Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Petro rechazó anuncio de Abelardo de la Espriella de deportar migrantes ilegales: “Tienen derechos”

El expresidente de la República señaló que el eje del debate no debería ubicarse en las personas que llegan al país, sino en la protección de garantías fundamentales de los colombianos que emigran

Gustavo Petro rechazó propuesta del Gobierno De la Espriella de deportar migrantes ilegales - crédito Presidencia - Infobae Colombia
Gustavo Petro rechazó propuesta del Gobierno De la Espriella de deportar migrantes ilegales - crédito Presidencia - Infobae Colombia
Guardar

La orden del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, de deportar extranjeros no incluye a los migrantes venezolanos regularizados en Colombia, sino que, según explicó el ministro del Interior, Rodrigo Lara, está dirigida contra las redes criminales que lucran con el tránsito irregular de personas por el Darién hacia Estados Unidos.

En esa aclaración, dada en entrevista con Noticias Caracol, Lara añadió un dato de fondo sobre la migración venezolana en el país: entre 2019 y 2021 ingresaron casi dos millones de venezolanos y “en un 90 y tanto por ciento” fueron regularizados. Según dijo, ese grupo recibió un régimen legal que le permitió acceder a servicios públicos y sociales del Estado colombiano.

PUBLICIDAD

El presidente De la Espriella endurece la política migratoria y anuncia deportaciones inmediatas - crédito @GustavoBolivar/X

El punto central de la interpretación oficial es que los venezolanos que llegaron durante los años más duros de la crisis regional y se acogieron a ese esquema de protección no serán tratados como migrantes ilegales. “El presidente no se refiere a los hermanos venezolanos que llegaron en lo más duro de la crisis”, dijo Lara al medio citado.

Cabe recordar que la instrucción fue dada por el primer mandatario durante un consejo de seguridad del domingo 23 de agosto de 2026, cuando ordenó a Migración Colombia y la Policía Nacional iniciar de inmediato operativos conjuntos para priorizar la identificación y deportación de extranjeros involucrados en delitos. En ese escenario afirmó: “Aquí no voy a aceptar migración ilegal. Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos, para que le quede claro a todo el mundo”.

PUBLICIDAD

Lara sostuvo que el sentido de la medida debe leerse en el marco del combate al tráfico y la trata de personas, no como una directriz contra la población venezolana que se estableció en el país. Conforme a sus explicaciones, parte de esos migrantes ya regresó, mientras otros permanecieron en Colombia y, en sus palabras, se “integraron perfectamente”.

“Los venezolanos que llegaron básicamente a Colombia y que recibieron este régimen de protección por parte del Gobierno colombiano y que se insertaron no son migrantes ilegales de ninguna manera”, afirmó el ministro. Esa frase fijó el alcance de la política tras el anuncio presidencial.

Gustavo Petro rechazó el anuncio del Gobierno De la Espriella

El expresidente de la República señaló que el eje del debate no debería ubicarse en las personas que llegan al país, sino en la protección de garantías fundamentales de los colombianos que emigran - crédito @petrogustavo/X
El expresidente de la República señaló que el eje del debate no debería ubicarse en las personas que llegan al país, sino en la protección de garantías fundamentales de los colombianos que emigran - crédito @petrogustavo/X

En rechazo a las declaraciones de Rodrigo Lara, el expresidente Gustavo Petro sostuvo que la discusión debería centrarse en los derechos humanos. “Todo migrante es un ser humano y como tal tiene derechos”, afirmó, cuestionando el enfoque de una política “antimigrante”.

Al referirse al tránsito por la selva del Darién, Petro aseguró que en su administración se cortó esa ruta. “El paso de migrantes por el Darién terminó en mi gobierno. Por allá ya no pasan migrantes que llegaron a ser medio millón”, escribió en su cuenta de X.

En su análisis, también vinculó parte de las medidas restrictivas con sistemas de control y recopilación de información. “La política antimigrante más bien tiene que ver con los datos biométricos de los colombianos y su control por los Estados Unidos”, dijo.

Gustavo Petro en la réplica del Pacto Histórico al presidente Abelardo de la Espriella
Petro considera fundamental garantizar los derechos de los migrantes - crédito suministrada a Infobae Colombia

El exgobernante de los colombianos apuntó a la experiencia migratoria de Colombia en distintas etapas. “Un migrante es una persona, millones de colombianos fueron migrantes hacia Venezuela y ahora millones han salido hacia Estados Unidos y Europa”, señaló.

El exmandatario criticó el trato que, conforme describió, reciben quienes son catalogados como irregulares. “Les dicen ilegales y los golpean, encarcelan y expulsan”, afirmó.

