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Novia de Yeferson Cossio respondió a críticas por las ayudas que llevó el influenciador a los damnificados por el terremoto: “Me sorprende”

Carolina Gómez fue tildada de “payasita” por seguidores que la acusaron de usar la emergencia para generar contenido. Ella respondió a cada señalamiento y anunció que seguirá publicando

Su respuesta a los detractores desató un nuevo round de comentarios - crédito @carolinagomezec/IG

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Yeferson Cossio y su novia Carolina Gómez se unieron a la cadena de figuras públicas que organizaron ayudas para los damnificados del terremoto de magnitud 7,4 que el 10 de agosto sacudió el occidente de Colombia, con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

El sismo dejó más de 280 muertos, cerca de 200 desaparecidos y daños en 15 departamentos, de acuerdo con las cifras oficiales de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

A través de sus InstaStories, el influenciador paisa compartió imágenes de la organización de los insumos. Gómez; sin embargo, no fue el único en recibir cuestionamientos: su novia también quedó en el centro de las críticas.

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La polémica que desató Carolina Gómez en redes

Carolina Gómez publicó en su cuenta de Instagram un video del proceso de compra de las ayudas. La reacción de varios seguidores fue inmediata y contundente: la tildaron de “payasita” y la acusaron de usar la tragedia para generar contenido.

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Novia de Yeferson Cossio respondió a las críticas por grabar las ayudas humanitarias que entregó - crédito @carolinagomezec/IG

Uno de los comentarios más directos fue el del usuario @dime_lola18, quien escribió: “Payasa, las personas que de verdad ayudan no lo publican, la payasita de Cossio”.

Gómez respondió sin esquivar el señalamiento. “Entiendo completamente que no todos estén de acuerdo con compartir este tipo de acciones, y respeto tu opinión”, escribió. Luego explicó su postura: “En mi caso, como persona y como creadora de contenido, decido utilizar la visibilidad que tengo en redes para transmitir este mensaje, crear conciencia e invitar a más personas a que nos unamos”.

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La influenciadora también abordó el debate sobre si publicar las donaciones equivale a instrumentalizarlas. “Si mostrar una acción puede motivar a una sola persona más a aportar, entonces vale la pena compartirla”, sostuvo, y cerró con una posición que dejó poco margen a la ambigüedad: “Así que sí, voy a seguir compartiendo y haciendo todo lo que esté en mis manos para ayudar. Cada uno elige cómo aportar, y esta es también mi manera de hacerlo”.

Novia Cossio
La novia de Yeferson Cossio también repartió ayudas para los damnificados por el terremoto - crédito @carolinagomezec/IG

En una publicación separada, Gómez ya había anticipado su argumento central: “De verdad me sorprende ver cómo todavía hay personas que no dimensionan la magnitud de lo que está pasando en este momento. Este no es el momento de cuestionar quién publica o quién no; es momento de unirnos, ayudar y aprovechar cualquier medio que tengamos para invitar a otros a hacerlo también”.

La Liendra, entre cifras y acusaciones similares

La pareja de Cossio no fue la única figura pública que enfrentó este tipo de señalamientos. El creador de contenido Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, atravesó una situación parecida tras anunciar un documental para recaudar entre 30 y 40 millones de pesos para los damnificados.

La crítica más repetida lo acusaba de lucrarse con la emergencia. Él respondió con números en mano: “Me están funando por subir un documental sobre el terremoto de acá de Colombia para recaudar fondos”, reconoció, y agregó: “Totalmente cierto. Y miren, en tan solo 24 horas, el documental ya recolectó 2.100 dólares, casi siete millones de pesos, solo en reproducciones”.

Mauricio Gómez anunció la pieza audiovisual el 13 de agosto con una meta de entre 30 y 40 millones de pesos para los damnificados - crédito @la_leindraa/IG

En menos de un día, el documental acumuló más de 15 millones de pesos entre donaciones directas —cerca de 7,8 millones— y los ingresos por reproducciones en YouTube.

Mientras sus detractores le pedían que “fuera a ayudar” en lugar de publicar videos, La Liendra mostraba en tiempo real la carga de cuatro camiones con insumos que salieron de su propio bolsillo: 300 bultos de cemento, 300 bultos de comida para mascotas y 300 pacas de agua, con destino a Quindío, Cali, Manizales y Pereira.

“Esto no son donaciones de parte de las personas. Esto salió de mi bolsillo, porque muchos de los que hoy en día están sin hogar y son víctimas del terremoto son seguidores míos”, afirmó el influenciador, quien también recordó su origen: “Soy un pelado de veintiséis años que hace unos años atrás vivía en una casa de madera, piso de tierra y cuando venteaba, el techo se caía”.

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