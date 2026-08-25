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El cuerpo de Kaleth Morales sería desenterrado: estas son las razones de la familia para exhumar los restos del fallecido cantante vallenato

A 21 años de la muerte del cantante, los Morales advierten sobre daños y actos de irrespeto en el cementerio, y piden a los seguidores mayor cuidado para preservar el lugar donde descansa el “Rey de la Nueva Ola”

Tumba de Kaleth Morales en Valledupar, en mal estado tras 21 años de su muerte - crédito @kaleth.morales.90/ TikTok

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A 21 años de la muerte de Kaleth Morales, el recuerdo del cantante vallenato sigue presente, pero su tumba en el cementerio Jardines Santo EcceHomo de Valledupar atraviesa un momento crítico.

La familia del artista, encabezada por su padre Miguel Morales, ha manifestado su preocupación por el estado del lugar donde reposan los restos del joven intérprete, que falleció en 2005 a los 21 años. El paso del tiempo, la acción de visitantes y el descuido han dejado la sepultura deteriorada, sin floreros, fotografías ni elementos que la familia acostumbraba a mantener.

Miguel Morales ha pedido de manera enfática a los seguidores de Kaleth y turistas que visitan el cementerio que cuiden la tumba y respeten el espacio.

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“Para nosotros es un día muy doloroso (...) Creo que lo que ha venido pasando con la tumba de Kaleth es que le pido a sus seguidores y a los turistas que vienen a visitar la tumba, nosotros nos esforzamos, si ustedes ven, el año pasado cómo quedó de linda, para que el visitante y sus seguidores vean que aquí está su ídolo”, explicó Miguel Morales.

Preocupación por el estado de la tumba de Kaleth Morales, su familia pide respeto y no descarta traslado - crédito @miguelmorales_lavoz/ Instagram
Preocupación por el estado de la tumba de Kaleth Morales, su familia pide respeto y no descarta traslado - crédito @miguelmorales_lavoz/ Instagram

En el mismo video que se ha difundido ampliamente en redes sociales, el padre de Kaleth Morales señala que, a diferencia del año pasado, la tumba actualmente muestra varios daños. Detalla que antes contaba con dos floreros de casi un metro ubicados en la parte superior, junto a una fotografía del cantante, pero ambos elementos aparecieron rotos y ya no están en el lugar.

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“Comparen ustedes la tumba del año pasado, miren, quitaron el florero, quitaron la fotografía y así quedó la tumba de Kaleth (...) Y me duele porque su mamá se esfuerza porque esta tumba esté hermosa por sus seguidores y hoy se puede decir que quedó desolada la tumba, aunque ahí está el cuerpo”, añadió Miguel Morales.

La familia ha advertido que, si la situación continúa, no descartan tomar una decisión drástica: exhumar los restos de Kaleth y trasladarlos a un osario, buscando así garantizar la protección y el respeto por la memoria del artista. “Si tengo que decirle a sus seguidores que tal vez vamos a terminar por secarlo y llevarlo para un osario (...) no hallamos cómo decirle a la gente que, por favor, respeten las otras tumbas, la de Omar Geles, la de Diomedes, la de Martín Elías, la de todos los que están aquí”, añadió.

El antes y después de la tumba de Kaleth Morales - crédito @ nevis_troya/ Instagram
Antes y después de la tumba de Kaleth Morales - crédito @ nevis_troya/ Instagram

Las reacciones ante el deterioro de la tumba del cantante vallenato no se hicieron esperar en redes sociales con el repudio de varios fanáticos que llamaron a cuidar este tipo de homenajes. “No entiendo la necesidad de la gente de sentarse arriba de las tumbas o de las fotos de los difuntos”, “La falta de cultura de la gente”, “Qué tristeza”, “la tumba hace un año era hermosa, la gente no cuida nada”, (sic) dicen algunos mensajes de los internautas.

Esta decisión se evalúa justo en el aniversario 21 del fallecimiento de Kaleth Morales, un hecho que sigue siendo recordado en el mundo del vallenato. El 24 de agosto de 2005, el joven cantante sufrió un accidente automovilístico cuando viajaba junto a su hermano Keyner por una carretera del Magdalena. El vehículo volcó tras intentar esquivar un hueco bajo la lluvia, y aunque ambos hermanos fueron trasladados a centros médicos, Kaleth falleció al día siguiente en una clínica de Cartagena.

La familia Morales no solo ha alzado la voz en defensa de la memoria de Kaleth, sino que también ha extendido el llamado de respeto a las tumbas de otros artistas vallenatos como Diomedes Díaz y Martín Elías, que han enfrentado situaciones similares. Los daños y el descuido ponen en cuestión la cultura funeraria y el valor que se otorga a estos espacios de homenaje y recuerdo.

Cantante vallenato Kaleth Morales a sus 21 años de edad
El legado de Kaleth sigue vivo en sus hijos y seguidores, y la familia espera que el mensaje fomente el cuidado del patrimonio musical y cultural del país. - crédito @Kaleth Morales / Facebook

La huella de Kaleth Morales permanece viva entre sus seguidores y en su familia. Sus hijos, Katrinalieth y Samuel, han mantenido presente el nombre de su padre, y Samuel, el menor, ha seguido el camino musical. La familia confía en que, tras este nuevo llamado, se genere conciencia sobre la importancia de proteger estos lugares que forman parte de la historia del vallenato y del patrimonio cultural de Colombia.

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