Usando un dron, creador de contenido localizó a Lulú, una gata desaparecida tras el terremoto en Cali

Un creador digital utilizó aeronaves no tripuladas para localizar mascotas extraviadas en edificaciones dañadas, logrando que una gata perdida durante cinco días fuera encontrada con vida y devuelta a su familia - crédito cesarorozco.co / TikTok

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El impacto del terremoto que sacudió a Cali el 10 de agosto no solo provocó daños materiales y puso en riesgo la vida de cientos de personas, también dejó a numerosos animales extraviados o atrapados.

En este contexto, la labor de César Orozco, creador de contenido, cobró relevancia al usar sus drones como herramienta central en las misiones de búsqueda y rescate de animales. La iniciativa, documentada en redes sociales, permitió registrar el momento exacto en el que un dron localizó a Lulú, una gata que se encontraba desaparecida desde hacía cinco días en el sur de la ciudad.

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Según mostró Orozco en TikTok, el dispositivo sobrevoló el edificio afectado y exploró sectores complicados y de difícil acceso, sin poner en riesgo a los rescatistas. “Misión de rescate, operación gatito, apoyando aquí al sur de Cali y mira, este es el edificio donde está”, relató el operador en el clip.

Hallazgo y rescate: la historia de Lulú

César Orozco usó drones en Cali para apoyar la búsqueda y rescate de animales tras el terremoto - crédito cesarorozco.co / TikTok

El empleo del dron permitió inspeccionar visualmente apartamentos y áreas parcialmente destruidas, centrándose en la búsqueda de Lulú. La cámara del dispositivo registró imágenes de los escombros y, tras varios minutos de revisión, consiguió captar el movimiento del animal. Esta localización visual confirmó que la gata seguía con vida pese a haber estado desaparecida durante varios días.

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De acuerdo con el video, la segunda fase del operativo consistió en el rescate físico. Un voluntario se acercó hasta el lugar donde Lulú había sido vista y, utilizando un guacal, logró capturarla de forma segura, evitando riesgos tanto para el animal como para las personas involucradas. Este suceso se suma a otros episodios recientes en los que la tecnología ha sido clave para salvar vidas no humanas durante emergencias.

Balance de animales afectados tras el terremoto

El último balance entregado por la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal de Santiago de Cali (Uaepa) entre el 10 y el 16 de agosto arrojó que 123 animales ingresaron al Centro de Bienestar Animal durante la emergencia.

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La Uaepa informó que 123 animales ingresaron al Centro de Bienestar Animal de Cali entre el 10 y el 16 de agosto - crédito X

De ese total, 28 fallecieron y 367 permanecen reportados como desaparecidos, según declaraciones del asesor Jhon Jairo Henao. Además, 79 animales recibieron atención en puntos críticos y 37 fueron adoptados en medio de la contingencia.

La Uaepa destacó la respuesta ciudadana y la colaboración de voluntarios para atender la crisis, informando que la adopción de animales rescatados forma parte de las medidas implementadas para enfrentar la emergencia.

Según datos oficiales, los equipos de la Unidad trabajan en coordinación con los bomberos y la Defensa Civil para responder a nuevos reportes y continuar la búsqueda de animales en sectores afectados.

Apoyo internacional y continuidad de las labores

La magnitud del terremoto llevó a la llegada de un equipo especializado del Grupo de Rescate Animal de Belo Horizonte (Grabh), procedente de Brasil.

El balance oficial del terremoto en Cali registró 28 animales fallecidos, 367 desaparecidos, 79 atendidos en puntos críticos y 37 adoptados - crédito Raul Arboleda / AFP

Este grupo, conformado por bomberos civiles, veterinarios y biólogos, cuenta con experiencia en operaciones de rescate técnico y atención prehospitalaria en escenarios de desastre. Su colaboración reforzó las acciones de búsqueda y salvamento de animales en zonas críticas de Cali.

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Durante los días posteriores al evento, se reportaron otros rescates de animales que permanecían atrapados entre estructuras colapsadas. Tres días después del sismo, un perro fue hallado con vida bajo los restos de un edificio.

Un esfuerzo ciudadano que se mantiene

Mientras las autoridades concluyen la etapa de búsqueda en los puntos críticos priorizados, cientos de animales continúan desaparecidos y la atención institucional permanece activa.

La Unidad Administrativa Especial de Protección Animal mantiene el acompañamiento a las familias afectadas y sus mascotas, mientras los equipos de rescate y los voluntarios siguen respondiendo a los reportes de animales en situación de riesgo.