Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Diana Ángel arremetió contra Abelardo de la Espriella por la entrega de balones a niños: “De Señorita Colombia a Papá Noel”

En menos de 24 horas, la actriz publicó dos trinos sobre la visita presidencial a la zona del terremoto: primero una ironía sobre el reparto de balones con logo partidario, y luego una advertencia de fondo sobre el modelo de gestión del Gobierno

Un hombre con gorra y chaqueta oscura sonríe y señala a una mujer con top azul de mezclilla y brazos cruzados, con expresión seria.
Diana Ángel arremetió en contra de Abelardo de la Espriella por reciente gesto que tuvo con niños en Buenaventura y criticó sus acciones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Guardar

Una semana después de que Diana Ángel ironizara sobre la imagen del presidente Abelardo de la Espriella llegando a la sala de crisis tras el terremoto del 10 de agosto, la actriz y defensora del proyecto progresista de Gustavo Petro volvió a pronunciarse.

Esta vez, el detonante fue la visita presidencial a Buenaventura del domingo 16 de agosto, donde el mandatario repartió balones de fútbol marcados con el logo de Defensores de la Patria entre niños de las zonas damnificadas.

“De Señorita Colombia repartiendo besos a Papá Noel, en segundos”, escribió Ángel ese mismo domingo en la noche, en una publicación que acumuló 11,8 mil reproducciones.

PUBLICIDAD

La solidaridad no reemplaza al Estado

Al día siguiente, con la polémica ya instalada en redes, Ángel amplió su postura en un segundo trino. Reconoció la respuesta ciudadana ante la emergencia, pero trazó una línea: “La solidaridad debe complementar la acción del Estado, pero no se puede convertir la donación en un modelo de gestión pública”.

---
La exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia' arremetió nuevamente contra el presidente - crédito @DianAngel01/X

Para la comisionada, el problema de fondo es la omisión de responsabilidades gubernamentales. “El gobierno tiene que asumir responsabilidades. El Estado tiene la capacidad de contratar, declarar emergencias, destinar presupuestos”, agregó a su publicación la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto deja hasta el momento 287 muertos, más de 4.000 heridos y cerca de 500 desaparecidos, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

PUBLICIDAD

Más de 7.000 familias en Buenaventura siguen sin atención suficiente para cubrir necesidades básicas, de acuerdo con cifras entregadas por los entes encargados. En ese contexto, la entrega de balones —con el logo del partido del presidente— desató una ola de cuestionamientos sobre las prioridades del Gobierno a una semana del desastre.

Donaciones de madera y varillas

---
Diana Ángel criticó la gestión de Abelardo de la Espriella con la tragedia por el terremoto - crédito @DianAngel01/X

Ángel también apuntó contra lo que calificó como una respuesta material insuficiente e incluso ofensiva para los damnificados. “Es inhumano llegar con las donaciones de ‘madera’, ‘bultos de cemento’, ‘varillas’ y que el mismo pueblo devastado se ponga a reconstruir en ‘2 minutos’, como dice el Ministro Lara”, sostuvo.

A ese cuadro sumó la carga financiera que, según advirtió, recaerá sobre los trabajadores. “Súmemosle el endeudamiento internacional, el que también lo vamos a tener que asumir la clase trabajadora”.

El mensaje cerró con una frase que condensó el tono de toda la publicación: “La campaña ya se acabó, empiecen a gobernar”.

Una crítica con historial

Gustavo Petro cuestionó al gobierno de Abelardo de la Espriella por proponer al mismo tiempo la expansión de hidrocarburos y el crecimiento del agro - crédito @infopresidencia/Instagram
Gustavo Petro cuestionó al gobierno de Abelardo de la Espriella por proponer al mismo tiempo la expansión de hidrocarburos y el crecimiento del agro - crédito @infopresidencia/Instagram

La posición de Ángel no es nueva en esta coyuntura. Días antes, cuando el presidente anunció que se dirigía a la sala de crisis de la Ungrd para liderar la respuesta al sismo, la comisionada ya había publicado un comentario sobre la manera en que De la Espriella llegó a ese espacio, en una intervención que también generó reacciones divididas.

La imagen de los balones con el logo partidario en medio de la emergencia había sido rechazada también por un habitante de Buenaventura cuyo video se hizo viral, y que el expresidente Gustavo Petro compartió con la frase: “Confundieron una emergencia humanitaria por terremoto con un partido de fútbol”.

