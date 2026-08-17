Diana Ángel arremetió contra Abelardo de la Espriella por la entrega de balones a niños: “De Señorita Colombia a Papá Noel”

Diana Ángel arremetió en contra de Abelardo de la Espriella por reciente gesto que tuvo con niños en Buenaventura y criticó sus acciones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Una semana después de que Diana Ángel ironizara sobre la imagen del presidente Abelardo de la Espriella llegando a la sala de crisis tras el terremoto del 10 de agosto, la actriz y defensora del proyecto progresista de Gustavo Petro volvió a pronunciarse.

Esta vez, el detonante fue la visita presidencial a Buenaventura del domingo 16 de agosto, donde el mandatario repartió balones de fútbol marcados con el logo de Defensores de la Patria entre niños de las zonas damnificadas.

“De Señorita Colombia repartiendo besos a Papá Noel, en segundos”, escribió Ángel ese mismo domingo en la noche, en una publicación que acumuló 11,8 mil reproducciones.

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La solidaridad no reemplaza al Estado

Al día siguiente, con la polémica ya instalada en redes, Ángel amplió su postura en un segundo trino. Reconoció la respuesta ciudadana ante la emergencia, pero trazó una línea: “La solidaridad debe complementar la acción del Estado, pero no se puede convertir la donación en un modelo de gestión pública”.

La exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia' arremetió nuevamente contra el presidente - crédito @DianAngel01/X

Para la comisionada, el problema de fondo es la omisión de responsabilidades gubernamentales. “El gobierno tiene que asumir responsabilidades. El Estado tiene la capacidad de contratar, declarar emergencias, destinar presupuestos”, agregó a su publicación la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto deja hasta el momento 287 muertos, más de 4.000 heridos y cerca de 500 desaparecidos, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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Más de 7.000 familias en Buenaventura siguen sin atención suficiente para cubrir necesidades básicas, de acuerdo con cifras entregadas por los entes encargados. En ese contexto, la entrega de balones —con el logo del partido del presidente— desató una ola de cuestionamientos sobre las prioridades del Gobierno a una semana del desastre.

Donaciones de madera y varillas

Diana Ángel criticó la gestión de Abelardo de la Espriella con la tragedia por el terremoto - crédito @DianAngel01/X

Ángel también apuntó contra lo que calificó como una respuesta material insuficiente e incluso ofensiva para los damnificados. “Es inhumano llegar con las donaciones de ‘madera’, ‘bultos de cemento’, ‘varillas’ y que el mismo pueblo devastado se ponga a reconstruir en ‘2 minutos’, como dice el Ministro Lara”, sostuvo.

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A ese cuadro sumó la carga financiera que, según advirtió, recaerá sobre los trabajadores. “Súmemosle el endeudamiento internacional, el que también lo vamos a tener que asumir la clase trabajadora”.

El mensaje cerró con una frase que condensó el tono de toda la publicación: “La campaña ya se acabó, empiecen a gobernar”.

Una crítica con historial

Gustavo Petro cuestionó al gobierno de Abelardo de la Espriella por proponer al mismo tiempo la expansión de hidrocarburos y el crecimiento del agro - crédito @infopresidencia/Instagram

La posición de Ángel no es nueva en esta coyuntura. Días antes, cuando el presidente anunció que se dirigía a la sala de crisis de la Ungrd para liderar la respuesta al sismo, la comisionada ya había publicado un comentario sobre la manera en que De la Espriella llegó a ese espacio, en una intervención que también generó reacciones divididas.

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La imagen de los balones con el logo partidario en medio de la emergencia había sido rechazada también por un habitante de Buenaventura cuyo video se hizo viral, y que el expresidente Gustavo Petro compartió con la frase: “Confundieron una emergencia humanitaria por terremoto con un partido de fútbol”.

Lo que criticó un habitante de Buenaventura

La Dimar habilitó el muelle de Señalización Marítima del Pacífico para que el Benkos Biohó brinde atención médica permanente y segura en Buenaventura - crédito @ArmadaColombia / X

El testimonio de un joven de una comunidad rural expuso la persistencia de carencias básicas que marcan la vida cotidiana de sus habitantes. En un video dirigido al presidente, el muchacho pidió que se prioricen las necesidades urgentes: “Señor presidente, un consejo le brindo yo: que se ponga la mano en el corazón y traiga cosas de construcción”, expresó en la grabación, solicitando materiales y soluciones concretas.

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Las dificultades más graves, según explicó el joven, incluyen falta de agua potable, escasez de alimentos y problemas habitacionales. Esta situación, detalló, genera una sensación de abandono entre las familias. En palabras del propio protagonista: “No hay agua y balón no nos cae”, sintetizando la frustración de la comunidad ante la falta de recursos y apoyo institucional.