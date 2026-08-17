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Nairo Quintana se quedaría sin “último baile” en la Vuelta a España: Movistar Team no llevaría al colombiano

El ciclista latinoamericano más campeón de la historia esperaba tener una última participación en la carrera que ganó en 2016

Nairo Quintana
Nairo Quintana ganó la Vuelta a Asturia 2026 y tenía en sus planes correr la última gran vuelta del calendario ciclístico - crédito Movistar Team
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Nairo Quintana no disputará la Vuelta a España por una decisión del Movistar Team, según informó As. El medio señaló que el manager general Eusebio Unzué habría tomado la determinación a días del inicio de la carrera, prevista para este sábado 22 de agosto.

La prueba, que inicia el 22 de agosto y termina el 13 de septiembre, estaba dentro de los planes de despedida del colombiano. Quintana, de 36 años, aún esperaba la lista oficial del equipo para la Vuelta y su entorno se sorprendió ante la posibilidad de que no fuera incluido. En la temporada, el ciclista logró el principal resultado del conjunto al ganar la Vuelta a Asturias 2026.

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Su retiro se mantendría para el campeonato mundial de ciclismo en ruta en Montreal, Canadá, entre el 20 y el 27 de septiembre.

Nairo Quintana anunció en inicios del 2026 que seriá su última temporada como profesional - crédito EFE
Nairo Quintana anunció en inicios del 2026 que seriá su última temporada como profesional - crédito EFE

Nairo Quintana anunció en marzo que 2026 será su última temporada en el ciclismo profesional y cerrará así una trayectoria de 17 años en la élite, una decisión atravesada por el deseo de pasar más tiempo con su familia y por la certeza de que su condición física ya no es la misma que cuando conquistó las grandes vueltas que marcaron su carrera.

Antes de leer una carta en la que repasó sus inicios, los momentos más difíciles de su camino al profesionalismo, los triunfos y los golpes, el ciclista explicó que su decisión no está planteada como un cierre absoluto, sino como el inicio de una nueva etapa fuera de la competencia.

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Nairo Quintana ganó la segunda etapa de la Vuelta a Asturias regresando a la víctoria en su carera luego del anuncio de su retiro como profesional - crédito @Movistar_Team/X
Nairo Quintan consiguió podio en todas las grandes vueltas - crédito @Movistar_Team/X

Sobre ese futuro, Quintana sostuvo que se ha preparado “desde la Academia” para la vida después de la bicicleta. “Entendiendo que la vida también se construye más allá de la bicicleta. Porque sí, el ciclismo ha sido mi vida, pero no el final de mi historia. Hoy no hablo de despedida, hablo de comienzo. Un nuevo comienzo en donde quiero seguir construyendo, creando empresas, abrir oportunidades, apoyar el deporte competitivo y también el recreativo. Devolver a la gente y a los jóvenes todo lo que el ciclismo me dio”.

En entrevistas con Caracol Sports, Nairo había dejado ver su deseo de estar en la Vuelta a España al asegurar que estaba entrenando y poniéndose en forma para la que sería su última gran vuelta como profesional: “Estamos muy contentos, entrenando aquí junto los compañeros en Andorra y en preparación hacia la Vuelta a España”

Balance de Nairo Quintana en las tres grandes del ciclismo y otras carreras importantes

Nairo Quintana tras ser campeón del Giro de Italia. Foto: Colprensa (Archivo)
El Giro de Italia fue el primer gran logro de Nairo Quintana como profesional - crédito Colprensa

Giro de Italia:

  • 2014 - Campeón.
  • 2017 - Subcampeón.
  • 2024 - puesto 19 en la general.
  • 2025 - puesto 25 en la general.

Tour de Francia

  • 2013 - Subcampeón.
  • 2015 - Subcampeón.
  • 2016 - Tercer puesto en la general.
  • 2017 - Puesto 12 en la general.
  • 2018 - Décimo puesto en la general.
  • 2019 - Octavo puesto en la general.
  • 2020 - Puesto 17 en la general.
  • 2021 - Puesto 28 en la general.
  • 2022 - Sexto puesto (descalificado).

Vuelta a España:

  • 2012 - Puesto 36 en la general.
  • 2014 - Abandonó.
  • 2015 - Cuarto puesto en la general.
  • 2016 - Campeón.
  • 2018 - Octavo puesto en la general.
  • 2019 - Cuarto puesto en la general.
  • 2024 - Puesto 31 en la clasificación general

Otros títulos:

  • 2013 - Campeón de la Vuelta al País Vasco
  • 2014 - Subcampeón de la Tirreno Adriático
  • 2015 - Campeón de la Tirreno Adriático
  • 2016 - Campeón Volta a Cataluña
  • 2016 - Tercer puesto en la Vuelta al País Vasco
  • 2016 - Campeón del Tour de Romandía
  • 2017 - Campeón de la Tirreno Adriático
  • 2018 - Subcampeón Volta a Cataluña
  • 2018 - Tercer puesto en la Vuelta a Suiza
  • 2019 - Subcampeón de la París Niza
  • 2020 - Subcampeón colombiano en CRI
  • 2021 - Vuelta a Asturias
  • 2022 - Tour de La Provence
  • 2022 - Tour de los Alpes Marítimos y de Var
  • 2023 - Medalla de bronce en el Campeonato Nacional de Ruta

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