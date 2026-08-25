Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Unos 700 policías estarán en el estadio El Campín de Bogotá durante los partidos más importanes: estas serán las novedades para el clásico capitalino

Los disturbios del partido entre Independiente Santa Fe vs. América de Cali provocó una inspección de parte de las autoridades y Sencia para identificar sitios en donde pueden esconderse armas

El partido se tuvo que suspender por alrededor de 30 minutos por los disturbios - crédito Cristian Bayona/Colprensa
El partido se tuvo que suspender por alrededor de 30 minutos por los disturbios - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Guardar

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, anunció un endurecimiento en los controles de seguridad dentro y fuera del estadio El Campín tras los recientes enfrentamientos entre hinchas de Santa Fe y América. Las nuevas medidas incluyen la reasignación completa de la requisa a la Policía Metropolitana y la realización de inspecciones adicionales para evitar el ingreso de elementos cortopunzantes y la presencia de caletas en el recinto deportivo.

Quintero detalló que, a partir de los hechos ocurridos, el operativo de seguridad para partidos de clase A contará con aproximadamente setecientos uniformados, tanto dentro como en el entorno del estadio. La autoridad local justificó la magnitud del despliegue por la gravedad de los incidentes recientes, en los que 17 personas resultaron afectadas. Como respuesta inmediata, se impusieron ocho comparendos a los responsables de los desórdenes.

PUBLICIDAD

El anuncio se realizó durante una rueda de prensa, en la que Quintero también confirmó la prohibición de la hinchada visitante para el próximo clásico entre Santa Fe y Millonarios, en un intento por evitar nuevos disturbios.

Fue necesaria la intervención del UNDMO para controlar a los fanáticos - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Fue necesaria la intervención del UNDMO para controlar a los fanáticos - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Gustavo Quintero explicó que, hasta ahora, el proceso de requisa y control dentro del estadio era responsabilidad del organizador del evento. A partir de los incidentes del pasado encuentro, la tarea recaerá directamente en la Policía Metropolitana de Bogotá.

“¿Qué vamos a hacer ahora? Va a ser directamente la Policía Metropolitana de Bogotá”, señaló el secretario de Gobierno. Quintero enfatizó que se trata de una destinación de capacidad considerable y que responde a la necesidad de frenar la entrada de armas al estadio: “Cada partido clase A requiere más o menos, aproximadamente 700 uniformados de policía, tanto en el estadio como en el entorno del estadio. Eso es una destinación de capacidad bastante alta, pero dados los acontecimientos, vamos a tener que hacerlo, vamos a fortalecerlo, porque no nos puede pasar que sigan ingresando elementos cortopunzantes al estadio”.

PUBLICIDAD

La administración distrital coordinará con Sencia la realización de inspecciones dentro de El Campín, con el objetivo de detectar caletas o lugares donde se puedan guardar armas blancas u otros elementos prohibidos.

“Vamos a hacer también, junto con Sencia, algunas inspecciones dentro del mismo estadio para evitar que haya caletas o lugares donde pueda haber guardados este tipo de elementos”, precisó Quintero. El funcionario recalcó que la prioridad es erradicar cualquier mecanismo que facilite la entrada o el ocultamiento de objetos peligrosos.

El Clásico Capitalino se jugaría sin hinchada de visitante: Santa Fe será local

Las autoridades habrían impuesto ocho comparendos por la invasión al terreno de juego - crédito Colprensa - Cristian Bayona
Las autoridades habrían impuesto ocho comparendos por la invasión al terreno de juego - crédito Colprensa - Cristian Bayona

Respecto al próximo clásico entre Santa Fe y Millonarios, Gustavo Quintero fue categórico: “El partido se va a jugar sin hinchada visitante”. El secretario explicó que la decisión responde al análisis de los hechos recientes y a la necesidad de minimizar riesgos.

“Después de lo que sucedió, no hay garantías para recibir público visitante en este tipo de partidos. Priorizamos la seguridad de los asistentes y el normal desarrollo del evento”, expresó Quintero en la rueda de prensa. La medida busca garantizar que no se repitan hechos similares y se preserve la integridad de todos los asistentes.

Refuerzo de la seguridad permitió la incautación de armas blancas previo al partido de Nacional vs. Fortaleza FC

La Policía incautó armas cortopunzantes y sustancias estupefacientes en los accesos al estadio El Campín - crédito @PoliciaBogota / X
La Policía incautó armas cortopunzantes y sustancias estupefacientes en los accesos al estadio El Campín - crédito @PoliciaBogota / X

La Policía de Bogotá reforzó el operativo de seguridad en El Campín antes del partido entre Atlético Nacional y Fortaleza y decomisó armas cortopunzantes y estupefacientes, una respuesta adoptada el domingo 23 de agosto tras los disturbios ocurridos la noche anterior en el clásico entre Santa Fe y América de Cali y ante las alertas por la violencia de barras bravas en los estadios del país.

