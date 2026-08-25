Impresionante ataque quedó en video: un habitante de calle golpeó a un hombre con un bate para robarle la bicicleta en Bogotá

Un habitante de calle agredió con un bate a un ciudadano para robarle la bicicleta en el sur de Bogotá - crédito Pasa en Bogotá/X

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En la noche del lunes 24 de agosto, un violento asalto en el sur de Bogotá dejó a un ciudadano gravemente herido.

El incidente se produjo en el barrio San Antonio, en la localidad Antonio Nariño, cuando un habitante de calle atacó a un hombre con un bate para arrebatarle su bicicleta.

Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que la víctima llegaba a su vivienda alrededor de las 7:30 p. m.. Apenas descendió de la bicicleta, fue sorprendido y agredido de forma repentina. El atacante, tras golpearlo, huyó rápidamente con el vehículo.

Durante el ataque, la víctima pidió ayuda, lo que motivó la reacción inmediata de una mujer que salió corriendo detrás del agresor durante varios metros. Sin embargo, este logró escapar antes de ser alcanzado. Un segundo vecino también acudió en auxilio, prestando los primeros apoyos al herido mientras permanecía en el suelo.

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El robo de la bicicleta se registró en la localidad Antonio Nariño cuando la víctima llegaba a su vivienda - crédito Captura de video

El hecho generó alarma entre los habitantes del sector, quienes presenciaron la secuencia registrada por las cámaras y difundida posteriormente en redes sociales. La presencia de testigos fue clave para que la víctima recibiera atención rápida.

El hombre herido fue trasladado de urgencia a un centro asistencial debido a la gravedad de sus lesiones. Las autoridades iniciaron la búsqueda del responsable, mientras crece la preocupación por la seguridad en la zona y se multiplican los llamados de vecinos para reforzar la vigilancia en el sector.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, “Este tipo de basuras son las que realmente NO tienen forma de rehabilitación, son plaga para la sociedad. Estas personas deberían estar tras las rejas sin ver la luz o al menos haciendo trabajo social en vez de andar matando y robando a diestra y siniestra”; “Antes había algo llamado el F2 o “Mano megra”, funcionaba y era eficaz. Debería volver"; “Que plaga, gente que no le aporta nada a la sociedad, no se que hacer por ahí libres como si nada”; “Y siguen defendiendo a esa plaga, limpieza social es necesaria con todos esos hijueputas que donde tengan en chance lo matan a uno”: fueron algunos de los mensajes.

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La víctima fue sorprendida en cuestión de segundos, según las imágenes del ataque - crédito Pasa en Bogotá/X

Capturaron a habitante de calle que retuvo como rehén a mujer y la amenazó con un cuchillo: este fue el desenlace del video viral

Un episodio de tensión extrema se vivió en Bogotá el viernes 17 de julio de 2026, cuando una mujer fue tomada como rehén por un hombre armado con cuchillo en la intersección de la avenida carrera 68 con calle 17, en la localidad de Puente Aranda.

La acción rápida de las autoridades y la alerta de los ciudadanos evitaron que la situación escalara a consecuencias mayores. La escena, grabada por numerosos testigos, muestra el momento en que el agresor sujeta a la víctima por el cuello y la conduce por la acera, rodeado de una multitud creciente y de varios agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá.

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El operativo policial buscó contener al hombre y persuadirlo para que liberara a la mujer, mientras la tensión se extendía entre quienes presenciaban el hecho y los internautas que seguían la noticia a través de las redes sociales.

Un hombre con arma blanca retuvo a una mujer con un arma blanca, en un presunto intento de robo en el suroccidente de Bogotá. Las autoridades capturaron al sujeto - crédito @ColombiaOscura/X

La respuesta oficial confirmó que, tras varios minutos de incertidumbre, los uniformados lograron la detención del atacante. La víctima fue trasladada inmediatamente para una evaluación médica y, según el informe policial, no sufrió lesiones. Este dato tranquilizó a la comunidad, que había seguido con preocupación el desenlace del caso.

El incidente se desarrolló a plena luz del día y fue ampliamente registrado en videos y fotografías, que circularon rápidamente en redes sociales. Las imágenes mostraban la presión de los testigos y la cuidadosa intervención de los policías, quienes mantuvieron la distancia adecuada y priorizaron el diálogo con el agresor, visiblemente alterado.

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