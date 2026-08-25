Esta es la joven colombiana de 15 años que participará en la construcción de un satélite lunar en la India

Con solo 15 años, María de los Ángeles Izquierdo se convirtió en la única colombiana seleccionada para la Misión ShakthiSAT 2026 en la India, donde jóvenes de más de 100 países colaborarán en la construcción de un nanosatélite. Su elección representa un hito para la educación científica en Colombia y un ejemplo de empoderamiento juvenil - crédito Alcaldía de Palmira / Facebook

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María de los Ángeles Izquierdo es la única representante de Colombia en la Misión ShakthiSAT 2026 en la India, un evento que reunirá a adolescentes de 108 países para diseñar y construir un nanosatélite. Esta oportunidad marca un antes y un después en la vida de la joven de 15 años, nacida en Palmira, Valle del Cauca.

La estudiante del Instituto Educativo María Antonia Penagos, sede Megacolegio, obtuvo este logro tras superar un proceso de selección en el que participaron 100 jóvenes colombianas apasionadas por la robótica, la programación y la ingeniería aeroespacial.

Participación en un proyecto internacional de ciencias espaciales

María de los Ángeles relató a Semana que su interés por la ciencia surgió a los 12 años, cuando ingresó al programa Tecnovation Girls Colombia. “Comencé cuando tenía unos 12 años con un programa llamado Tecnovation Girls Colombia, que busca capacitar a niñas en áreas STEM”, explicó. La experiencia la llevó a convertirse en cuartofinalista mundial y, posteriormente, a participar en She is Astronauta, donde tuvo su primer contacto con la NASA.

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La estudiante de Palmira, Valle del Cauca, se destacó entre 100 participantes colombianas y participará en la construcción de un nanosatélite junto a adolescentes de todo el mundo - crédito Alcaldía de Palmira

La joven también es estudiante de ciencias espaciales en la NASA y formó parte de entrenamientos virtuales con universidades de Estados Unidos. “He cursado algunos estudios preuniversitarios en universidades de Estados Unidos, tanto de forma virtual como con la NASA”, contó. Su formación se consolidó con la selección para la Misión ShakthiSAT de Isro, la agencia espacial india. Allí, colaborará en el desarrollo de un nanosatélite que orbitará en la órbita terrestre baja.

Proceso de selección y preparación

El paso previo a su designación fue un concurso organizado por la Agencia Espacial Colombiana (AEC). Pilar Zamora, presidenta y fundadora de la entidad, detalló que participaron 108 países. Cada nación eligió un grupo de niñas con aptitudes en ciencias, matemáticas, química y física, y la AEC capacitó a las candidatas locales durante un año en temas como construcción de satélites, programación de software, análisis de datos y lanzamientos.

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“Seleccionamos a María de Los Ángeles Izquierdo porque fue la primera en demostrar que había completado todos los módulos”, explicó Zamora. Para muchas seleccionadas, será la primera vez que viajan fuera de su país y conviven con adolescentes de otras regiones del mundo, desde África hasta Oceanía.

María de los Ángeles Izquierdo fue seleccionada como la única representante de Colombia en la Misión ShakthiSAT 2026, un proyecto internacional que reunirá a jóvenes de 108 países en la India - crédito María de los Ángeles Izquierdo / Facebook

Durante año y medio, María recibió formación en ingeniería aeroespacial para competir por el cupo colombiano a la India. Su mentor le informó del concurso y, tras postularse y superar varias etapas, fue elegida entre cinco finalistas. “Me enteré del concurso a través de un mentor. Presenté mi solicitud y fui aceptada para la formación. Pasamos alrededor de un año y medio capacitándonos”, recordó.

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El premio no solo es el viaje, sino también el reconocimiento como ganadora colombiana en un evento que tendrá lugar en Asia, con la presencia de figuras como el primer ministro de la India y la fundadora de la misión del satélite lunar.

Impacto educativo y social

El proyecto busca empoderar a 12 mil niñas de 108 países, brindando a 108 estudiantes de cada nación una experiencia única en la exploración espacial.

“Me gusta mucho, en este camino, divulgar la ciencia, motivar a las jóvenes y también a las niñas, especialmente para romper la brecha de género que existe”, afirmó la joven. Su caso refuerza la visión de la AEC de inspirar a otras estudiantes y demostrar que el talento nacional puede llegar lejos.

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La Agencia Espacial India (ISRO) será la encargada de recibir a María de los Ángeles Izquierdo, quien participará en el diseño y construcción de un nanosatélite como parte de la Misión ShakthiSAT 2026 - crédito NASA vía AP

La presidenta de la agencia subrayó el valor de este tipo de iniciativas: “Lo que queremos es que las niñas en Colombia se empoderen y vean cómo una niña de Palmira, Valle, criada con muchos sacrificios por parte de su mamá puede salir adelante y cómo puede haber oportunidades para todas”, remarcó.

El evento también será una plataforma para el intercambio cultural y científico, con la participación de líderes internacionales y la posibilidad de que las jóvenes compartan experiencias con adolescentes de todo el mundo.

En palabras de María, su trayecto ha sido posible gracias al apoyo de su madre y de los docentes de tecnología automatizada de su colegio: “Los profesores de mi colegio, sobre todo los de tecnología automatizada, me han ayudado en todo y mi madre ha sido mi principal motivación”.

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