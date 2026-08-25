Unos 700 policías estarán en el estadio El Campín de Bogotá durante los partidos más importanes: estas serán las novedades para el clásico capitalino

El partido se tuvo que suspender por alrededor de 30 minutos por los disturbios - crédito Cristian Bayona/Colprensa

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El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, anunció un endurecimiento en los controles de seguridad dentro y fuera del estadio El Campín tras los recientes enfrentamientos entre hinchas de Santa Fe y América. Las nuevas medidas incluyen la reasignación completa de la requisa a la Policía Metropolitana y la realización de inspecciones adicionales para evitar el ingreso de elementos cortopunzantes y la presencia de caletas en el recinto deportivo.

Quintero detalló que, a partir de los hechos ocurridos, el operativo de seguridad para partidos de clase A contará con aproximadamente setecientos uniformados, tanto dentro como en el entorno del estadio. La autoridad local justificó la magnitud del despliegue por la gravedad de los incidentes recientes, en los que 17 personas resultaron afectadas. Como respuesta inmediata, se impusieron ocho comparendos a los responsables de los desórdenes.

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El anuncio se realizó durante una rueda de prensa, en la que Quintero también confirmó la prohibición de la hinchada visitante para el próximo clásico entre Santa Fe y Millonarios, en un intento por evitar nuevos disturbios.

Fue necesaria la intervención del UNDMO para controlar a los fanáticos - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Gustavo Quintero explicó que, hasta ahora, el proceso de requisa y control dentro del estadio era responsabilidad del organizador del evento. A partir de los incidentes del pasado encuentro, la tarea recaerá directamente en la Policía Metropolitana de Bogotá.

“¿Qué vamos a hacer ahora? Va a ser directamente la Policía Metropolitana de Bogotá”, señaló el secretario de Gobierno. Quintero enfatizó que se trata de una destinación de capacidad considerable y que responde a la necesidad de frenar la entrada de armas al estadio: “Cada partido clase A requiere más o menos, aproximadamente 700 uniformados de policía, tanto en el estadio como en el entorno del estadio. Eso es una destinación de capacidad bastante alta, pero dados los acontecimientos, vamos a tener que hacerlo, vamos a fortalecerlo, porque no nos puede pasar que sigan ingresando elementos cortopunzantes al estadio”.

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La administración distrital coordinará con Sencia la realización de inspecciones dentro de El Campín, con el objetivo de detectar caletas o lugares donde se puedan guardar armas blancas u otros elementos prohibidos.

“Vamos a hacer también, junto con Sencia, algunas inspecciones dentro del mismo estadio para evitar que haya caletas o lugares donde pueda haber guardados este tipo de elementos”, precisó Quintero. El funcionario recalcó que la prioridad es erradicar cualquier mecanismo que facilite la entrada o el ocultamiento de objetos peligrosos.

El Clásico Capitalino se jugaría sin hinchada de visitante: Santa Fe será local

Las autoridades habrían impuesto ocho comparendos por la invasión al terreno de juego - crédito Colprensa - Cristian Bayona

Respecto al próximo clásico entre Santa Fe y Millonarios, Gustavo Quintero fue categórico: “El partido se va a jugar sin hinchada visitante”. El secretario explicó que la decisión responde al análisis de los hechos recientes y a la necesidad de minimizar riesgos.

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“Después de lo que sucedió, no hay garantías para recibir público visitante en este tipo de partidos. Priorizamos la seguridad de los asistentes y el normal desarrollo del evento”, expresó Quintero en la rueda de prensa. La medida busca garantizar que no se repitan hechos similares y se preserve la integridad de todos los asistentes.

Refuerzo de la seguridad permitió la incautación de armas blancas previo al partido de Nacional vs. Fortaleza FC

La Policía incautó armas cortopunzantes y sustancias estupefacientes en los accesos al estadio El Campín - crédito @PoliciaBogota / X

La Policía de Bogotá reforzó el operativo de seguridad en El Campín antes del partido entre Atlético Nacional y Fortaleza y decomisó armas cortopunzantes y estupefacientes, una respuesta adoptada el domingo 23 de agosto tras los disturbios ocurridos la noche anterior en el clásico entre Santa Fe y América de Cali y ante las alertas por la violencia de barras bravas en los estadios del país.

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La institución instaló filtros en los alrededores y en las puertas de acceso al estadio Nemesio Camacho El Campín, con requisas exhaustivas y vigilancia reforzada para impedir el ingreso de objetos prohibidos y prevenir hechos de intolerancia. La propia Policía confirmó en sus redes sociales que en esos procedimientos fueron halladas varias armas cortopunzantes y dosis de estupefacientes.

“Previo al partido entre Nacional y Fortaleza, avanza el dispositivo de seguridad en El Campín. Los controles ya dejan resultados: armas cortopunzantes y estupefacientes incautados. Un mensaje claro: no vamos a permitir hechos de intolerancia, Bogotá se respeta”, publicó la institución en su cuenta oficial.

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