldo, Matías Orozco, Nicolás Benedetti; Eduard Bello y Steven Rodríguez. D.T.: Rafael Dudamel.

El estadio Atanasio Girardot será epicentro del duelo de verdes - crédito @INDERMEDELLIN/X

Últimos cinco partidos de cada equipo

Atlético Nacional:

23 - 08 - 2026 | Fortaleza 1-2 Atlético Nacional.

19 - 08 - 2026 | Atlético Nacional 2-2 Once Caldas.

09 - 08 - 2026 | América de Cali 1-0 Atlético Nacional.

02 - 08 - 2026 | Jaguares 0-3 Atlético Nacional.

28 - 07 - 2026 | Tigres 0-2 Atlético Nacional.

Deportivo Cali:

23 - 08 - 2026 | Deportivo Cali 2-2 Internacional de Bogotá.

08 - 08 - 2026 | Deportivo Pasto 0-2 Deportivo Cali.

01 - 08 - 2026 | Independiente Medellín 1-0 Deportivo Cali.

24 - 07 - 2026 | Deportivo Cali 2-0 Jaguares.

12 - 07 - 2026 | Alianza Lima 0-2 Deportivo Cali.

Este es el precio de boletería para el partido entre Atlético Nacional y Deportivo Cali - crédito Atlético Nacional

Tabla de posiciones LigaBetPlay 2026-II

América de Cali: 13 puntos / +11 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Llaneros FC: 11 puntos / +4 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Deportes Tolima: 10 puntos / +2 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Independiente Medellín: 9 puntos / +2 diferencia de gol / 4 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 9 puntos / +2 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Águilas Doradas: 8 puntos / +2 diferencia de gol / 4 partidos jugados. Deportivo Cali: 7 puntos / +3 diferencia de gol / 4 partidos jugados. Millonarios FC: 7 puntos / +2 diferencia de gol / 4 partidos jugados. Once Caldas: 6 puntos / +3 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Atlético Nacional: 6 puntos / +3 diferencia de gol / 3 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 5 puntos / +1 diferencia de gol / 4 partidos jugados. Fortaleza FC: 5 puntos / -1 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Internacional de Bogotá: 5 puntosD/ -2 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Cúcuta Deportivo: 5 puntos / -5 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Jaguares FC: 4 puntos / -4 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Deportivo Pereira: 2 puntos / -1 diferencia de gol / 3 partidos jugados. Alianza FC: 2 puntos / -2 diferencia de gol / 4 partidos jugados. Junior FC: 1 punto / -2 diferencia de gol / 3 partidos jugados. Deportivo Pasto: 0 puntos / -7 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Boyacá Chicó: 0 puntos / -10 diferencia de gol / 3 partidos jugados