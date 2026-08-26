Ministerio de Trabajo derogó 11 circulares sobre la jornada laboral: así afectará la decisión a los trabajadores colombianos según abogada laboralista

La decisión fue una de las primeras directrices del Gobierno de Abelardo de la Espriella y su cartera de Trabajo, en cabeza de Natalia López - créditos Álvaro Tavera/Colprensa | @cindylaboral/IG

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La abogada laboralista Cindy Isaza emitió un comunicado a través de su cuenta de Instagram para aclarar el alcance de la derogación de once circulares del Ministerio del Trabajo, una decisión adoptada por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella mediante la Resolución 2708 del 20 de agosto de 2026, y luego de recibir varios mensajes de sus seguidores con dudas al respecto.

El mensaje de la jurista brindó un parte de tranquilidad a empleadores, trabajadores y asesores de recursos humanos, al puntualizar que los derechos laborales fundamentales y las obligaciones legales siguen vigentes.

“Queremos brindarles tranquilidad y explicarles, de manera general, qué ocurrió y cuál es el verdadero alcance de esta decisión”, señaló Isaza en el inicio de su comunicado.

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La abogada explicó que la derogación de las once circulares —expedidas entre 2025 y 2026— se produjo después de una revisión jurídica y técnica en la que se identificó que “algunos de estos documentos no se limitaron a orientar la aplicación de las normas laborales, sino que incluyeron requisitos, procedimientos, criterios obligatorios o consecuencias jurídicas que no podían crearse a través de una circular”.

La abogada compartió el comunicado el martes 25 de agosto de 2026 - crédito @cindylaboral/IG

Isaza recordó que “esto no significa que se haya derogado la reforma laboral, ni que hayan desaparecido los derechos de los trabajadores o las obligaciones de los empleadores”.

No obstante, la jurista antioqueña detalló que las leyes, decretos, resoluciones y jurisprudencia que regulan las materias laborales continúan vigentes y que la principal consecuencia es que las circulares derogadas ya no podrán utilizarse “como fundamento jurídico autónomo para exigir obligaciones, imponer requisitos, limitar derechos, establecer procedimientos o aplicar sanciones que no estén respaldadas directamente por una norma superior”.

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Entre los temas abordados por las circulares derogadas, Isaza precisó:

Jornada laboral, trabajo doméstico, remuneración a destajo, horas extras y trabajo en días de descanso obligatorio: la derogación de la Circular Externa 0101 de 2025 “no elimina la reducción de la jornada laboral ni sus reglas sobre horas extras, recargos y descansos según la normatividad vigente”, señala el documento.

Las obligaciones continúan vigentes en los términos del Código Sustantivo del Trabajo y las leyes aplicables.

Estabilidad laboral reforzada por salud: se retiraron las circulares relacionadas con la terminación de contratos por enfermedad o discapacidad.

“Su derogatoria no elimina ninguna de las protecciones legales para los empleados que puedan terminar sus vínculos contractuales por motivos de salud”, aclaró Isaza.

Isaza hizo las aclaraciones frente a la derogación de las once circulares por parte del Ministerio de Trabajo - crédito @cindylaboral/IG

Cuidado, equidad de género y corresponsabilidad social: la derogación de la Circular 0031 de 2026 “no elimina las obligaciones legales relacionadas con igualdad, no discriminación, protección de las personas cuidadoras, equidad de género o corresponsabilidad”.

Libertad sindical, permisos sindicales y acuerdos colectivos: aunque fue derogada la Circular Externa 0032 de 2026, “los derechos de asociación sindical, negociación colectiva, permisos sindicales y cumplimiento de convenciones o acuerdos colectivos continúan protegidos por la Constitución, la ley, los convenios internacionales y la jurisprudencia”, aseveró la abogada.

Jornada y trabajo suplementario en el sector de vigilancia y seguridad privada: la Circular 0040 de 2026 fue retirada, pero esto “no significa que las empresas de vigilancia hayan quedado sin límites de jornada o sin obligación de reconocer el trabajo suplementario”, menciona el comunicado.

Debido proceso disciplinario laboral: la derogación de la Circular 0048 de 2026 “no eliminó el debido proceso disciplinario”, argumentó la jurista.

Los empleadores deben seguir cumpliendo lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y normas relacionadas.

El balance final, según Isaza, es de tranquilidad tanto para los trabajadores y empleadores - crédito @cindylaboral/IG

Principios laborales y modalidades de contratación: la derogatoria de la Circular 0057 de 2026 no afecta la vigencia de las reglas sobre contratos a término indefinido, fijo, por obra o labor, y demás modalidades reguladas por la ley.

Trabajo mediante plataformas digitales de reparto: la Circular 0086 de 2026 fue retirada por posibles excesos de competencia de los inspectores, pero la regulación legal y reglamentaria sigue vigente.

Negociación colectiva de empleados públicos: la Circular 0088 de 2026 fue derogada, pero la negociación colectiva en el sector público sigue regulada por la Constitución, la ley y los acuerdos respectivos.

Inspección del trabajo doméstico remunerado: la Circular 0089 de 2026 fue dejada sin efectos. Sin embargo, “continúan vigentes, entre otras, las reglas sobre contrato escrito, afiliación y pago de la seguridad social, prestaciones sociales, jornada máxima, descansos, recargos y demás garantías laborales”.

Isaza también advirtió sobre la necesidad de revisar si alguna política, formato, procedimiento o actuación interna de la empresa cita una de las circulares derogadas, para verificar si tiene respaldo en normas superiores.

Más adelante, la jurista le aconsejó a los empleadores “no continuar utilizando estas circulares como fundamento jurídico autónomo para imponer obligaciones, requisitos o sanciones”.

Natalia López, ministra del Trabajo, será clave en los próximos cuatro años para la toma de decisiones de políticas laboral del gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito Ministerio del Trabajo

La abogada concluyó que el mensaje principal es de tranquilidad y sentenció que “la derogación de estas once circulares no significa que el sistema jurídico laboral haya quedado sin reglas”, y añadió que “las obligaciones que tienen fundamento en normas vigentes continúan aplicándose”.

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“Lo que se deberá revisar es si algún procedimiento o exigencia dependía exclusivamente de uno de los documentos que fueron retirados”, expuso Isaza.

Por último, la abogada antioqueña informó que su firma está revisando de manera detallada la Resolución 2708 y que en los próximos días enviarán un informe técnico y material explicativo con recomendaciones concretas para actualizar documentos y protocolos internos en cada empresa, de acuerdo con su operación y actividad económica.