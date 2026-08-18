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Del oro ilegal a la reconstrucción: Gobierno incauta maquinaria del ELN y anuncia nuevo uso tras el terremoto en Chocó

Las autoridades decomisaron dos excavadoras avaluadas en cerca de $900 millones y las entregaron a la Gobernación para apoyar las labores de recuperación

Dos excavadoras fueron incautadas durante un operativo contra la minería ilegal en Lloró, Chocó -crédito @ABDELAESPRIELLA
Dos excavadoras fueron incautadas durante un operativo contra la minería ilegal en Lloró, Chocó -crédito @ABDELAESPRIELLA
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La maquinaria utilizada para extraer oro ilegal terminó convertida en un recurso para atender la emergencia causada por el terremoto en Chocó el pasado 10 de agosto. El presidente Abelardo de la Espriella anunció que dos excavadoras incautadas en una operación contra la minería ilegal serán destinadas a las labores de reconstrucción en las zonas afectadas.

La operación se desarrolló en la vereda Boraudó, en el municipio de Lloró, donde el Ejército Nacional actuó de manera conjunta con la Armada Nacional y con apoyo de la Policía. De acuerdo con el mandatario, las dos máquinas pertenecían al ELN y tienen un valor cercano a los $900 millones. Desde su cuenta de X, el presidente explicó que impartió una instrucción a la Fuerza Pública desde el día de la tragedia para retirar la maquinaria utilizada en actividades de minería ilegal. Su decisión, según indicó, busca darle un nuevo uso a los equipos decomisados.

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La maquinaria decomisada será destinada a las labores de reconstrucción en las zonas afectadas por el terremoto -crédito @ABDELAESPRIELLA/X
La maquinaria decomisada será destinada a las labores de reconstrucción en las zonas afectadas por el terremoto -crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Desde el día de la tragedia le di la orden a nuestra Fuerza Pública de incautar toda la maquinaria utilizada en la minería ilegal. Hoy, en la vereda Boraudó, Lloró, Chocó, el Ejército Nacional, en operación conjunta con la Armada Nacional e interinstitucional con la Policía, incautó 2 excavadoras del ELN, avaluadas en cerca de $900 millones.

En lugar de destruir esta maquinaria, la pondremos al servicio de la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Ya fueron entregadas a la Gobernación del Chocó para apoyar estas labores. La maquinaria de la minería ilegal ahora trabajará para Colombia. La delincuencia destruye; el gobierno del tigre reconstruye. ¡Firme por la Patria! ”.

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Mientras el Gobierno reportaba este resultado en Chocó, en el sur del Tolima el Ejército Nacional desarrollaba otra ofensiva contra las estructuras relacionadas con la extracción ilegal de oro. La intervención estuvo a cargo de la Sexta Brigada en la vereda San Diego de Ortega, donde fue localizada maquinaria pesada y elementos destinados al procesamiento aurífero.

El Ejército Nacional realizó el operativo en coordinación con la Armada y la Policía -crédito @Ejercito_Div7/X
El Ejército Nacional realizó el operativo en coordinación con la Armada y la Policía -crédito @Ejercito_Div7/X

Según información de inteligencia militar, la actividad estaría relacionada con la comisión Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc, bajo la facción de Iván Mordisco. El procedimiento permitió afectar parte de la infraestructura empleada para una actividad que, de acuerdo con las autoridades, representa una fuente de financiación para organizaciones armadas ilegales.

En el lugar, los soldados incautaron una retroexcavadora, cuatro motores, cuatro clasificadoras metálicas y 1.200 galones de Acpm. Estos elementos eran utilizados para la explotación de yacimientos sin los permisos correspondientes. La capacidad productiva de esta unidad fue establecida por el Ejército. Las autoridades calcularon que podía extraer hasta 4.000 gramos de oro al mes, con una valoración aproximada de $1.400 millones.

Uno de los altos oficiales que participó en el balance de la operación explicó que “además del impacto financiero, la acción evitó daños ambientales asociados a la actividad minera ilícita”. El resultado, por tanto, fue presentado como una afectación tanto a las rentas de las estructuras ilegales como a las consecuencias ambientales derivadas de esta práctica.Las acciones se extendieron a Planadas. Allí, uniformados de la misma brigada decomisaron otros 700 galones de Acpm que, según informes de inteligencia militar, estaban destinados a abastecer operaciones de extracción minera ilegal en esa zona del departamento.

Incautan más de 1.900 galones de ACPM y equipos en minas ilegales operadas por disidencias en el sur del Tolima - crédito Ejército de Colombia
Incautan más de 1.900 galones de ACPM y equipos en minas ilegales operadas por disidencias en el sur del Tolima - crédito Ejército de Colombia

Con ambos procedimientos, las autoridades retiraron 1.900 galones de Acpm del circuito ilegal y decomisaron maquinaria fundamental para el desarrollo de estas actividades. El coronel Arnold Pérez señaló que “las operaciones afectaron la cadena logística y las fuentes de financiación ilegal de estructuras armadas que delinquen en el sur del departamento”.

Los operativos también muestran un cambio en la ubicación de estas actividades. De acuerdo con el seguimiento realizado por el Ejército, la minería ilegal empieza a aparecer en zonas rurales donde antes tenía una presencia menor, mientras municipios como Ataco, Coyaima y Chaparral concentraban este fenómeno en esa región.

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