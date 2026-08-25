La Jesuu aseguró que “el Agropecuario”, el ex de Aida Victoria Merlano, le habría robado una millonada: “Quería ser mi manager”

El Agropecuario bajo la lupa, La Jesuu lo acusa de no entregarle varios millones de pesos - crédito @elreydelosagropecuarios/IG - Canal RCN

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La creadora de contenido conocida como La Jesuu se sumó a la controversia que envuelve a Juan David Tejada, apodado “el Agropecuario”, al revelar públicamente que habría perdido una suma millonaria tras confiar en su gestión como mánager.

La situación, que ya había generado debate por la disputa entre Tejada y la también influenciadora Aida Victoria Merlano, adquirió un nuevo matiz con las declaraciones de La Jesuu, quien aseguró que no recibió un pago de 50 millones de pesos que el Agropecuario debía entregarle.

De acuerdo con lo expuesto por La Jessu durante una llamada al programa Tamo en vivo de Dímelo King, el acercamiento con Tejada se dio cuando ella misma lo presentó a su amiga Aida Victoria. En ese momento, Juan David Tejada proyectaba una imagen de solvencia económica, luciendo ostentosas cadenas de oro y asumiendo gastos en reuniones sociales, lo que generó confianza tanto en La Jesuu como en su círculo cercano.

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En palabras de la creadora de contenido, Tejada se ofreció a ser su mánager y, mientras Aida Victoria gestionaba los contratos, él quedó a cargo del manejo de las finanzas. Sin embargo, según el relato de La Jesuu, el Agropecuario nunca cumplió con la entrega de los 50 millones de pesos, una cantidad que supuestamente prometió pagar en conjunto con Aida Victoria, pero que jamás llegó a sus manos.

“Entre Aida Victoria y yo queremos ser tus managers, yo confié en mi amiga, porque Victoria se encargaba de cerrar los negocios y él en parte se encargaba de recibir la plata... Yo le había pasado a él 50 millones y qué problema tan hijueputa para que me los devolviera; al final esa plata también se la terminó robando porque me dijo: ‘Cuñada, esa plata se la entregué a Aida’, pero cuando fui a preguntarle no se la había pasado a ella”, confesó La Jesuu.

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En medio de las declaraciones, le cuestionaron a La Jessu si estaría dispuesta a emprender acciones legales contra Tejada, pero reveló el motivo por el cual no puede hacerlo. “Desafortunadamente, como confiamos tanto en el proceso de manejar mi dinero, nunca le hicimos firmar ningún papel”, explicó.

Luego de las declaraciones de La Jesuu, Valentino le aseguró que Tejada había engañado a varias personas con su personalidad, por lo que le pidió no sentirse culpable por caer en las palabras del Agropecuario. “No fue tu culpa, el también te engañó con su personalidad, su forma de ser; ¿tú qué ibas a pensar que un man iba a salir así de raro?, no es tu culpa que le hayas presentado ese man (a Aida), y no me parece que culpen a otra mujer de las acciones de un mal hombre", añadió Valentino Lázaro, panelista de Tamo en vivo.

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La situación despertó todo tipo de reacciones en redes sociales, donde los seguidores de las involucradas y otros internautas han debatido la responsabilidad de cada parte. Mientras algunos usuarios señalan a las influenciadoras por haber confiado en una persona recién conocida, otros cuestionan la transparencia de Tejada en la gestión de los recursos.

“Cómo le van a dar la confianza a una persona que no conoce bien”, “Alguien más no está cansado con el tema del agropecuario este show …“, ”Que joyita ese man..“, ”Es una 🐀“, ”De lo peor", “Un vividor oportunista un sangano, una vergüenza”, “Este salió más vivo que el estafador de Tinder 😳“, (Sic), dicen algunas de las reacciones en redes sociales.

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La polémica se suma en un contexto donde la figura del Agropecuario ya venía siendo cuestionada tras su conflicto con Aida Victoria Merlano, relacionado tanto con temas personales como económicos. A pesar de las acusaciones, hasta el momento Juan David Tejada no ha ofrecido declaraciones sobre la versión de La Jesuu, y el tema continúa sumando opiniones y especulaciones en el entorno digital.