Kimberly Reyes reveló por qué sigue soltera con fuerte mensaje a los hombres: “Esa masculinidad tampoco puede estar tan frágil”

La colombiana describió la versión de sí misma que emerge cuando está en pareja - crédito @emfuror/IG

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Kimberly Reyes atribuyó su soltería a una razón que, según ella misma admitió, la dejó pensando durante horas: la vida la obligó a convertirse en una mujer que resuelve todo sola, y eso, le dijeron, intimida a los hombres.

La actriz colombiana compartió el episodio en un video en el que relató la conversación que la motivó a hablar. Alguien le dijo que no tiene pareja porque proyecta “la energía masculina muy arriba” y no deja espacio para que el hombre tome las riendas.

Reyes no rechazó del todo la idea, pero sí puso el dedo en la llaga: esa fortaleza no es una elección de carácter, sino el resultado de años de aprender a sostenerse sola.

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Por qué Kimberly Reyes dice que es como es

“No soy así porque yo quiera ser así. Yo soy así porque la vida me ha empujado a que sea de cierta manera”, explicó la actriz. Acostumbrada a resolver, a mantenerse y a construir la vida que quiere sin depender de nadie, reconoció que ese modo de funcionar puede cerrarle puertas en el terreno sentimental.

A través de sus redes, la actriz destacó la importancia de no destruir a otros mediante comentarios negativos - crédito @kimberlyreyesh/Instagram

Con todo, su postura no es la de cambiar, sino la de esperar al hombre que esté a la altura. “Tiene que tener más fuerza que yo”, fue su conclusión. No busca a alguien que ignore su autonomía, sino a alguien que la vea, la reconozca y aun así tome la iniciativa: “Yo sé que ella puede con todo, yo sé que ella viene, va, resuelve, pero mi amor, ya me encargué”, imaginó que ese hombre le diría algún día.

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Reyes describió ese momento como el que cambiaría todo. Cuando llegue esa sensación, dijo, ya no necesitará sostener sola el peso de lo cotidiano y podrá “disfrutar de su energía femenina”. Hasta entonces, no está dispuesta a fingir una fragilidad que no siente.

El mensaje directo a los hombres

La reflexión no terminó en su historia personal. La actriz, que dice que la mayoría de sus amigos son hombres, les lanzó una advertencia sin rodeos: los nota “más sensibles” que antes, y eso, a su juicio, es un problema.

“Esa masculinidad tampoco puede estar tan frágil”, afirmó. La frase resume su posición: no es que ella no quiera ceder espacio, es que ese espacio hay que ganárselo.

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La actriz barranquillera reflexionó sobre su participación en el pódcast 'Vos podés' y compartió un llamado a la empatía en un mensaje en Instagram - crédito @kimberlyreyesh/Instagram

Para ilustrarlo, describió la versión de sí misma que aparecería si encontrara a la persona correcta. “A mí que me encanta cocinar, déjame cocinar para ti. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te atiendo? ¿Cómo te hago sentir especial, mi vida?”, enumeró. Esa disposición existe, aclaró, pero tiene condiciones.

El cierre fue tan directo como el resto del mensaje: “Si tú, papito, quieres algo, ponte las pilas”.

Su matrimonio con Federico Severini

La última relación confirmada y documentada de Kimberly Reyes fue su matrimonio con Federico Severini, un empresario y emprendedor que no pertenece al mundo del espectáculo. Fue la propia madre de la actriz quien los presentó. A los ocho meses de noviazgo, Severini le propuso matrimonio, y en 2016 celebraron una boda civil en Las Vegas.

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Kimberly Reyes y su esposo Federico Severini

Dos años después, en 2018, formalizaron su unión con una ceremonia religiosa en la iglesia de Santo Toribio, en Cartagena.

La relación, sin embargo, no resistió el paso del tiempo. A partir de 2020 comenzaron a circular rumores de una crisis matrimonial. La pareja intentó salvar el vínculo, incluso con terapia de pareja, pero en febrero de 2022 Reyes confirmó públicamente la separación.

Los rumores con Beéle

Desde entonces, la actriz no ha oficializado ninguna relación. El episodio más reciente que generó especulaciones fue el que la vinculó con el cantante barranquillero Beéle —conocido por éxitos como Frente Al Mar— a partir de octubre de 2025, cuando ambos fueron vistos juntos en un hotel en Honduras.

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Ante la insistencia del público, Reyes respondió con una frase que se volvió viral: “La gente tiene más fe en mi vida amorosa que yo misma”. La declaración fue interpretada mayoritariamente como un desmentido, aunque no frenó las especulaciones. Ni ella ni Beéle han confirmado ni negado un romance hasta la fecha.