Lo que criticó un habitante de Buenaventura

La Dimar habilitó el muelle de Señalización Marítima del Pacífico para que el Benkos Biohó brinde atención médica permanente y segura en Buenaventura - crédito @ArmadaColombia / X
La Dimar habilitó el muelle de Señalización Marítima del Pacífico para que el Benkos Biohó brinde atención médica permanente y segura en Buenaventura - crédito @ArmadaColombia / X

El testimonio de un joven de una comunidad rural expuso la persistencia de carencias básicas que marcan la vida cotidiana de sus habitantes. En un video dirigido al presidente, el muchacho pidió que se prioricen las necesidades urgentes: “Señor presidente, un consejo le brindo yo: que se ponga la mano en el corazón y traiga cosas de construcción”, expresó en la grabación, solicitando materiales y soluciones concretas.

Las dificultades más graves, según explicó el joven, incluyen falta de agua potable, escasez de alimentos y problemas habitacionales. Esta situación, detalló, genera una sensación de abandono entre las familias. En palabras del propio protagonista: “No hay agua y balón no nos cae”, sintetizando la frustración de la comunidad ante la falta de recursos y apoyo institucional.

Temas Relacionados

Diana ÁngelAbelardo de la EspriellaEntrega de balonesColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Golpe a las finanzas de las disidencias de las Farc: así fue la incautación de material bélico y el hallazgo de un taller de explosivos, en Briceño

La intervención en las veredas El Hoyo y El Roblal permitió ubicar un sitio artesanal con taladros, soldadores, baterías y cableado, además de granadas, munición y material detonante

Golpe a las finanzas de las disidencias de las Farc: así fue la incautación de material bélico y el hallazgo de un taller de explosivos, en Briceño

Lluvias y crecidas agravaron la emergencia en Chocó, Pereira, Buenaventura y otras zonas tras el terremoto en Colombia

Familias en refugios temporales y comunidades rurales padecieron nuevas afectaciones por las lluvias, sumando complicaciones a la emergencia que dejó el sismo de magnitud 7,4

Lluvias y crecidas agravaron la emergencia en Chocó, Pereira, Buenaventura y otras zonas tras el terremoto en Colombia

Este es el nuevo candidato para ser asistente técnico de la selección Colombia: “El fabricante de las estrellas del fútbol estadounidense”

José María Bazán fue asistente del entrenador colombiano Óscar Pareja en el FC Dallas, que lo vinculó con el fútbol de la MLS

Este es el nuevo candidato para ser asistente técnico de la selección Colombia: “El fabricante de las estrellas del fútbol estadounidense”

Así puede preparar una torta de queso y limón sin necesidad de horno ni gelatina

Este es un un postre práctico y cremoso que se prepara en poco tiempo

Así puede preparar una torta de queso y limón sin necesidad de horno ni gelatina

Ejército y Policía capturaron en Piedecuesta a presunto sicario de Los del Sur

La acción coordinada entre Batallón de Ingenieros N.º 5 y Policía Nacional permitió la detención de un presunto responsable de actividades de sicariato en el área metropolitana de Bucaramanga

Ejército y Policía capturaron en Piedecuesta a presunto sicario de Los del Sur
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Novia de Yeferson Cossio respondió a críticas por las ayudas que llevó el influenciador a los damnificados por el terremoto: “Me sorprende”

Novia de Yeferson Cossio respondió a críticas por las ayudas que llevó el influenciador a los damnificados por el terremoto: “Me sorprende”

Luis Alfonso denunció que el camión con ayuda humanitaria que iba para Chocó recibió 12 tiros en Antioquia

Greeicy abrió el concierto de Karol G en Los Ángeles con un llamado a la solidaridad por el terremoto en Colombia

Luisa Fernanda W retoma su actividad en redes tras el terremoto en Colombia: “La vida continúa”

Laura Barjum explotó tras críticas por el lunar de su rostro mientras pedía ayuda por el terremoto: " “Me empezó a hervir la sangre”

Deportes

Los planes de Coudet con River Plate ante Santa Fe en Bogotá: jugador de selección Colombia sería titular

Los planes de Coudet con River Plate ante Santa Fe en Bogotá: jugador de selección Colombia sería titular

Nairo Quintana se quedaría sin “último baile” en la Vuelta a España: Movistar Team no llevaría al colombiano

Amenazas contra Jaminton Campaz llegaron hasta el jefe de inteligencia de la Policía: “Tenemos un antecedente muy doloroso”

Matheus Uribe, jugador de Atlético Nacional, viajó a Chocó para llevar ayudas y jugar con los niños tras el terremoto

Este será el dinero que recibirá Deportivo Cali tras oficialización de Jhon Lucumí a la Juventus