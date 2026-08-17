Los planes de Coudet con River Plate ante Santa Fe en Bogotá: jugador de selección Colombia sería titular

El Chacho Coudet deberá dejar a algunas de sus figuras fuera de la Copa Sudamericana - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Eduardo Coudet admitió que el plan de River Plate para visitar a Santa Fe en Bogotá cambió por la suspensión del partido en Colombia y por las limitaciones de la lista para la Copa Sudamericana: la idea original era que Rafael Santos Borré fuera titular en ese cruce, mientras el equipo llega al duelo del miércoles con la duda física de Gonzalo Montiel y un plantel condicionado por lesiones y cupos.

El ajuste no es menor porque el club solo pudo hacer cinco modificaciones en la lista de buena fe, pese a que, según explicó el entrenador, hubo más de 15 salidas. Esa restricción dejó afuera a Giovani González, una dificultad adicional si Montiel no se recupera para el encuentro en El Campín.

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River llega al partido después de cortar una racha de seis derrotas consecutivas con una victoria 2-0 sobre Argentinos Juniors en el Monumental, la primera del semestre. Los goles fueron de Gonzalo Montiel y Ángel Correa, este último de penal a los 89 minutos.

Coudet detalló que la planificación previa contemplaba un reparto de cargas entre sus delanteros para que ambos llegaran en ritmo a los dos compromisos. “Lamentablemente con lo sucedido que nadie quería en Colombia, llegaba Rafa (Santos Borré) con más ritmo, lo mismo que (Mauro) Alanbarri, no hubiese estado el miércoles, para darte una explicación de todo. Vamos a tener que armarnos con los que están”, dijo el técnico.

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Rafael Borré ingresó en el segundo tiempo, con el marcador 1-0 a favor del Millonario - crédito River Plate

El entrenador fue más preciso sobre su idea inicial: “Si que Rafa venía con más ritmo y la idea era que jugara con Tigre Beltrán y que jugara en Colombia Borré. Y tenía que anotar a uno, porque estaba (Ángel) Correa, porque habían llegado Thiago (Almada), (Nicolás) Otamendi y (Tobias) Andrada”.

La explicación de Coudet apunta al principal cuello de botella de River antes de la serie de octavos de final. “Tenía cinco nada más para anotar. Son muchos cambios y hemos intentado jugar con el momento. Si va puntualmente a la de Lucas y Rafa, era simplemente por eso y tenía que decidir que uno de los dos jugara el torneo y el otro la Copa, y que llegaran ambos frescos a los dos partidos”, señaló.

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Más adelante insistió en el mismo problema estructural del plantel: “En realidad es muy difícil, sobre todo en el tema de la inscripción, de que había solo cinco cambios con más de 15 salidas. Tenemos que tratar de ver quiénes son los que mejor están y armarnos de la mejor manera”.

Esa limitación de cupos quedó expuesta también en el lateral derecho. Montiel salió del partido ante Argentinos Juniors con una molestia en el aductor izquierdo a los seis minutos del segundo tiempo, tres días antes del viaje a Bogotá, y su presencia frente al equipo colombiano quedó en duda.

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River Plate ganó su primer partido en el segundo semestre del 2026 - crédito River Plate

El defensor sintió una punzada muscular en una acción dividida y pidió el cambio de inmediato. Los médicos le colocaron hielo en la zona afectada mientras permanecía en el banco con visibles gestos de dolor; en su lugar ingresó Giovani González, quien no integra la lista de buena fe de River para la Sudamericana.

La posible baja de Montiel tiene un peso extra por el contexto del encuentro ante Argentinos. El lateral, de 29 años, marcó el 1-0 y convirtió el primer gol de River en el Torneo Clausura 2026 después de 360 minutos sin anotar, en el que además fue su partido número 200 con la camiseta del club.

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River todavía no difundió un parte médico oficial sobre el defensor y el diagnóstico definitivo debía conocerse en las horas siguientes. De esa evaluación depende si podrá viajar a Bogotá para el partido de ida de los octavos de final.

La llave de Santa Fe vs. River por Copa Sudamericana se aplazó una semana, por el terremoto en Colombia - crédito Conmebol

El cuadro físico del plantel ya arrastraba otras preocupaciones. Marcos Acuña sufría un desgarro en el isquiotibial derecho desde el 29 de julio, cuando se lesionó ante Gimnasia y Esgrima La Plata, y Sebastián Driussi seguía sin debutar en el segundo semestre por un desgarro en el gemelo derecho que padeció en la pretemporada.

Sobre ambos, Coudet dio una señal moderadamente favorable después del triunfo en el Monumental. “Marcos (Acuña) ya se metió en las prácticas, ayer recién con nosotros y Sebas (Driussi), yo creo que le faltarán algunos días, pero van a llegar bien”, afirmó.

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