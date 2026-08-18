Anuncian alivios en créditos y empleo para cientos de colombianos: estas son las condiciones que deben cumplir

La Gobernación y Cortolima preparan una estrategia para vincular mano de obra local a la restauración en zonas golpeadas, al tiempo que avanzan apoyos económicos para familias rurales en plena emergencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La gobernadora del Tolima Adriana Matiz anunció alivios financieros y un programa de empleo para productores y campesinos afectados por los incendios forestales, una emergencia que ya deja 11.775 hectáreas devastadas en agosto y que obliga al departamento a trabajar en la recuperación de cultivos, animales y terrenos productivos.

El dato más reciente de la Gobernación indica que son 10 los incendios que siguen activos en 9 municipios. La cifra de área arrasada, según las estimaciones oficiales, todavía podría aumentar cuando concluyan análisis más detallados.

Los incendios forestales amenazan los cultivos de los habitantes del Tolima, por lo que las autoridades anunciaron ayudas para ellos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Apoyos para los afectados por la emergencia

Una de las medidas más importantes está relacionada con un convenio con el Banco Agrario para los productores que ya tienen créditos con esa entidad. La Gobernación asumirá el pago de los intereses y el banco otorgará un período de gracia para que los deudores no paguen sus cuotas mientras avanzan en su recuperación, la intención es que el alivio pueda funcionar hasta junio de 2027.

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Matiz explicó que la administración departamental mantendrá la articulación para controlar el fuego y responder a nuevas emergencias apenas se activen las alertas. También recordó que la Gobernación designó “padrinos” que se encargarán de atender en territorio las solicitudes de los municipios afectados.

Las autoridades piden a la ciudadanía evitar las quemas en medio de la tragedia que azota al departamento - crédito Gobernación del Tolima / Facebook

La reconstrucción incluirá restauración ambiental y un concierto solidario

La segunda línea de acción será la generación de empleo en los municipios golpeados por los incendios. Para eso, la Gobernación y Cortolima estructuran un convenio que permita llevar el programa Manos al Agua a las zonas afectadas y vincular mano de obra local al proceso de restauración.

La gobernadora dijo que espera apoyo de las alcaldías para completar la financiación de esa estrategia. El departamento aportará recursos, la autoridad ambiental sumará otra parte y el programa se activará una vez quede definida su estructura y el mecanismo de implementación.

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En paralelo, la administración prepara un inventario de necesidades y de familias afectadas en el sector agropecuario, un documento que servirá de base para una mesa de trabajo con el Ministerio de Agricultura, que pidió consolidar primero la información de los municipios impactados.

La Gobernación enviará desde esta semana equipos a cada municipio para levantar ese registro con apoyo de los delegados territoriales, pues la reunión con el ministerio ya está agendada y contará con la participación de alcaldes y el acompañamiento de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima).

Matiz también anunció la realización de un concierto solidario. No detalló fecha ni lugar, pero lo presentó como parte de la estrategia para atender las consecuencias de la emergencia por los incendios y el terremoto del 10 de agosto.

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Estos son los apoyos que se brindarán a los tolimenses - crédito Gobernación del Tolima / Facebook

El Tolima enfrenta al mismo tiempo los daños del terremoto

La reconstrucción que plantea el gobierno departamental no se limita a los incendios, pues la gobernadora vinculó ese plan a las secuelas del terremoto que dejó 1.534 afectaciones en 44 municipios de un total de 47.

Según el balance oficial, hubo 11 municipios con afectaciones graves de nivel 3, asociadas a colapsos o destrucción total de viviendas. En el consolidado presentado por la mandataria aparecen 38 casos de ese nivel y 1.215 viviendas afectadas.

El sismo también dañó cinco acueductos y 14 iglesias del departamento. Entre los inmuebles con fallas estructurales figura la iglesia del municipio de Chaparral, lo que llevó a aplazar la Feria Internacional del Café que estaba prevista para realizarse allí.

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El terremoto de 7,4 dejó graves afectaciones en la región - crédito Gobernación del Tolima / Facebook

En el sector salud, se confirmó que 18 hospitales presentaron daños en infraestructura. La gobernadora precisó que esos perjuicios no fueron de gran magnitud y que pueden ser atendidos por los gerentes de cada centro asistencial.

En cuanto a la red vial, informó que también sufrió impactos, debido a que se registraron derrumbes en 19 vías, entre ellas el corredor entre Fresno y Manizales. Ante lo ocurrido, la administración departamental desplazó maquinaria para atender esos puntos y aseguró que esas 19 afectaciones ya fueron intervenidas en su totalidad.