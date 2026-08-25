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Él es Joaquín Gutiérrez, quien sería el nuevo presidente de Ecopetrol: la junta directiva de la petrolera lo definirá en asamblea de septiembre

La señal política se transmitió en un encuentro en el Palacio de San Carlos que duró cerca de 40 minutos y reunió a la USO, funcionarios, asesores y al empresario

Abelardo De La Espriella presentó a Joaquín Gutiérrez ante la USO como uno de los candidatos más fuertes para presidir Ecopetrol - crédito Defensores de la Patria
Abelardo De La Espriella presentó a Joaquín Gutiérrez ante la USO como uno de los candidatos más fuertes para presidir Ecopetrol - crédito Defensores de la Patria
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El presidente Abelardo de la Espriella presentó a Joaquín Gutiérrez ante la Unión Sindical Obrera (USO) como una de sus cartas más fuertes para presidir Ecopetrol, una definición que será clave porque la empresa deberá fijar su rumbo en exploración, reservas, autosuficiencia energética y estrategia financiera bajo el nuevo Gobierno.

El proceso no depende solo de la Casa de Nariño. Aunque el Estado controla cerca del 88,5% de las acciones por medio del Ministerio de Hacienda, la designación formal corresponde a la junta directiva, con apoyo del Comité de Compensación, Nominación y Cultura y de una firma especializada encargada de evaluar candidatos.

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La próxima Asamblea General de Accionistas está prevista para la tercera semana de septiembre. Ese escenario aparece como el punto más probable para destrabar la definición de la nueva cabeza de la petrolera y de parte de su estructura directiva, en medio de versiones sobre la salida de varios vicepresidentes.

La confirmación política del nombre se produjo en una reunión en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, que duró cerca de 40 minutos y reunió a representantes de la USO, integrantes del Gobierno, asesores presidenciales y al propio Gutiérrez.

La Procuraduría sostuvo que una sanción de la SIC contra Ecopetrol, Cenit y Ocensa podría ser anulada en la justicia por fallas de motivación y procedimiento - crédito Procuraduría General de la Nación
La definición de la presidencia de Ecopetrol será clave para la exploración, las reservas, la autosuficiencia energética y la estrategia financiera bajo el nuevo Gobierno - crédito Procuraduría General de la Nación

Martín Ravelo, presidente del sindicato, relató a El Colombiano que el mandatario les dijo que el empresario era “uno de los postulados más fuertes” que presentará para el cargo.

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La señal fue leída dentro de la organización sindical y en sectores de la compañía como un hecho casi consumado, aunque el nombramiento todavía no se ha perfeccionado jurídicamente.

Esa diferencia no es menor: el mercado observa si la junta conserva independencia y si el procedimiento de selección se ajusta al gobierno corporativo de una empresa con accionistas minoritarios y títulos negociados en Colombia y Estados Unidos.

Así mismo, la candidatura de Gutiérrez parece estar dando frutos ya que durante el acto de posesión del nuevo contralor general, Jorge Laverde lo saludó como presidente de Ecopetrol designado.

Durante el acto de posesión en Caldas, Jorge Laverde, contralor general, hizo mención en su discurso a Joaquín Gutiérrez, refiriéndose a él como el presidente designado de Ecopetrol - crédito Canal Institucional

“Antes a la Cámara que hoy me acompañan mis amigos y aquellos que estoy mirando fijamente, que creyeron en mí. Ministros, directivos, presidente de Ecopetrol designado, directivos de los partidos políticos, mandos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, del cual hago parte y me siento orgulloso. Distinguidos invitados”, fueron las palabras de Laverde.

Quién es Joaquín Gutiérrez

Los cuestionamientos sobre Joaquín Gutiérrez también alcanzan su paso por firmas de salud, entre ellas Amritzar, que registra demandas civiles e incumplimientos de pagos laborales - crédito @VillanueAle/X
Los cuestionamientos sobre Joaquín Gutiérrez también alcanzan su paso por firmas de salud, entre ellas Amritzar, que registra demandas civiles e incumplimientos de pagos laborales - crédito @VillanueAle/X

Es administrador de empresas de la Universidad del Norte y tiene una especialización en Gerencia de Salud. Su trayectoria profesional se ha concentrado en la administración de compañías privadas, el sector salud, actividades de asesoría, proyectos empresariales e iniciativas inmobiliarias.

Entre 2006 y 2009 fue subgerente de De la Espriella Lawyers. También trabajó como asesor durante la administración del entonces fiscal general Mario Iguarán y luego fue coordinador general de la campaña presidencial que llevó a De la Espriella al poder.

