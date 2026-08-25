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Así fue el operativo para trasladar un corazón humano para un trasplante en medio de las consecuencias del terremoto en Cali

Este equipo es el primero en el país dedicado exclusivamente a la gestión y coordinación del tránsito para el traslado de órganos y tejidos

En Cali, el Grupo GRIS de la Secretaría de Movilidad logró en tiempo récord el traslado de un corazón desde la Fundación Valle del Lili hasta el Centro Médico Imbanaco, gracias a un operativo especial que permitió abrir paso entre el tráfico y asegurar que el órgano llegara a destino para ser utilizado en una cirugía de trasplante - crédito enteratecali / Instagram

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El reciente traslado de un corazón para trasplante realizado por el Grupo GRIS de la Secretaría de Movilidad de Cali dejó en evidencia la eficacia y la coordinación que exige un operativo de este tipo.

La ruta entre la Fundación Valle del Lili y el Centro Médico Imbanaco que es de 9 a 11 kilómetros por carretera y puede tardar entre 15 y 20 minutos, fue escenario de una verdadera carrera contra el tiempo, en la que cada segundo fue determinante para la viabilidad del órgano.

En este dispositivo, agentes de tránsito se encargaron de escoltar el vehículo que transportaba el corazón, abriendo paso entre el tráfico y despejando obstáculos en las principales vías de la ciudad. La prioridad fue garantizar un traslado sin demoras, dado que la conservación del órgano depende en gran medida de la rapidez con la que llegue al quirófano donde se realizará la cirugía de trasplante.

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El Grupo GRIS de la Secretaría de Movilidad de Cali coordinó el traslado urgente de un corazón para trasplante entre dos clínicas de la ciudad - crédito enteratecali / Instagram
El Grupo GRIS de la Secretaría de Movilidad de Cali coordinó el traslado urgente de un corazón para trasplante entre dos clínicas de la ciudad - crédito enteratecali / Instagram

La operación se desarrolló en un contexto especialmente complejo para la ciudad, afectada en las últimas semanas por diversas emergencias tras el terremoto del 10 de agosto. A pesar de estos desafíos, la Secretaría de Movilidad remarcó que el acompañamiento a estos traslados se mantiene como una labor prioritaria, pues “cada minuto es crucial en el éxito de los trasplantes”, según lo señaló la dependencia.

El Grupo de Reacción Inmediata para el Salvamento de Órganos, conocido como GRIS, ha consolidado su papel como un equipo especializado en la escolta de ambulancias y vehículos que transportan órganos vitales. Este grupo está conformado por agentes de tránsito que cuentan con formación específica en logística de emergencias y control de tráfico. Su trabajo consiste en despejar rutas, establecer cierres momentáneos y coordinar la circulación en tiempo real, lo que permite que los órganos lleguen a su destino en condiciones óptimas.

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La importancia de los tiempos en los traslados de órganos

En el caso particular del traslado del corazón entre la Fundación Valle del Lili y el Centro Médico Imbanaco, los agentes de GRIS aplicaron un protocolo de emergencia que les permitió optimizar la ruta y gestionar el tráfico con eficacia. Mantuvieron comunicación constante con las entidades de salud involucradas, asegurando la cadena de custodia durante todo el trayecto.

Agentes de tránsito escoltaron el vehículo que transportaba el órgano, garantizando un recorrido ágil y seguro en medio del tráfico - crédito Fundación Valle de Lili
Agentes de tránsito escoltaron el vehículo que transportaba el órgano, garantizando un recorrido ágil y seguro en medio del tráfico - crédito Fundación Valle de Lili

El éxito del procedimiento no solo recayó en la pericia de los conductores y escoltas, sino también en la coordinación previa entre los equipos médicos y las autoridades de movilidad. Este nivel de articulación es esencial para reducir los tiempos de traslado y aumentar las probabilidades de éxito en los trasplantes, según han señalado los coordinadores de trasplantes en diferentes ocasiones.

El operativo más reciente se suma a otros realizados en meses previos. En mayo, por ejemplo, el Grupo GRIS lideró el traslado de un corazón y un hígado desde el aeropuerto de Palmira hacia centros médicos de Cali. En ese entonces, el recorrido incluyó paradas en el Hospital Universitario del Valle y la Fundación Valle del Lili, bajo la escolta permanente de agentes de tránsito.

Coordinación interinstitucional y modelo pionero

El surgimiento del Grupo GRIS en abril de 2026 marcó un antes y un después en la gestión de traslados de órganos en Colombia. Se trata del primer equipo en el país dedicado exclusivamente a este tipo de operaciones, integrando movilidad, logística y atención prioritaria en las vías urbanas.

Este operativo se suma a otros realizados recientemente, consolidando a Cali como pionera en el acompañamiento especializado de traslados de órganos - crédito Clínica Imbanaco
Este operativo se suma a otros realizados recientemente, consolidando a Cali como pionera en el acompañamiento especializado de traslados de órganos - crédito Clínica Imbanaco

La iniciativa responde a una necesidad identificada por los coordinadores de trasplantes, quienes resaltaron la importancia de acortar los tiempos entre la extracción y el implante de órganos. El grupo opera en coordinación con clínicas, hospitales y la Policía, articulando capacidades institucionales para garantizar traslados seguros y ágiles desde el aeropuerto hasta los centros asistenciales.

El modelo implementado por GRIS contempla la formación continua de sus integrantes en manejo de emergencias y logística operativa. Además, los agentes cuentan con herramientas tecnológicas que les permiten monitorear el tráfico en tiempo real, tomar decisiones rápidas y mantener la comunicación con los equipos médicos, lo que resulta fundamental para cumplir con los estrictos protocolos que exige el traslado de órganos.

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