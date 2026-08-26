Colombia

Agmeth Escaf se despachó contra Abelardo de la Espriella por orden de deportar migrantes irregulares: “¿El siguiente paso será un ICE colombiano?”

El senador del Pacto Histórico pidió que no se utilice la irregularidad migratoria para justificar la persecución ni la exclusión de la población extranjera

Senador del Pacto Histórico advierte sobre estigmatización de migrantes tras anuncio de deportaciones en Colombia - crédito @agmethescaf/X

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El senador del Pacto Histórico Agmeth Escaf, cuestionó la reciente decisión del gobierno de Abelardo de la Espriella sobre la puesta en marcha de operativos para identificar a migrantes en situación irregular y la implementación de procesos de deportación.

En un video difundido a través de su cuenta oficial de X, el congresista advirtió sobre el riesgo de que estas acciones puedan traducirse en una política de discriminación y trato desigual para quienes buscan mejores condiciones de vida en territorio colombiano.

Según Escaf, la iniciativa gubernamental genera preocupación porque podría dar paso a la creación de “ciudadanos de tercera categoría”.

Escaf señaló: “Controlar nuestras fronteras es necesario. Hacer cumplir la ley también. Pero convertir al migrante en un ciudadano de tercera categoría, no”.

Senador Agmeth Escaf critica la política migratoria y cuestiona posible “ICE colombiano” - crédito @agmethescaf/X
Senador Agmeth Escaf critica la política migratoria y cuestiona posible “ICE colombiano” - crédito @agmethescaf/X

La declaración del senador surge en un contexto en el que, de acuerdo con datos oficiales de Migración Colombia, residen en el país aproximadamente 2,84 millones de venezolanos, y más de 2,3 millones han recibido Permisos por Protección Temporal desde el inicio de este mecanismo.

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El legislador recalcó la relevancia de evitar que la irregularidad migratoria se utilice como pretexto para intensificar la estigmatización o la persecución de quienes migran.

En su mensaje, Escaf advirtió sobre la posibilidad de que Colombia avance hacia políticas de control migratorio similares a las implementadas en Estados Unidos, con entidades como el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

“¿El siguiente paso será un ICE colombiano?”, preguntó el senador en su intervención, y agregó: “Es una falta de coherencia y de respeto. Esa frontera invisible es hipócrita”. El congresista criticó la existencia de diferencias de trato entre quienes poseen doble nacionalidad y aquellos que, por su condición migratoria, quedan en una situación de vulnerabilidad.

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El parlamentario enfatizó la necesidad de garantizar que la ley se aplique sin menoscabar los derechos fundamentales de las personas migrantes.

Agmeth Escaf
Agmeth Escaf alerta sobre discriminación a migrantes - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

“Los de primera categoría son él y sus amigos. Los de segunda categoría somos el resto de colombianos y hoy todo migrante es de tercera o cuarta, quinta categoría”, manifestó Escaf en el video.

“Yo sí quiero ver qué va a hacer para movilizar o va a crear aquí un ICE como en Estados Unidos, una policía con un nivel de autoridad que va a poder entrar a las puertas de las casas a sacar a la gente y embarcarla y etcétera”, añadió el senador, subrayando su preocupación ante posibles excesos en la aplicación de medidas restrictivas.

Rodrigo Lara aclaró alcance de la orden presidencial sobre deportaciones

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguró a Noticias Caracol que la reciente orden presidencial sobre la deportación de migrantes ilegales no afecta a los venezolanos que ingresaron a Colombia durante la crisis migratoria.

La aclaración responde a la inquietud generada tras el anuncio del presidente De la Espriella, quien dispuso nuevas acciones para enfrentar la migración irregular en el país.

Lara detalló que la disposición presidencial excluye a quienes llegaron entre 2019 y 2021, periodo en el que casi dos millones de ciudadanos venezolanos arribaron a territorio colombiano.

El Consejo de Estado admitió una tutela con la que Rodrigo Lara Restrepo busca recuperar la personería jurídica de Dignidad Liberal - crédito Diego Pineda/Colprensa
Rodrigo Lara descarta expulsión de venezolanos protegidos por Colombia - crédito Diego Pineda/Colprensa

“El presidente no se refiere a los hermanos venezolanos que llegaron en lo más duro de la crisis”, indicó el ministro, agregando que la mayoría accedió a procesos de regularización y pudo obtener servicios públicos y sociales en igualdad de condiciones con los nacionales.

Según sus palabras, “fueron objeto de un régimen legal que les permitió regularizarse y acceder a los servicios públicos y sociales del Estado como cualquier colombiano”.

Lara subrayó que muchos de estos migrantes ya regresaron a Venezuela, mientras que otros permanecen en Colombia y se han integrado plenamente a la sociedad local.

“No hay necesidad incluso de integrarse, porque somos prácticamente un mismo pueblo aquí en Colombia”, afirmó el funcionario, en declaraciones recogidas por el medio.

El ministro puntualizó que la medida presidencial apunta contra redes delictivas involucradas en el tráfico de migrantes a través del Darién. “Se refiere a las redes criminales, a los que se están lucrando particularmente con el paso de migrantes ilegales en el Darién. ¿Quiénes son esos? Las organizaciones como el Clan del Golfo”, explicó Lara.

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