Su vínculo con el presidente no se limita a la política. El candidato mantiene una amistad personal de más de dos décadas con el mandatario y ambos han participado en proyectos empresariales e inmobiliarios, entre ellos Desarrolladora Salguero.

Ese nexo es uno de los principales focos de crítica. Entre trabajadores y personas cercanas a la petrolera existe la idea de que la conducción de Ecopetrol debería recaer en un perfil con experiencia directa en hidrocarburos y energía, sobre todo por el peso de la compañía en las finanzas públicas y en la seguridad energética del país.

Las objeciones también miran antecedentes recientes. Los críticos comparan el caso con la controversia que rodeó durante el gobierno anterior la llegada de Ricardo Roa, amigo de Gustavo Petro, a la presidencia de la empresa, un nombramiento que luego quedó bajo múltiples investigaciones judiciales.

Así mismo, uno de los reparos más repetidos es que Gutiérrez no registra trayectoria en petróleo, gas o energía. Su hoja de vida conocida está asociada a la administración privada, el negocio sanitario, asuntos jurídicos y participaciones empresariales por fuera del sector industrial que hoy debería dirigir.

Ese vacío técnico adquiere más peso en una empresa que opera a gran escala en frentes industriales, financieros y comerciales. La próxima administración deberá decidir sobre exploración, inversión, manejo de reservas, transición energética y relación con inversionistas, además de conciliar la orientación del Estado con obligaciones frente a accionistas minoritarios.

Según información de La Silla Vacía, Gutiérrez ha participado en la administración de un portafolio de firmas médicas como el Centro Regional Hospitalario Santa Mónica, Inmate, Soluciones Medical Global y Amritzar. Sobre algunas de esas compañías se han planteado cuestionamientos por cobros cruzados y procesos judiciales.

En particular, Amritzar registra más de una docena de demandas civiles y antecedentes de incumplimientos de acuerdos de pago ante el Ministerio del Trabajo por salarios y prestaciones adeudadas a profesionales de la salud. Esos elementos alimentan las reservas de sectores que dudan de su idoneidad para asumir la principal empresa estatal.

La USO pide más exploración y el mercado espera señales del nuevo giro

Martín Ravelo , presidente de la Unión Sindical Obrera (USO) reiteró que la junta directiva es la única instancia competente para decidir la continuidad del presidente de Ecopetrol - crédito USO
La USO pidió que el nuevo presidente de Ecopetrol fortalezca el negocio de petróleo y gas, firme contratos de exploración y producción y respete los derechos laborales - crédito USO

Más allá del nombre, la USO trasladó al Gobierno una agenda concreta para quien llegue a la presidencia de Ecopetrol: fortalecer el negocio tradicional de petróleo y gas, firmar nuevos contratos de exploración y producción, desarrollar pilotos de yacimientos no convencionales, impulsar proyectos de recobro mejorado, promover el empleo y respetar los derechos laborales.

En materia de fracturamiento hidráulico (fracking), el sindicato planteó avanzar en pilotos con diálogo con las comunidades, cumplimiento estricto de las normas ambientales y evaluación científica de la academia. La organización también ha defendido una estrategia de soberanía y autosuficiencia energética basada en nuevas reservas y en el desarrollo de la provincia gasífera del Caribe.

El interés del mercado por la designación ya fue advertido por analistas. Andrés Sánchez, asociado de Divisas de Credicorp Capital, dijo que los inversionistas estarán atentos a la formalización del nombramiento del nuevo presidente de Ecopetrol por las señales que puede enviar sobre el manejo de la empresa.

La petrolera permanece bajo la dirección encargada de Juan Carlos Hurtado Parra tras la salida de Ricardo Roa. Quien sea nombrado en propiedad conducirá la estrategia empresarial al inicio del nuevo gobierno y definirá la profundidad del viraje anunciado por la administración de De la Espriella.

“En Colombia, el mercado estará atento a la formalización del nombramiento del nuevo presidente de Ecopetrol”, dijo Hurtado en declaraciones a Portafolio.

En paralelo, sigue abierta la puja por una silla en la junta directiva.El Tiempo informó que cuatro de los seis departamentos productores evalúan reemplazar a Ricardo Rodríguez Yee por Maritza Martínez, mientras el ministro de Hacienda Miguel Gómez habría pedido a los gobernadores ratificar a Rodríguez Yee, cuyo periodo institucional va hasta 2029.

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