Según Petro, el eje del debate no debería ubicarse en las personas que llegan al país, sino en la protección de garantías fundamentales. “Los problemas de Colombia no son con la migración que llega; uno de los problemas de Colombia es poder defender los derechos humanos de los colombianos que emigran”, sostuvo.

Temas Relacionados

Gustavo PetroDeportación migrantesVenezolanosGobierno de De la EspriellaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Por un voraz incendio, realizaron macabro hallazgo en fundación de animales cerca a Medellín: encontraron cadáveres de mascotas congelados

Durante la inspección posterior a la emergencia en la vereda San Diego, el personal local encontró a un canino pequeño dentro de un congelador, amarrado y en bolsa plástica, y a otro ejemplar sin vida

Por un voraz incendio, realizaron macabro hallazgo en fundación de animales cerca a Medellín: encontraron cadáveres de mascotas congelados

Hablo tío del menor de 4 años abusado dentro de un jardín del Bienestar Familiar en Bogotá: “Dolor de nosotros como familia”

La familia del menor de edad exige justicia, en medio de la indignación al saber que el jardín infantil Jorge Bejarano sigue funcionando con normalidad

Hablo tío del menor de 4 años abusado dentro de un jardín del Bienestar Familiar en Bogotá: “Dolor de nosotros como familia”

Angie Rodríguez se opuso a elección de Cielo Rusinque como candidata del Pacto Histórico para magistrada del CNE: “Se desviaron los ideales políticos”

La exgerente del Fondo Adaptación pidió a la Presidencia del Senado que se detenga la votación en el Congreso, al advertir que hay una investigación criminal abierta en la Fiscalía contra la exministra de Comercio

Angie Rodríguez se opuso a elección de Cielo Rusinque como candidata del Pacto Histórico para magistrada del CNE: “Se desviaron los ideales políticos”

Robert Farah expresó curiosa disculpa por llamar “animal” a Emiro Navarro en ‘Masterchef Celebrity’: “Me refería a un animal tierno”

Durante uno de los retos en los que los participantes debieron preparar pizzas artesanales, mientras el jurado deliberaba cada preparación entregada por los diferentes grupos, el extenista se refirió con ese término hacia el influenciador y explicó por qué lo hizo

Robert Farah expresó curiosa disculpa por llamar “animal” a Emiro Navarro en ‘Masterchef Celebrity’: “Me refería a un animal tierno”

Autoridades argentinas prohibieron el banderazo de hinchas de Santa Fe por lo ocurrido en el partido contra América en El Campín

Toda concentración de hinchas colombianos en Buenos Aires será dispersada y aquellos que sean detenidos por las autoridades serán incluidos en una lista en donde se registrará a aquellos que tienen prohibido su ingreso

Autoridades argentinas prohibieron el banderazo de hinchas de Santa Fe por lo ocurrido en el partido contra América en El Campín
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Robert Farah expresó curiosa disculpa por llamar “animal” a Emiro Navarro en ‘Masterchef Celebrity’: “Me refería a un animal tierno”

Robert Farah expresó curiosa disculpa por llamar “animal” a Emiro Navarro en ‘Masterchef Celebrity’: “Me refería a un animal tierno”

El colombiano John Leguízamo será homenajeado en Hollywood por su trayectoria y aporte al cine latino

Mariana Zapata mostró los daños en su edificio tras el terremoto y reflexionó sobre su proceso de recuperación: “El mañana es incierto”

Juliana Calderón lanzó polémica declaración sobre el enfrentamiento entre Aida Victoria Merlano y ‘El Agropecuario’: “No sea morronga”

El cuerpo de Kaleth Morales sería desenterrado: estas son las razones de la familia para exhumar los restos del fallecido cantante vallenato

Deportes

Técnico de River Plate defendió al colombiano Rafael Santos Borré en medio de su sequía goleadora: “El arco se les va a abrir”

Técnico de River Plate defendió al colombiano Rafael Santos Borré en medio de su sequía goleadora: “El arco se les va a abrir”

Autoridades argentinas prohibieron el banderazo de hinchas de Santa Fe por lo ocurrido en el partido contra América en El Campín

Técnico de Santa Fe confirmó las bajas que tendrá para el duelo de la Copa Sudamericana ante River Plate: “Lamentablemente”

EN VIVO - Independiente del Valle vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido de vuelta en octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Unos 700 policías estarán en el estadio El Campín de Bogotá durante los partidos más importanes: estas serán las novedades para el clásico capitalino