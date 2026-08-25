Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Esta es la joven colombiana de 15 años que participará en la construcción de un satélite lunar en la India

María de los Ángeles Izquierdo fue la única seleccionada entre 100 colombianas participantes

Con solo 15 años, María de los Ángeles Izquierdo se convirtió en la única colombiana seleccionada para la Misión ShakthiSAT 2026 en la India, donde jóvenes de más de 100 países colaborarán en la construcción de un nanosatélite. Su elección representa un hito para la educación científica en Colombia y un ejemplo de empoderamiento juvenil - crédito Alcaldía de Palmira / Facebook

Guardar

María de los Ángeles Izquierdo es la única representante de Colombia en la Misión ShakthiSAT 2026 en la India, un evento que reunirá a adolescentes de 108 países para diseñar y construir un nanosatélite. Esta oportunidad marca un antes y un después en la vida de la joven de 15 años, nacida en Palmira, Valle del Cauca.

La estudiante del Instituto Educativo María Antonia Penagos, sede Megacolegio, obtuvo este logro tras superar un proceso de selección en el que participaron 100 jóvenes colombianas apasionadas por la robótica, la programación y la ingeniería aeroespacial.

Participación en un proyecto internacional de ciencias espaciales

María de los Ángeles relató a Semana que su interés por la ciencia surgió a los 12 años, cuando ingresó al programa Tecnovation Girls Colombia. “Comencé cuando tenía unos 12 años con un programa llamado Tecnovation Girls Colombia, que busca capacitar a niñas en áreas STEM”, explicó. La experiencia la llevó a convertirse en cuartofinalista mundial y, posteriormente, a participar en She is Astronauta, donde tuvo su primer contacto con la NASA.

PUBLICIDAD

La estudiante de Palmira, Valle del Cauca, se destacó entre 100 participantes colombianas y participará en la construcción de un nanosatélite junto a adolescentes de todo el mundo - crédito Alcaldía de Palmira
La estudiante de Palmira, Valle del Cauca, se destacó entre 100 participantes colombianas y participará en la construcción de un nanosatélite junto a adolescentes de todo el mundo - crédito Alcaldía de Palmira

La joven también es estudiante de ciencias espaciales en la NASA y formó parte de entrenamientos virtuales con universidades de Estados Unidos. “He cursado algunos estudios preuniversitarios en universidades de Estados Unidos, tanto de forma virtual como con la NASA”, contó. Su formación se consolidó con la selección para la Misión ShakthiSAT de Isro, la agencia espacial india. Allí, colaborará en el desarrollo de un nanosatélite que orbitará en la órbita terrestre baja.

Proceso de selección y preparación

El paso previo a su designación fue un concurso organizado por la Agencia Espacial Colombiana (AEC). Pilar Zamora, presidenta y fundadora de la entidad, detalló que participaron 108 países. Cada nación eligió un grupo de niñas con aptitudes en ciencias, matemáticas, química y física, y la AEC capacitó a las candidatas locales durante un año en temas como construcción de satélites, programación de software, análisis de datos y lanzamientos.

PUBLICIDAD

“Seleccionamos a María de Los Ángeles Izquierdo porque fue la primera en demostrar que había completado todos los módulos”, explicó Zamora. Para muchas seleccionadas, será la primera vez que viajan fuera de su país y conviven con adolescentes de otras regiones del mundo, desde África hasta Oceanía.

María de los Ángeles Izquierdo fue seleccionada como la única representante de Colombia en la Misión ShakthiSAT 2026, un proyecto internacional que reunirá a jóvenes de 108 países en la India - crédito María de los Ángeles Izquierdo / Facebook
María de los Ángeles Izquierdo fue seleccionada como la única representante de Colombia en la Misión ShakthiSAT 2026, un proyecto internacional que reunirá a jóvenes de 108 países en la India - crédito María de los Ángeles Izquierdo / Facebook

Durante año y medio, María recibió formación en ingeniería aeroespacial para competir por el cupo colombiano a la India. Su mentor le informó del concurso y, tras postularse y superar varias etapas, fue elegida entre cinco finalistas. “Me enteré del concurso a través de un mentor. Presenté mi solicitud y fui aceptada para la formación. Pasamos alrededor de un año y medio capacitándonos”, recordó.

El premio no solo es el viaje, sino también el reconocimiento como ganadora colombiana en un evento que tendrá lugar en Asia, con la presencia de figuras como el primer ministro de la India y la fundadora de la misión del satélite lunar.

Impacto educativo y social

El proyecto busca empoderar a 12 mil niñas de 108 países, brindando a 108 estudiantes de cada nación una experiencia única en la exploración espacial.

“Me gusta mucho, en este camino, divulgar la ciencia, motivar a las jóvenes y también a las niñas, especialmente para romper la brecha de género que existe”, afirmó la joven. Su caso refuerza la visión de la AEC de inspirar a otras estudiantes y demostrar que el talento nacional puede llegar lejos.

