Ministro de Ambiente posesionó a Sandra Bessudo como directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia

El acto de posesión se realizó este martes 25 de agosto de 2026 - crédito @ParquesColombia/X

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Sandra Bessudo asumió la dirección de Parques Nacionales Naturales de Colombia el martes 25 de agosto de 2026, en un acto encabezado por el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, según informaron el Ministerio de Ambiente y Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Sandra Bessudo es bióloga marina y asume la dirección general de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Según el Ministerio de Ambiente, cuenta con más de tres décadas de experiencia en gestión ambiental, investigación científica y conservación de ecosistemas marinos y costeros.

“El ministro Fabio Arjona dio la bienvenida a Sandra Bessudo, nueva directora de Parques Colombia, quien cuenta con más de tres décadas de experiencia en gestión ambiental, investigación científica y conservación de ecosistemas marinos y costeros (sic)”, indicó la entidad.

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Sandra Bessudo es bióloga marina y asume la dirección general de Parques Nacionales Naturales de Colombia - crédito @ParquesColombia/X

El Ministerio de Ambiente señaló que Bessudo ha dedicado su vida a la conservación y a la protección de la biodiversidad colombiana. La cartera añadió que la funcionaria asume el reto de liderar la protección de las áreas naturales del país.

Parques Nacionales Naturales de Colombia indicó que con su llegada se abre una nueva etapa en la entidad. También confirmó que quedó posesionada como directora general.

“Una experiencia que hoy pone al servicio de Parques Colombia para fortalecer la protección de la biodiversidad y sus ecosistemas (sic)”, indicó la cartera.

La trayectoria profesional de Sandra Bessudo

Según Parques Nacionales Naturales de Colombia, Bessudo es bióloga marina y tiene una maestría en Ciencias de la Vida y de la Tierra de la École Pratique des Hautes Études, en Francia. La entidad agregó que también es buzo profesional y fundadora de la Fundación Malpelo.

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“Bióloga marina y máster en Ciencias de la Vida y de la Tierra por la École Pratique des Hautes Études (Francia), es buzo profesional y fundadora de la Fundación Malpelo. Fue Alta Consejera Presidencial para la Gestión Ambiental, directora de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, presidenta de la Comisión Colombiana del Océano y guardaparque de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente (sic)”, indicó la entidad.

Según Parques Nacionales Naturales de Colombia, Bessudo es bióloga marina y tiene una maestría en Ciencias de la Vida y de la Tierra de la École Pratique des Hautes Études, en Francia - crédito @ParquesColombia/X

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, la nueva directora reúne más de 30 años de experiencia en gestión ambiental, investigación científica y conservación de ecosistemas marinos y costeros. Esa trayectoria respalda su llegada al cargo, según la cartera.

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Su experiencia en conservación y su regreso a Parques Nacionales

Ambas fuentes destacaron su vínculo previo con la institución y su trabajo en territorio. El ministerio informó que fue guardaparques y que encabezó durante más de una década la protección del Santuario de Fauna y Flora Malpelo.

Según Parques Nacionales Naturales de Colombia, también fue Alta Consejera Presidencial para la Gestión Ambiental, directora de APC-Colombia y presidenta de la Comisión Colombiana del Océano. La entidad precisó además que integró la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente como guardaparque.

Según Parques Nacionales Naturales de Colombia, Bessudo es bióloga marina y tiene una maestría en Ciencias de la Vida y de la Tierra de la École Pratique des Hautes Études, en Francia - crédito @ParquesColombia/X

Parques Nacionales Naturales de Colombia señaló que Bessudo regresa a la entidad para poner su experiencia al servicio de la protección de la vida y la biodiversidad del país. El Ministerio de Ambiente enmarcó su nombramiento en la defensa de las áreas naturales de Colombia.

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“Hoy regresa a esta casa para asumir el reto de liderar Parques Nacionales Naturales de Colombia y poner su experiencia al servicio de la protección de la vida y la biodiversidad de nuestro país (sic)”, indicó la entidad en su cuenta oficial de X.

La trayectoria de Bessudo se caracteriza por integrar ciencia, gestión ambiental y activismo. Su relación con el mar comenzó en la infancia, cuando descubrió su vocación al observar los desafíos ambientales en la isla, según relató en una entrevista publicada en marzo de 2025 en Semana.

Bessudo recuerda que su primer acercamiento al océano fue a los cuatro años y que, desde entonces, percibió los daños provocados por la pesca industrial y el deterioro de los arrecifes. Estas experiencias marcaron su compromiso en la protección marina.

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Ahora enfrenta el desafío de diseñar políticas que equilibren conservación y desarrollo sostenible en los parques nacionales, donde la protección enfrenta amenazas de actividades extractivas, tráfico de especies y cultivos ilícitos.