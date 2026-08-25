Técnico de Santa Fe confirmó las bajas que tendrá para el duelo de la Copa Sudamericana ante River Plate: “Lamentablemente”

El técnico uruguayo habló sobre las ausencias del "León" en el estadio Más Monumental de Buenos Aires-crédito @ESPNColombia/X

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El 26 de agosto de 2026, Santa Fe visitará a River Plate en el estadio Más Monumental de Buenos Aires, a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia) por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Será el regreso del cuadro “Cardenal” a Buenos Aires tras cinco años sin hacerlo, y en el cual tiene el mal recuerdo del partido que perdió ante River Plate por la pandemia del Covid-19, juego en el cual los argentinos jugaron sin arquero titular y varias bajas en el banco de los suplentes.

El técnico uruguayo explicó la lesión que sufrió el defensor Kevin Balanta en el Santa Fe vs. América de Cali-crédito Cristian Bayona/Colprensa

De esta forma, el cuadro dirigido por el uruguayo Pablo Repetto buscará dar el golpe ante el campeón del torneo en 2014, y en la rueda de prensa previa al juego ante el cuadro “Millonario”, el entrenador confirmó la dura baja de Kevin Balanta en defensa, además de las ausencias que tendrá en el arco con Andrés Mosquera Marmolejo.

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“Se confirmó lamentablemente la lesión de Kevin Balanta. Veníamos arrastrando lo de Marmolejo y Moreno, jugadores también importantes en nuestra idea, en lo que había sido el equipo. Pero también hay jugadores que están atrás, esperando la oportunidad, y que han demostrado, como es el caso puntual de Asprilla, a quien le ha tocado jugar estos dos partidos y lo ha hecho muy bien, con mucha personalidad”, dijo.

El capitán de Santa Fe estará disponible para el juego ante River-crédito Cristian Bayona/Colprensa

Por otra parte, Repetto confirmó que el volante Daniel Torres, ausente del juego ante América de Cali, el 22 de agosto de 2026 por un trauma que recibió al golpearse con el portero Weimar Asprilla, estará a disposición:

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“Estamos evaluando cuál será el once. Daniel está a disposición, independientemente de que no ha entrenado; entrenó ayer, pero está disponible y en estas horas iremos definiendo el equipo. Ya tenemos una idea, pero queremos tomarnos nuestras horas para tomar la última decisión y transmitirles a los jugadores cuál será el once que arranque. También tenemos una idea puntual del rival, que si bien la tenemos del partido anterior, sabemos que habrá alguna modificación que cambiará el análisis que hacemos de River.”

En la antesala del partido decisivo, el entrenador de Santa Fe explicó el panorama de bajas y la manera en la que el cuerpo técnico afronta la preparación del equipo, así como la evaluación constante del rival, que podría presentar variantes respecto al primer encuentro.

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Este es el grupo de convocados que tendrá Santa Fe para el partido ante River Plate

La ausencia del defensor Kevin Balanta será clave para el equipo de Pablo Repetto-crédito @SantaFe/X

Arqueros

Weimar Asprilla

Emiliano Contreras

Defensores

Helibelton Palacios

Emanuel Olivera

Mateo Puerta

Iván Scarpetta

Jean Caicedo

Jeison Angulo

Christian Mafla

Jhojan Zúñiga

Víctor Moreno

Volantes

Daniel Torres

Jhojan Torres

Kilian Toscano

Luis Palacios

Alexis Zapata

Maximiliano Lovera

Delanteros

Jáder Obrian

Franco Fagúndez

Nahuel Bustos

Hugo Rodallega

Martín Palacios

Christian Portocarrero

Así fue el partido de ida en el estadio El Campín

En lo que se refiere al encuentro de ida, disputado el 20 de agosto de 2026, Santa Fe y River no se hicieron daño, pese a que el cuadro bogotano fue superior en los 90 minutos.

La última visita del “Cardenal” a Argentina para jugar ante el “Millonario”, hay que ir al 19 de mayo de 2021, cuando por la fase de grupos de la Copa Libertadores, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo venció por 2-1 a los liderados en ese entonces por Harold Rivera.

Con goles de Fabrizio Angileri al minuto 3 y de Julián Álvarez al minuto 6, el cuadro argentino se llevó los puntos:

19 de agosto de 2026 - Copa Sudamericana: Santa Fe 0-0 River Plate

19 de mayo de 2021 - Copa Libertadores: River Plate 2-1 Santa Fe

6 de mayo de 2021 - Copa Libertadores: Santa Fe 0-0 River Plate

3 de mayo de 2018 - Copa Libertadores: Santa Fe 0-1 River Plate

5 de abril de 2018 - Copa Libertadores: River Plate 0-0 Santa Fe