La Agencia Espacial India (ISRO) será la encargada de recibir a María de los Ángeles Izquierdo, quien participará en el diseño y construcción de un nanosatélite como parte de la Misión ShakthiSAT 2026 - crédito NASA vía AP
La Agencia Espacial India (ISRO) será la encargada de recibir a María de los Ángeles Izquierdo, quien participará en el diseño y construcción de un nanosatélite como parte de la Misión ShakthiSAT 2026 - crédito NASA vía AP

La presidenta de la agencia subrayó el valor de este tipo de iniciativas: “Lo que queremos es que las niñas en Colombia se empoderen y vean cómo una niña de Palmira, Valle, criada con muchos sacrificios por parte de su mamá puede salir adelante y cómo puede haber oportunidades para todas”, remarcó.

El evento también será una plataforma para el intercambio cultural y científico, con la participación de líderes internacionales y la posibilidad de que las jóvenes compartan experiencias con adolescentes de todo el mundo.

En palabras de María, su trayecto ha sido posible gracias al apoyo de su madre y de los docentes de tecnología automatizada de su colegio: “Los profesores de mi colegio, sobre todo los de tecnología automatizada, me han ayudado en todo y mi madre ha sido mi principal motivación”.

Temas Relacionados

María de los Ángeles IzquierdoMisión ShakthiSAT 2026Agencia espacial IndiaPalmira, Valle del CaucaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Rolando Ramírez, el funcionario del Inpec relacionado con el tarimazo en Medellín, saldría de la entidad: también lo vinculan con el traslado de alias Carlos Pesebre

Los señalamientos se relacionan con el traslado de Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, para asistir al acto del 21 de junio de 2025 en Medellín del expresidente Gustavo Petro

Rolando Ramírez, el funcionario del Inpec relacionado con el tarimazo en Medellín, saldría de la entidad: también lo vinculan con el traslado de alias Carlos Pesebre

El colombiano John Leguízamo será homenajeado en Hollywood por su trayectoria y aporte al cine latino

El actor colombiano recibirá el galardón a la trayectoria en la sexta edición de los premios de la Crítica de Hollywood, que reconoce el impacto de los creadores hispanos y latinos en la industria audiovisual internacional

El colombiano John Leguízamo será homenajeado en Hollywood por su trayectoria y aporte al cine latino

Impresionante ataque quedó en video: un habitante de calle golpeó a un hombre con un bate para robarle la bicicleta en Bogotá

El asalto ocurrió en el barrio San Antonio, en Antonio Nariño, cuando la víctima llegaba a su casa, según videos difundidos en redes sociales

Impresionante ataque quedó en video: un habitante de calle golpeó a un hombre con un bate para robarle la bicicleta en Bogotá

Ministro de Ambiente posesionó a Sandra Bessudo como directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia

Sandra Bessudo es bióloga marina y tiene una maestría en Ciencias de la Vida y de la Tierra de la École Pratique des Hautes Études, en Francia

Ministro de Ambiente posesionó a Sandra Bessudo como directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia

Mariana Zapata mostró los daños en su edificio tras el terremoto y reflexionó sobre su proceso de recuperación: “El mañana es incierto”

La creadora de contenido relató cómo las grietas en su edificio y la ansiedad la alejaron de su vivienda, y contó cómo el viaje al Chocó influyó en su decisión de volver

Mariana Zapata mostró los daños en su edificio tras el terremoto y reflexionó sobre su proceso de recuperación: “El mañana es incierto”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Robert Farah expresó curiosa disculpa por llamar “animal” a Emiro Navarro en ‘Masterchef Celebrity’: “Me refería a un animal tierno”

Robert Farah expresó curiosa disculpa por llamar “animal” a Emiro Navarro en ‘Masterchef Celebrity’: “Me refería a un animal tierno”

El colombiano John Leguízamo será homenajeado en Hollywood por su trayectoria y aporte al cine latino

Mariana Zapata mostró los daños en su edificio tras el terremoto y reflexionó sobre su proceso de recuperación: “El mañana es incierto”

Juliana Calderón lanzó polémica declaración sobre el enfrentamiento entre Aida Victoria Merlano y ‘El Agropecuario’: “No sea morronga”

El cuerpo de Kaleth Morales sería desenterrado: estas son las razones de la familia para exhumar los restos del fallecido cantante vallenato

Deportes

Técnico de River Plate defendió al colombiano Rafael Santos Borré en medio de su sequía goleadora: “El arco se les va a abrir”

Técnico de River Plate defendió al colombiano Rafael Santos Borré en medio de su sequía goleadora: “El arco se les va a abrir”

Autoridades argentinas prohibieron el banderazo de hinchas de Santa Fe por lo ocurrido en el partido contra América en El Campín

Técnico de Santa Fe confirmó las bajas que tendrá para el duelo de la Copa Sudamericana ante River Plate: “Lamentablemente”

EN VIVO - Independiente del Valle vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido de vuelta en octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Unos 700 policías estarán en el estadio El Campín de Bogotá durante los partidos más importanes: estas serán las novedades para el clásico capitalino