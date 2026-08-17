Hombre de 62 años habría abusado sexualmente de menor que era cuidada por su esposa: fue capturado en Medellín

La captura de un hombre de 62 años en Cristo Rey de Medellín quedó vinculada a una investigación por acceso carnal abusivo contra una menor de ocho años - crédito Policía Medellín

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Hay conmoción en Medellín después de que las autoridades confirmaran la captura de un hombre de 62 años en el barrio Cristo Rey, comuna 15, al ser individualizado como el presunto responsable de acceso carnal abusivo contra una menor de ocho años.

El operativo, coordinado por la Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, se llevó a cabo en la vía pública del popular sector. Los investigadores habían identificado al sujeto como requerido por la justicia, tras una orden de captura emitida por un juzgado competente.

Según la Unidad Básica de Investigación Criminal Sepro-Meval, la investigación comenzó tras conocerse que la niña permanecía bajo el cuidado de la esposa del detenido. Las autoridades recolectaron pruebas que apuntan a la existencia de tres episodios de abuso, todos ocurridos en junio de 2026 en el domicilio familiar.

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El caso fue documentado a partir de testimonios y elementos materiales probatorios, lo que permitió avanzar en el proceso judicial. La niña, residente de la zona, habría sido agredida en diferentes ocasiones mientras estaba bajo el resguardo de la mujer.

La orden de captura fue emitida por un juzgado competente tras la identificación del sospechoso como requerido por la justicia - crédito VisualesIA

Entretanto, el capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Se prevé que en los próximos días se realicen las audiencias necesarias para determinar su situación legal. El proceso se desarrollará bajo las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia, hasta que exista una sentencia definitiva.

La hipótesis principal sostiene que el hombre habría aprovechado la confianza depositada en su hogar para cometer los hechos imputados. Las autoridades recalcaron que la investigación sigue en curso y que se mantienen atentos a cualquier otro testimonio o dato relevante que permita esclarecer completamente lo ocurrido.

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Organismos judiciales y policiales del Valle de Aburrá reiteraron su compromiso con la protección de los menores y la persecución de los delitos sexuales. La comunidad de Cristo Rey permanece alerta, mientras se desarrolla el proceso judicial y se brindan apoyos a la víctima y su entorno familiar.

Joven denunció presunto caso de abuso sexual en spa de Medellín

Una joven identificada como Mariana denunció un presunto caso de violencia sexual ocurrido durante un proceso de prácticas en el spa Oasis Refugio de Bienestar, en Medellín, y dijo que decidió hacerlo público para evitar que otras mujeres atraviesen una situación similar y para pedir que quienes hayan pasado por hechos parecidos también denuncien.

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La joven reveló que el sujeto cometió actos indebidos en medio de la práctica y que ella temía por su integridad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La denuncia, difundida en un video publicado la tarde del domingo 26 de julio, sostiene que los hechos ocurrieron mientras buscaba un lugar para realizar sus prácticas como estudiante de cosmetología, un requisito que necesitaba cumplir para graduarse.

Según el relato, el spa aceptó recibirla para el proceso y la citó a una entrevista el 23 de julio. Al llegar al establecimiento, ubicado en Laureles, fue atendida por el dueño, identificado por ella como Andrés Hernández.

Mariana contó que la entrevista comenzó con preguntas habituales sobre su edad, su nombre y con quién vivía, pero luego derivó en otras que consideró extrañas. “Las primeras preguntas que me hizo en la entrevista fueron normales sobre mi edad, mi nombre y con quién vivía (...) ya las otras fueron un poco raras, pero aun así le respondí”, dijo.

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De acuerdo con su testimonio, el hombre empezó a preguntarle cuáles eran “las partes más sensibles” de su cuerpo. Ella respondió que no entendía para qué quería saberlo.

La víctima reveló que fue citada a un spa para una práctica de cosmetología y que fue víctima de un acto sexual por parte del dueño del lugar - crédito Tatiana Cano Mesa / TikTok

La joven agregó que durante esa conversación también le preguntaron qué haría “si un usuario entra a la cabina desnudo”. Su respuesta, contó, fue que le pediría a esa persona que se cubriera.

Después de esas preguntas, el dueño del establecimiento la citó a un nuevo espacio, esta vez para una práctica con la que, presuntamente, iba a evaluar su desempeño. Mariana dijo que una amiga ya le había contado su experiencia en ese lugar y que, hasta entonces, todo “parecía normal”.

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Días más tarde, cuando asistió a la segunda parte del proceso de postulación, el dueño del spa le pidió que se quitara los zapatos para hacerle un “masaje de prueba”, según su versión. Fue en ese momento cuando, dijo, sintió temor.

“Yo sentía que algo iba a pasar, como cuando uno tiene miedo y no sabe cómo reaccionar, si salir corriendo o quedarse a hacer caso”, relató. Más adelante aseguró que, con el paso de los minutos, el hombre le pidió que se quitara la ropa y continuó con preguntas fuera del contexto laboral.

Mariana describió ese momento como una situación de caos y desesperación, en la que temió por su vida dentro del establecimiento. “Yo tenía miedo de que si de pronto no lo hacía, me iba a pasar algo (...) entonces yo accedí y le apliqué el aceite donde me lo dijo”, sostuvo.

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La joven explicó que, apenas salió del lugar, les contó a sus profesores lo sucedido. Después presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que el caso fuera atendido.