Saqueaderos en Cali: vecinos alertan que están robando en edificios afectados por el terremoto

Los residentes del edificio Los Laureles, en Cali, afrontan una doble emergencia: tras los daños estructurales causados por el terremoto del 10 de agosto, familias damnificadas denuncian que personas ajenas han ingresado a saquear y vandalizar los apartamentos, mientras la restricción de acceso para los propietarios y la insuficiente presencia policial alimentan la angustia y la indignación en la zona afectada - crédito @LaRegiaReal / X

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La preocupación de los residentes de Cali ha crecido luego de que, tras el terremoto del 10 de agosto, surgieran denuncias de presuntos saqueos en edificios afectados. La emergencia no solo ha dejado daños estructurales, sino que también ha permitido que personas ajenas ingresen a las viviendas, según reclamos de los propios damnificados.

Vecinos del edificio Los Laureles han utilizado redes sociales para exponer la situación. Una ciudadana, identificada en la cuenta de X como @laregia, expresó: “¿Cómo es posible que a las personas dueñas de sus apartamentos no las dejen ingresar por sus pertenencias, pero que los ladrones sí ingresen a sus anchas?”

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Solicitudes urgentes de protección y presencia policial

Las familias afectadas han insistido en que no han podido entrar a recuperar sus objetos personales. En cambio, han visto cómo puertas forzadas y gabinetes de emergencia violentados evidencian el paso de saqueadores.

Familias damnificadas no han podido recuperar sus pertenencias, ya que el ingreso a los apartamentos permanece restringido mientras se evalúa la seguridad estructural del edificio - crédito @LaRegiaReal / X

“Difícilmente hago una solicitud de este tamaño en redes sociales, pero por favor, señores Alcaldía de Cali, señor alcalde Eder. Con el mayor de los respetos, pero con un dolor en el corazón queremos darle a conocer la situación que se está viviendo en el edificio familiar Los Laureles en Cali; solicitamos de su amable y urgente intervención”, pidió la afectada.

La ciudadana, en su llamado, también dirigió una solicitud al presidente Abelardo De La Espriella: “Ayúdanos, por favor, tal vez con policía militar; el vandalismo presentado en el edificio ha sido de unos niveles increíbles, los dueños están desesperados”.

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En un video difundido en redes sociales, la mujer relató la situación vivida el 24 de agosto: “Hoy, 24 de agosto en una situación muy compleja hoy porque no nos mandan policía, no nos han mandado policía en todo el día, ni la van a mandar en la noche, que porque los trasladaron. Acá nosotros vimos, ya les voy a mostrar en un video que les grabé. Lo que hicieron los ladrones fue que vandalizaron los gabinetes de bomberos que teníamos en todos los pisos, se robaron las hachas y violentaron las puertas de los apartamentos que habían quedado cerradas y por eso fue que se pudieron meter a robar. Así que si ya ellos tienen la herramienta, ya saben lo que tienen que hacer y todo, y aquí sin vigilancia y sin policía, muy difícil”.

Vecinos del edificio Los Laureles en Cali han denunciado públicamente la falta de presencia policial tras el terremoto, lo que habría permitido el ingreso de saqueadores durante las noches - crédito @LaRegiaReal / X

La afectada también manifestó la incertidumbre de los vecinos: “¿En quién confía uno aquí? O sea, ¿cómo hacemos para que nos ayuden a protegernos, a proteger, eh, los bienes? Por favor, o sea, de verdad necesitamos ayuda”.

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Autoridades y medidas de reacción ante los saqueos en Cali

Frente a estas denuncias, la Policía Metropolitana de Cali declaró a El País que hasta el 24 de agosto no se habían recibido denuncias formales por saqueos. Un vocero de la institución instó a la ciudadanía a acudir a las autoridades si se presenta algún hurto o delito.

De acuerdo con la Policía, ya se han dispuesto patrullas y mecanismos de reacción en los puntos más afectados por el sismo. El objetivo es responder con rapidez ante posibles incidentes y proteger las zonas en observación estructural.

Los residentes solicitaron al alcalde Alejandro Eder y al presidente Abelardo De La Espriella el refuerzo urgente de la seguridad, incluso con apoyo de policía militar - crédito EFE/ Ernesto Guzmán

Las imágenes y testimonios muestran gabinetes contra incendios desvalijados, puertas violentadas y la desesperación de quienes sienten que sus bienes siguen en riesgo. “Miren, desvalijaron los gabinetes contra incendios, se llevaron extintores, hachas, todos los componentes e hicieron esto en todas las puertas, pero las puertas están violentadas. Todas, a excepción de las de los apartamentos, que quedaron abiertos. Pero todas tienen indicios de vandalización, todas”, agregó la denunciante.

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La situación evidencia que la crisis derivada del terremoto no es solo estructural, sino también social y de seguridad. Mientras tanto las denuncias por los damnificados siguen apareciendo en redes sociales.