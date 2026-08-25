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El colombiano John Leguízamo será homenajeado en Hollywood por su trayectoria y aporte al cine latino

El actor colombiano recibirá el galardón a la trayectoria en la sexta edición de los premios de la Crítica de Hollywood, que reconoce el impacto de los creadores hispanos y latinos en la industria audiovisual internacional

John Leguizamo
John Leguízamo y otros talentos latinos serán reconocidos en la gala anual de la Crítica de Hollywood - crédito @johnleguizamo/Instagram
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El actor colombiano John Leguízamo será uno de los grandes protagonistas de la sexta edición de los premios de la Crítica de Hollywood, evento que reconoce cada año el aporte y la diversidad de los creadores hispanos y latinos en la industria audiovisual internacional.

La ceremonia, programada para el próximo 2 de octubre en Beverly Hills, rendirá homenaje a Leguízamo por más de cuatro décadas de carrera en cine, teatro y televisión, etapa en la que ha construido un legado que lo ubica entre los artistas latinos más influyentes de su generación.

El galardón a la trayectoria profesional que recibirá Leguízamo es un reconocimiento a su versatilidad y persistencia, así como a una filmografía y presencia escénica que le han valido importantes distinciones, entre ellas el Emmy y el Tony. Nacido en Bogotá, el actor ha sabido abrirse camino en la industria estadounidense, desde sus inicios en los años ochenta hasta su consolidación como figura relevante tanto en producciones independientes como en grandes superproducciones. En su recorrido destacan títulos como Moulin Rouge!, Carlito’s Way, Romeo + Julieta y la reciente The Odyssey, dirigida por Christopher Nolan.

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La noticia fue recibida con entusiasmo por el actor, que agradeció públicamente el apoyo de colegas y productores a lo largo de su carrera - crédito @johnleguizamo/ Instagram
La noticia fue recibida con entusiasmo por el actor, que agradeció públicamente el apoyo de colegas y productores a lo largo de su carrera - crédito @johnleguizamo/ Instagram

El anuncio del reconocimiento generó una reacción entusiasta por parte de John Leguízamo, quien expresó su gratitud a través de sus redes sociales. El actor colombiano resaltó la importancia del apoyo recibido a lo largo de su carrera y no ocultó su sorpresa por el homenaje.

“¡Gracias a los premios de la Crítica por este inmenso honor! Estoy anonadado, de verdad lo digo. Han sido cuatro largas décadas, pero muchos grandes artistas y productores generosos en la industria me han impulsado cuesta arriba, yendo más allá de su rol para ayudarme”, escribió Leguízamo, dejando en claro el valor que da al trabajo colectivo en su trayectoria.

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En la misma gala, la Crítica de Hollywood celebrará a otras figuras que han marcado la industria durante la última temporada. Entre los homenajeados se encuentran los directores españoles Javier Ambrossi y Javier Calvo (Los Javis), quienes obtendrán el premio a la mejor dirección por “La Bola Negra”, una película inspirada en un texto inacabado de Federico García Lorca que ya triunfó en el Festival de Cannes y se prepara para su estreno internacional. El filme cuenta con un elenco de primer nivel, con nombres como Penélope Cruz, Glenn Close y Guitarricadelafuente.

Eumeo (John Leguizamo) en 'La Odisea'
El reconocimiento destaca la versatilidad de Leguízamo, quien ha brillado en producciones de renombre y ha sido galardonado con premios Emmy y Tony - crédito Eumeo (John Leguizamo) en 'La Odisea' (Captura de video) Infobae América

La actriz Inde Navarrete también será reconocida con el galardón a mejor actriz revelación en cine por su papel en Obsession, producción que se ha convertido en un éxito de taquilla mundial y que ha superado los 500 millones de dólares en recaudación. El evento destaca así la emergencia de nuevas voces y talentos latinos en la pantalla grande, en un contexto de creciente diversidad y representación.

La entrega de estos galardones refuerza el papel protagónico que los creadores hispanos y latinos desempeñan en la transformación global de la industria audiovisual. El homenaje a John Leguízamo, en particular, subraya el impacto de su trayectoria en la apertura de espacios para nuevas generaciones de actores y cineastas de origen latino. Su trabajo no solo ha roto barreras de representación, sino que ha inspirado a miles de jóvenes artistas a perseguir carreras internacionales y a contar historias diversas en los principales escenarios del mundo.

Los galardones subrayan el papel clave de los latinos en la industria, y el homenaje a Leguízamo destaca su influencia en la apertura de oportunidades para nuevas generaciones - crédito REUTERS/Isabel Infantes
Los galardones subrayan el papel clave de los latinos en la industria, y el homenaje a Leguízamo destaca su influencia en la apertura de oportunidades para nuevas generaciones - crédito REUTERS/Isabel Infantes

La ceremonia del próximo 2 de octubre será además una vitrina para celebrar los logros recientes de la comunidad latina en Hollywood y para reconocer la calidad y la innovación de quienes siguen ampliando las fronteras del cine y la televisión. Con esta nueva distinción, Leguízamo reafirma su papel como referente indispensable en el panorama cultural internacional y como uno de los grandes embajadores del talento colombiano y latino en la industria del entretenimiento.

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