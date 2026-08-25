Juliana Calderón lanzó polémica declaración sobre el enfrentamiento entre Aida Victoria Merlano y ‘El Agropecuario’: “No sea morronga”

La hermana de Yina Calderón desafió a quienes juzgan a Merlano por el dinero que habría ofrecido a Tejada por la firma del permiso de salida del país - crédito @notifamosoos/IG

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La pregunta que Juliana Calderón lanzó esta semana a sus seguidores incomodó a más de uno: si el papá de tu hijo te ofrece 40 millones de pesos, ¿los rechazas?

Y es que la empresaria e influencer colombiana tomó partido en la polémica que enfrenta a Aida Victoria Merlano y a Juan David Tejada —conocido como El Agropecuario— y lo hizo con un argumento que apunta directo a la coherencia de quienes critican a la creadora de contenido barranquillera.

“No sea morronga. Usted sabe que vamos a recibir la platica”, disparó Calderón sin anestesia.

“Usted lo recibe, no se pongan a decir que no”

Aida Victoria Merlano reveló en redes sociales que el papá de su hijo le pidió dinero para firmarle el permiso de salida del país para el menor - crédito @jdt21_5//Instagram

La hermana de Yina Calderón construyó su defensa sobre un ejercicio de inversión de roles. ¿Qué pasaría si fuera Tejada quien llamara a Merlano a ofrecerle el dinero?

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“Si hubiese sido Juan David el que llama a Aida: ‘Mira, Aida, me salió un contrato de doscientos millones, yo voy a estar con mi pareja allá, quiero que tú me firmes la salida y yo voluntariamente te quiero dar el veinte por ciento de esos doscientos millones, en total cuarenta’, ¿ustedes qué van a decir?”, planteó.

La empresaria fue más lejos y les habló sin rodeos a quienes criticaban a Merlano. “Si el papá de su hija está por allá, ha tenido tres, cuatro novias después de usted y le quiere dar 20 millones de pesos porque sacó un contrato de 200 (millones), bebé, usted lo va a recibir, no se ponga a decir que no”, sentenció.

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La empatía que le dio la maternidad

La famosa es reconocida por sus polémicas en el amor y sus videos de resiliencia - crédito Aida Victoria Merlano / Instagram

Calderón también salió al paso de los cuestionamientos a la vida sentimental de Merlano, comprometida con el streamer conocido como Escro tras una relación con Tejada que describió como “de locos”.

“Ahora que soy mamá, entiendo que si ella se quiere casar las veces que sea, se lo puede hacer. Si ella se quiere enamorar las veces que sea, lo puede hacer porque es completamente la vida de ella, es el cuerpo de ella, lo que quiera hacer, el instinto de ella”, afirmó.

Su nueva condición de madre —atraviesa un embarazo en solitario, según confirmó este 25 de agosto— le dio, según ella misma, una perspectiva distinta sobre el caso. “Me pongo de repente en la posición de una mujer que quiere ser amada, quiere ser querida y quiere ser deseada por otra persona, que en realidad sí lo desea uno. Y no hay que criticar eso”, señaló.

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Juliana Calderón presentó oficialmente al papá de su hija - crédito @julianacalderon12/IG

La empresaria también elogió, con humor, la capacidad de Merlano para defender su posición en público; la comparó con Diomedes Díaz, por su largo listado de relaciones e hijos que dejó. “Yo creo que Aida se debería llamar Aida Diomedes Díaz”, dijo entre risas.

Calderón remató su intervención con la misma pregunta con la que la abrió, esta vez más afilada: “Si a usted le ofrecen 40 millones el papá de su hijo, que se han tratado supermal, que está por allá con la novia, ¿ustedes qué van a decir? ¿Que sí o que no? Díganme”.

El conflicto que desató todo

El fondo del escándalo es económico. Según Merlano, Tejada condicionó la firma de un permiso de salida del país de su hijo Emiliano al pago de 40 millones de pesos —el 20% de un contrato publicitario de 200 millones con la marca Expectativa en República Dominicana, en el que el niño iba a participar—.

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La barranquillera compartió la historia en respuesta a las declaraciones del creador de contenido - crédito @aidavictoriam/IG

El contrato se cayó, pero el cobro, según ella, persistió. Tejada negó haber exigido ese dinero y sostuvo que la suma fue ofrecida de forma voluntaria.

El conflicto escala en todos los frentes y ambas partes ya llevan sus pruebas ante la justicia. Escro, el prometido de Merlano, calificó a Tejada de “parásito” y “payaso” el 24 de agosto, y cerró con una referencia directa a los 40 millones: “Disfruto los cuarenta palos también, porque es la última vez que nosotros vamos a mandar nada a usted”.