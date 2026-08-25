Suspender el reconocimiento deportivo al Pasto le pidió Acolfutpro al Ministerio del Deporte: deben salarios y liquidaciones al plantel femenino

Deportivo Pasto quedó eliminado de los cuadrangulares del Fútbol Profesional Femenino - crédito Dimayor

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La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, Acolfutpro, denunció que Deportivo Pasto adeuda el salario de julio y lo corrido de agosto a su plantel profesional femenino y pidió al Ministerio del Deporte suspender el reconocimiento deportivo del club, una medida que la agremiación fundamentó en el artículo ocho de la Ley 1445 de 2011.

La solicitud formal ante la cartera de Deporte se conoció junto con la acusación pública de que también siguen pendientes las liquidaciones de futbolistas que ya terminaron su vínculo contractual con la institución.

La agremiación hizo pública su posición a través de una publicación en su cuenta oficial, en la que cuestionó de forma directa la situación financiera del club con sus futbolistas. Allí señaló que sigue pendiente el pago del salario de julio y de lo causado en agosto, además de las liquidaciones de exjugadoras.

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Post de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales sobre la situación de Deportivo Pasto - crédito X

“Es inaceptable que, a la fecha, @DeporPasto adeude el salario de julio y lo corrido de agosto a su plantel profesional femenino, además de las liquidaciones a las futbolistas que ya terminaron contrato”, dice el post con en el pronunciamiento.

Acolfutpro sostuvo que el atraso ya afecta gastos esenciales de las jugadoras. “La situación es crítica para nuestras compañeras, quienes no cuentan con su mínimo vital, lo que afecta su sustento diario y compromete necesidades básicas como el transporte y el pago de sus arriendos”, afirmó la agremiación.

La petición elevada al Ministerio del Deporte fue presentada, según la organización, “en estricto cumplimiento del Artículo 8 de la Ley 1445 de 2011”. En la misma comunicación, la asociación reclamó una intervención institucional frente a los incumplimientos que denuncia.

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Acolfutpro pide liquidación del Deportivo Pereira por falta de pago

Acolfutpro anunció la solicitud de liquidación judicial del Deportivo Pereira por incumplimientos laborales. - crédito @acolfutpro/X

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, Acolfutpro, pidió este lunes la liquidación judicial de Deportivo Pereira ante la Superintendencia de Sociedades por el incumplimiento en el pago de salarios al plantel y a otros trabajadores, una medida que podría llevar a la disolución del club y a la venta de sus activos para cubrir deudas laborales y compromisos económicos.

La solicitud se apoyó en una situación salarial que, según comunicó el sindicato, incluye el pago pendiente del mes de julio y de la primera quincena de agosto de 2026 para los futbolistas de la plantilla. En otros empleados del club, el atraso equivale a cuatro quincenas.

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Acolfutpro sostuvo que esas acreencias corresponden a obligaciones posteriores al acuerdo de reorganización al que fue admitido el club en enero de 2026. Bajo la Ley 1116 de 2006, ese tipo de obligaciones debe pagarse con preferencia y su incumplimiento constituye una causal para pedir la liquidación judicial.

-crédito Richard Dangond/Colprensa

El sindicato hizo pública su decisión a través de sus canales oficiales y la presentó como una acción de protección de derechos laborales. En su pronunciamiento afirmó: “Nuestros compañeros del Pereira, quienes ven afectado su sustento y el de sus familias, merecen respeto, cumplimiento y condiciones laborales dignas”.

El conflicto había escalado días antes. El 21 de agosto, el plantel profesional de Deportivo Pereira difundió un comunicado conjunto con Acolfutpro en el que denunció los atrasos salariales y alertó sobre posibles medidas de presión si no se resolvían las obligaciones pendientes.

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En ese texto, los futbolistas describieron un cuadro más amplio que el retraso en los pagos. “La inestabilidad e incertidumbre administrativa que atraviesa el Deportivo Pereira impacta de manera directa el desarrollo normal de las labores operativas del club y afecta negativamente nuestro trabajo, en cuanto a la preparación deportiva y al rendimiento en la competencia”, señalaron.

A pesar de ese escenario, el plantel decidió disputar el partido de la Liga BetPlay Dimayor frente a Alianza F.C. en Valledupar. La plantilla dijo que asistió “como muestra de respeto hacia la ciudadanía de Pereira, a nuestra hinchada y, de manera especial, a todas las personas que afrontan momentos difíciles debido a la reciente emergencia”.

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