La institución instaló filtros en los alrededores y en las puertas de acceso al estadio Nemesio Camacho El Campín, con requisas exhaustivas y vigilancia reforzada para impedir el ingreso de objetos prohibidos y prevenir hechos de intolerancia. La propia Policía confirmó en sus redes sociales que en esos procedimientos fueron halladas varias armas cortopunzantes y dosis de estupefacientes.

“Previo al partido entre Nacional y Fortaleza, avanza el dispositivo de seguridad en El Campín. Los controles ya dejan resultados: armas cortopunzantes y estupefacientes incautados. Un mensaje claro: no vamos a permitir hechos de intolerancia, Bogotá se respeta”, publicó la institución en su cuenta oficial.

Temas Relacionados

Estadio El CampínSecretaria de GobiernoSanta FeMillonarios FCColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Técnico de River Plate defendió al colombiano Rafael Santos Borré en medio de su sequía goleadora: “El arco se les va a abrir”

Eduardo “Chacho” Coudet respaldó al colombiano, que suma un tanto en ocho juegos desde su regreso, y pidió más generación de chances antes de la revancha con Santa Fe por la Copa Sudamericana

Técnico de River Plate defendió al colombiano Rafael Santos Borré en medio de su sequía goleadora: “El arco se les va a abrir”

Autoridades argentinas prohibieron el banderazo de hinchas de Santa Fe por lo ocurrido en el partido contra América en El Campín

Toda concentración de hinchas colombianos en Buenos Aires será dispersada y aquellos que sean detenidos por las autoridades serán incluidos en una lista en donde se registrará a aquellos que tienen prohibido su ingreso

Autoridades argentinas prohibieron el banderazo de hinchas de Santa Fe por lo ocurrido en el partido contra América en El Campín

Técnico de Santa Fe confirmó las bajas que tendrá para el duelo de la Copa Sudamericana ante River Plate: “Lamentablemente”

El cuadro de Pablo Repetto llega al Más Monumental para la vuelta de los octavos de la Copa Sudamericana con Kevin Balanta lesionado y sin Andrés Mosquera Marmolejo, mientras define el once inicial

Técnico de Santa Fe confirmó las bajas que tendrá para el duelo de la Copa Sudamericana ante River Plate: “Lamentablemente”

EN VIVO - Independiente del Valle vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido de vuelta en octavos de final de la Copa Libertadores 2026

El equipo Pijao dejó escapar la oportunidad de irse en ventaja en la serie ante su gente, perdiendo 1-0 en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué

EN VIVO - Independiente del Valle vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido de vuelta en octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Suspender el reconocimiento deportivo al Pasto le pidió Acolfutpro al Ministerio del Deporte: deben salarios y liquidaciones al plantel femenino

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales aseguró que se les debe a las jugadoras los dos últimos meses de pago

Suspender el reconocimiento deportivo al Pasto le pidió Acolfutpro al Ministerio del Deporte: deben salarios y liquidaciones al plantel femenino
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Robert Farah expresó curiosa disculpa por llamar “animal” a Emiro Navarro en ‘Masterchef Celebrity’: “Me refería a un animal tierno”

Robert Farah expresó curiosa disculpa por llamar “animal” a Emiro Navarro en ‘Masterchef Celebrity’: “Me refería a un animal tierno”

El colombiano John Leguízamo será homenajeado en Hollywood por su trayectoria y aporte al cine latino

Mariana Zapata mostró los daños en su edificio tras el terremoto y reflexionó sobre su proceso de recuperación: “El mañana es incierto”

Juliana Calderón lanzó polémica declaración sobre el enfrentamiento entre Aida Victoria Merlano y ‘El Agropecuario’: “No sea morronga”

El cuerpo de Kaleth Morales sería desenterrado: estas son las razones de la familia para exhumar los restos del fallecido cantante vallenato

Deportes

Técnico de River Plate defendió al colombiano Rafael Santos Borré en medio de su sequía goleadora: “El arco se les va a abrir”

Técnico de River Plate defendió al colombiano Rafael Santos Borré en medio de su sequía goleadora: “El arco se les va a abrir”

Autoridades argentinas prohibieron el banderazo de hinchas de Santa Fe por lo ocurrido en el partido contra América en El Campín

Técnico de Santa Fe confirmó las bajas que tendrá para el duelo de la Copa Sudamericana ante River Plate: “Lamentablemente”

EN VIVO - Independiente del Valle vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido de vuelta en octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Suspender el reconocimiento deportivo al Pasto le pidió Acolfutpro al Ministerio del Deporte: deben salarios y liquidaciones al plantel femenino